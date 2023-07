Berlin Noch am Dienstag dieser Woche zeigte sich die Unionsfraktion eher distanziert gegenüber den Bestrebungen ihres Abgeordneten Thomas Heilmann, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Karlsruhe vorerst zu Fall zu bringen: „Wir machen Politik in Berlin, nicht in Karlsruhe.“ „sagte Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. Das soll heißen: Wir treten dem politischen Gegner inhaltlich gegenüber – und nicht mit verfahrenstechnischen Tricks.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz gehörte zu den ersten Gratulanten. Er bewertete die Entscheidung aus Karlsruhe als „eine schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz“. Der CDU-Vorsitzende sagte, dem „unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit“ sei ein Ende gesetzt worden. „Es kann im Deutschen Bundestag nicht so weitergehen wie bisher“, sagte Merz und verwies auf die extrem kurzen Fristen für die Gesetzesberatung, die Heilmanns Initiative in Karlsruhe ausgelöst hatten. Dass Merz Heilmann ihn lobte, ist keine Selbstverständlichkeit. Heilmann gilt nicht als Merz-Loyalist. Vielmehr trat er gleich zu Beginn seiner politischen Karriere als Anhänger Angela Merkels auf und suchte seinen Rat bei der Altkanzlerin. Auch Berührungsängste mit den Grünen hat Heilmann nicht. Er gilt als pragmatisch und kontaktfreudig. Der Politiker war von 2012 bis 2016 Berliner Justizsenator und ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Heilmann, Jahrgang 1964, kann auf eine abwechslungsreiche Unternehmerkarriere zurückblicken. 1990 gründete er mit Sebastian Turner und Olaf Schumann die Werbeagentur Delta-Design, aus der 1991 Scholz & Friends hervorging. Über zehn Jahre lang war er geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Niederlassung. Heilmann profiliert sich als Klimapolitiker Von 2001 bis 2008 war er Co-Vorsitzender der europäischen Agenturgruppe. Darüber hinaus war er in anderen Unternehmen in den Bereichen Medien, Unternehmensbeteiligungen, Internet und Immobilien als Gesellschafter und Aufsichtsrat tätig. Seit 1991 ist Heilmann Mitbegründer bzw. Finanzierungsgeber mehrerer Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Dazu gehören neben Antenne Sachsen auch Xing, MyToys, Pixelpark und der Energiebroker Ampere. Bis Ende 2010 war er auch Facebook-Aktionär. Er verkaufte seine Anteile, nachdem sich der Wert verzehnfacht hatte. >> Lesen Sie auch: SPD fordert eine Sondersitzung des Parlaments Innerhalb der Union profiliert sich Heilmann heute insbesondere als Klimapolitiker. Vor wenigen Wochen wurde er erneut zum Vorsitzenden der „Klima-Union“ gewählt. „Wir wollen zeigen, wie effektiver Klimaschutz am besten politisch mit der Wirtschaft und den Menschen organisiert werden kann und wie die Transformation beschleunigt werden kann und muss“, sagte Heilmann anlässlich seiner Wiederwahl. „Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist darauf angewiesen, sehr schnell immer mehr klimaneutrale Produkte für den Weltmarkt produzieren zu können“, sagte er. Die Klimaunion ist ein vor zwei Jahren gegründeter parteinaher Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat. die Union dabei zu unterstützen, „die wirksamsten und durchdachtesten Ansätze“ in der Klimapolitik zu gestalten. Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages beabsichtigt Heilmann betonte am Donnerstag, dass es ihm keineswegs darum gehe, die klimapolitischen Ziele des Gebäudeenergiegesetzes grundsätzlich in Frage zu stellen. Allerdings kritisierte er, dass die Abläufe im Bundestag schon lange unter Eile und Hektik und damit mangelnder Sorgfalt gelitten hätten. Heilmann nannte die Entscheidung des Verfassungsgerichts einen „Weckruf“ für den Bundestag. Der CDU-Politiker sprach sich für eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages aus, damit künftig mehr Zeit für Beratungen bleibt – und Anträge nicht erst am Vorabend der Entscheidungen an die Abgeordneten verschickt werden. Beispielsweise ist eine Mindestzeit erforderlich, damit sich das zuständige Gremium mit den Plänen befassen kann. Heilmann zum Heizungsgesetz: „Ich habe der Ampel einen Gefallen getan“ Sollte sich etwas ändern, könne er sich durchaus vorstellen, seine Klage einzustellen. Erst am Mittwoch gab das Bundesverfassungsgericht dem Eilantrag Heilmanns statt. Das Hauptverfahren ist noch anhängig. >> Lesen Sie hier: Kommentar: Die Ampel und das Heizungsgesetz – mit voller Kraft gegen die Wand Die mangelnde Sorgfalt und die Eile beim Heizungsgesetz hätten dem Ansehen der Demokratie geschadet, sagte Heilmann. Er hält nicht nur eine Sondersitzung des Bundestags für notwendig, sondern auch eine erneute Anhörung von Experten und Beratungen im zuständigen Bundestagsausschuss. Heilmann sagte, er habe der Ampel-Koalition mit seinem erfolgreichen Eilantrag „einen Gefallen getan“. Wenn der Gesetzgebungsprozess nicht ordnungsgemäß verläuft, besteht die Gefahr, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das formal verfassungswidrig ist. „Eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagt Heilmann. „Eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt.“ Dann wäre das Gesetz später aufgehoben worden, was „die allerschlechteste Lösung“ für den Klimaschutz gewesen wäre. Mehr: Ampel gibt Pläne für Heizungsaustausch bekannt

