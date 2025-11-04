Nach Angaben des Gastgeberlandes, der Dominikanischen Republik, wird der ursprünglich für Dezember geplante Amerika-Gipfel aufgrund der Spannungen in der Region verschoben. Nach Konsultationen mit den eingeladenen Ländern werde der Gipfel auf nächstes Jahr verschoben, teilte das Außenministerium der Dominikanischen Republik am Montag mit. Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatten zuletzt zugenommen.

Viele Länder in Amerika lehnen den Einsatz des US-Militärs an der Küste Venezuelas ab, den Washington als Kampf gegen den Drogenschmuggel bezeichnet. In der Erklärung der Dominikanischen Republik heißt es, dass „tiefe Differenzen“ es derzeit schwierig machen, einen „produktiven“ Gipfel abzuhalten. Es wurde auch auf die Schäden verwiesen, die der Hurrikan Melissa in einigen Ländern angerichtet hatte, die am Gipfel teilnehmen sollten, darunter Jamaika.

Die USA haben acht Kriegsschiffe und mehrere Kampfjets in die Karibik geschickt. Ziel des massiven US-Militäreinsatzes ist laut Präsident Donald Trump die Bekämpfung des Drogenschmuggels. Der US-Präsident wirft Venezuelas linkem Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Die venezolanische Führung weist dies zurück und wirft wiederum den USA vor, die Regierung in Caracas stürzen zu wollen.

Donald Trump hat gedroht, die Mittel der US-Regierung zu kürzen, falls der Demokrat Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York gewinnt. Er werde dann höchstwahrscheinlich keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden Gelder aus Washington mehr bereitstellen, schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Gleichzeitig rief er seine Anhänger dazu auf, für den ehemaligen Gouverneur Andrew Cuomo zu stimmen, der als unabhängiger Kandidat antritt. „Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen“, schrieb Trump.

Die Wahl findet am Dienstag statt. Umfragen zeigen, dass Mamdani vor Cuomo und dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa liegt. Trump begründete seinen Schritt damit, dass eine Stimme für den Republikaner Sliwa Mamdani nur helfen würde. Trump hat Mamdani, der aus Uganda stammt und sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, wiederholt als Kommunisten bezeichnet. Mamdani gewann überraschend gegen Cuomo in den Vorwahlen der Demokraten. Der Präsident hat während seiner zweiten Amtszeit wiederholt damit gedroht, die Bundesmittel aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten zu kürzen.