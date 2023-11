Das israelische Militär gibt den Menschen im nördlichen Gazastreifen eine kurze Zeitspanne, um nach Süden zu fliehen: NPR

TEL AVIV, Israel – Hunderttausende Menschen, die immer noch im Norden des Gazastreifens festsitzen, haben heute nur noch drei Stunden Zeit, um nach Süden zu fliehen, gab das israelische Militär am Samstag bekannt.

Die israelischen Streitkräfte kündigten an, dass es ein kurzes dreistündiges Zeitfenster (von 13:00 Uhr Ortszeit bis 16:00 Uhr) geben wird, damit Menschen, die im nördlichen Gazastreifen festsitzen, sicher auf der Straße in den südlichen Gazastreifen reisen können.

Das israelische Militär sagte, es werde „einen Angriff auf diese Hauptstraße in Richtung Süden vermeiden“, betonte jedoch, dass dieser Schritt in keiner Weise einen Waffenstillstand darstelle.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten noch bis zu 300.000 Binnenvertriebene im Norden des Gazastreifens festsitzen, darunter auch Gaza-Stadt – ein Gebiet, das israelische Streitkräfte im Rahmen ihrer Bodenoperation umzingelt haben.

Es ist etwa eine Woche her, seit israelische Truppen durch eine Bodenoffensive in den Gazastreifen vordrangen und im Gazastreifen blieben. Diese militärischen Anstrengungen konzentrierten sich hauptsächlich auf den Norden und haben den Streifen praktisch halbiert, wodurch verhindert wurde, dass Hilfsgüter hineinkommen oder Zivilisten herauskommen.

Dieser Befehl bedeutet, dass Zivilisten höchstwahrscheinlich in den Süden des Gazastreifens fliehen werden und wahrscheinlich nirgendwo anders hingehen können.

Beamte in Gaza schlossen am Samstag auch den einzigen verfügbaren Grenzübergang von Gaza nach Ägypten. Sie sagten, ausländischen Passinhabern sei es nicht gestattet, Gaza über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten zu verlassen, es sei denn, Patienten aus den Krankenhäusern in Gaza-Stadt und im Norden des Gazastreifens dürften die Einreise zum Grenzübergang gestattet werden.

Der Grenzübergang wurde in den letzten drei Tagen für Palästinenser mit ausländischer Nationalität oder Palästinenser mit Verbindungen ins Ausland und zu ausländischen Arbeitgebern geöffnet.

Auf der Liste der Personen, denen heute – am vierten Tag seit der Öffnung der Grenze – die Ausreise aus Gaza gestattet wurde, standen weitere Amerikaner.