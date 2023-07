Astronomen und Fans seiner atemberaubenden Bilder des Weltraums feiern diese Woche das erste Betriebsjahr des James Webb-Weltraumteleskops.

Am Mittwoch vor einem Jahr wurde das erste Bild im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden und NASA-Administrator Bill Nelson feierlich enthüllt.

Das 10 Milliarden US-Dollar teure US-Teleskop ist der Nachfolger des in die Jahre gekommenen Hubble-Weltraumteleskops, das 1990 in die Umlaufbahn gebracht wurde. Sowohl das Hubble- als auch das Webb-Teleskop verwenden eine Reihe gebogener Spiegel anstelle von Linsen, um Licht, das von leistungsstarken Sensoren und Instrumenten gesammelt wird, zu reflektieren produzieren ihre hypnotischen Bilder.

Nach Angaben der North Americans Space Agency (NASA) verfügt das JWST über einen viel größeren Primärspiegel als das Hubble, wodurch es letztendlich mehr Licht aus größerer Entfernung absorbieren kann.

„In nur einem Jahr hat das James Webb-Weltraumteleskop die Sicht der Menschheit auf den Kosmos verändert, indem es zum ersten Mal in Staubwolken blickte und Licht aus fernen Winkeln des Universums sah.“ sagte Nelson in einer Pressemitteilung, die dem neuesten Bild des Teleskops beigefügt war.

Das Bild des Rho-Ophiuchi-Wolkenkomplexes, der der Erde am nächsten gelegenen Sternentstehungsregion in etwa 390 Lichtjahren Entfernung, verdeutlicht die Leistungsfähigkeit des Teleskops.

Hier sind einige der Highlights der JWST-Veröffentlichungen im ersten Jahr.

(NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO-Produktionsteam/Handout über Reuters)

Das erste Vollfarbbild des Webb-Teleskops, einem revolutionären Apparat, der durch den Kosmos bis zum Beginn des Universums zurückblicken soll, zeigt den Galaxienhaufen SMACS 0723, bekannt als Webbs erstes Tiefenfeld, in einer Komposition aus Bildern an verschiedenen Orten Wellenlängen, aufgenommen mit einer Nahinfrarotkamera und veröffentlicht am 11. Juli 2022.

(Handout/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO-Produktionsteam/Reuters)

Die kosmischen Klippen des Carina-Nebels sind auf einem Bild zu sehen, das horizontal durch eine wellenförmige Linie zwischen einer Wolkenlandschaft, die entlang des unteren Teils einen Nebel bildet, und einem vergleichsweise klaren oberen Teil geteilt ist, mit Daten des Webb-Teleskops, veröffentlicht am 12. Juli 2022.

(Handout/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO-Produktionsteam/Reuters)

Ansicht von M74, auch bekannt als die Phantomgalaxie, in einem Bild, das am 29. August 2022 veröffentlicht wurde. Webbs scharfe Sicht zeigt zarte Filamente aus Gas und Staub in den Spiralarmen, die sich von der Mitte dieses Bildes nach außen winden.

(L. Armus/ESA,Webb, NASA & CSA)

Auf diesem am 30. November 2022 aufgenommenen Bild tummeln sich zwei verschmelzende Galaxien. Dieses Galaxienpaar, den Astronomen als II ZW 96 bekannt, ist etwa 500 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und liegt im Sternbild Delphinus, nahe dem Himmelsäquator.

(L. Armus/ESA,Webb, NASA & CSA)

Eine sanduhrförmige, mehrfarbige Wolke vor dem schwarzen, sternenklaren Hintergrund des Weltraums in diesem Bild vom 16. November 2022. Diese Staub- und Gaswolke wird durch das Licht eines Protosterns beleuchtet, eines Sterns in den frühesten Stadien von Formation.

(NASA, ESA, CSA, STScI)

Eine Kombination aus Bildern der ikonischen Säulen der Schöpfung von zwei Kameras an Bord des Webb-Teleskops, die das Universum in seiner infraroten Pracht einfangen. Webbs Nahinfrarotbild wurde mit seinem Mittelinfrarotbild verschmolzen, was diese Sternentstehungsregion am 30. November 2022 mit neuen Details in Aufruhr versetzte.

(Joseph DePasquale, Alyssa Pagan, Anton M. Koekemoer/STScI)

Auf diesem Bild vom 6. September 2022 sind Tausende noch nie zuvor gesehene junge Sterne im Tarantelnebel abgebildet. Das Teleskop enthüllte Details zur Struktur und Zusammensetzung des Nebels sowie Dutzende Hintergrundgalaxien.

(NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO-Produktionsteam)

Dieses Bild des Planeten Jupiter vom 22. August 2022 stammt von der Nahinfrarotkamera (NIRCam), die über drei spezielle Infrarotfilter verfügt, die Details des Planeten zeigen. Da Infrarotlicht für das menschliche Auge unsichtbar ist, wurde das Licht dem sichtbaren Spektrum zugeordnet.

(NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; Bildbearbeitung durch Ricardo Hueso (UPV/EHU) und Judy Schmidt)

JWST wandte sich im Juni 2023 an Saturn, um eine Tiefensuche nach neuen Ringstrukturen und schwachen Monden durchzuführen. Saturn selbst erscheint bei den von der Nahinfrarotkamera des JWST erfassten Infrarotwellenlängen extrem dunkel, da Methangas fast das gesamte auf die Atmosphäre fallende Sonnenlicht absorbiert. Mehrere sehr tiefe Saturnaufnahmen, die zusammen mit diesem Bild aufgenommen wurden, dienten dazu, die Fähigkeit von JWST zu testen, schwache Monde um den Planeten und seine hellen Ringe zu erkennen.