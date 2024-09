6:1. 9:2. 5:0: De Tormaschine des FC Beieren zal eeuwig duren. De Münchener Urgestein Thomas Müller begrijpt het, was „nieuw“ over de Duitse Fußball-Rekordmeister en wie er ook viel Tore zande kommen.

Na nog twee wedstrijden geniet Thomas Müller van zijn prachtige Souveränität en Dominanz seines FC Bayern. „Man muss schon sagen: Die Art und Weise einfach, wie wir aktuell Fußball spielen, die werk Spaß“, zei de Stürmer in een video-interview van de Duitse Fußball League, dat er hoe meer platforms beschikbaar waren in het licht.

De Duitse recordmeester heeft alle wedstrijden in de Liga, DFB-Pokal en Champions League gewonnen en was betrokken bij een 29-5 wedstrijd. Alle jonge aanwinsten in Kiel (6-1), Zagreb (9-2) en Bremen (5-0) waren indrukwekkend.

„Klar, es fallen auch felle Tore“, zei ex-Nationalspieler Müller. „Maar ik zie dat er zoiets bestaat als consistentie van spel en dat we de plaats met leven zullen vullen. Dat is een goede zaak, dat de langere periode van tijd niet in deze dimensie is dat oorlog.“

Dominanz „weer beter“

Onder de nieuwe Trainer Vincent Kompany wollen de Münchner machen als in der Vorsaison, in de titel van Coach Thomas Tuchel. In de Saison davor hatten Bayern nu met Glück en dankzij een Dortmund Patzers die Meisterschaft am letzten Spieltag noch won.

„Ze waren de afgelopen jaren ook altijd goed te spelen“, aldus Müller. „Aber ich glaube, gerade diese Dominanz, dieses Beherrschen des Gegners, dat is schon wieder neu. Das muss man eeninfach ganz ehrlich sagen. Ja, es fühlt sich gut an.“

Het heden herinnert aan de fases van de ex-coaches Pep Guardiola, Jupp Heynckes of Hansi Flick, of het team uit München gelukkig was en de titel werd gewonnen – na het drievoudige succes van 2013 en 2020. De eerste grote harttest is op zijn plaats voor Bayern am Samstag (18:30 uur op Sky en op ntv.de-Liveticker) en: Dann ist der Meister en Pokalsieger Bayer Leverkusen in München zu Gast, der die Bayern in Frühjahr nach elf Bundesliga-Titeln nacheinander nationale winnaar.