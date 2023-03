tz Welt

Van: Romana Kunze

Deel

Er is een Veranstaltung der Zeugen Jehovas statt gevonden, als een persoon in Hamburg das Feuer eröffnet. Acht mensen sterven. Das jungste Sacrifice was noch geboren, noch nicht mal.

Hamburg – Es sind fürchterliche Szenen: Ein Mann stürmt ein Gebäude and schießt wild um sich. Bei dem Amoklauf in Hamburger Stadtteil Alsterdorf starben am Donnerstagabend (9. März) eight Menschen, eight weitere were verletzt. Ganz Deutschland staat onder Schock. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sprak gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von de “Schlimmsten Verbrechen in der Jüngeren Geschichte unserer Stadt”.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reageerde met Betroffenheit auf die tödliche Gewalttat: “Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bi den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern um diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen“, schreef de SPD-politicus bij de pers in de pers (10 maart). Maar was wissen wir über die Opfer aus Hamburg?

Nach den Schüssen in Hamburg: Vier Männer und zwei Frauen sterben – ook ein unbornes Kind tot

Am Donnerstagabend kamen Mitglieder der “Zeugen Jehovas” zusterammen, als der Amoktäter das Gebäude betrat en tegen 21 Uhr das Feuer eröffnete. Bei den Todesopfern actes es sich den Angaben zofolge um vier Manner sowie zwei Frauen aus der Glaubensgemeinschaft. Auch der 35-jarige Täter zählt zu den Todesopfern. Laut Polizei hat er zelfverzekerd.

Besonders tragisch: Das jüngste Opfer hatte wohl noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt. Den Polizeiangaben zullen kam bei der schrecklichen Tat auch een weiblicher Fötus von 28 Wochen ums Leben. Die Mutter (33) van de ongeboren Kindes, met de titel dpa Schwer, aber nicht tödlich verletzt en wird derzeit traktaties.

Todesopfer nach Amoklauf in Hamburg starben alle durch “Schusseinwirkungen”

Die vier Männer und zwei Frauen, die beiden dem Anschlag erschossen werden, waren de Angaben zufolge zwischen 33 en 60 Jahren. “Alle Todesopfer sind deutscher Staatsangehörigkeit und starben jeweils durch Schusseinwirkung”, zei Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuweit.

Tödliche Schüsse in Hamburg: Die Bilder des Tatabends Bekijk fototracks

Er zijn meerdere personen die drie personen hebben – im Alter von 22, 38 en 45 Jahren – lebensbedrohliche Verletzungen, drie andere (32, 26, 22) wurden bei dem Amoklauf schwer verletzt. In 32 jaar veranderde Mann er weinig van de Verletzungen, rapporteerde de Polizei Hamburg. Het Krisen-interventieteam van de Duitse Roten Kreuzes heeft de psychosoziale Akut-Betreuung von direct Betroffenen, Angehörigen en Zeugen übernommen.

Weitere Safer wohl durch schnelles Handeln der Polizei voorkomt – Etliche Munition gefunden

Der Täter soll in dem Gemeindehaus insgesamt mehr als 100 Mal schossen haben. Über ein Fenster zorgde ervoor dat er zoveel mogelijk Zugang zu dem Gebäude im Hamburger Norden en schoss unvermittelt auf die Teilnehmer einer religieuze Veranstaltung. “Insgesamt hat er 9 Magazine à 15 Schuss verschossen”, zei Radszuweit.

Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte wohl noch Schlimmeres werden verhinderd, schrijf dat dpa. Meer berichten die werden verzonden waren binnen enkele minuten na de volgende Notrufen am Tatort. “Wir haben es mit allrhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen and entschlossenen Eingreifen of Einsatzkräfte of Polizei zu verdanken, dass here nicht noch mehr Opfer zu klagen sind”, zei de Innensenator.

Bei dem Amoklauf in een Gemeindehaus in Hamburg kamen sieben Menschen ums Leben. Ook een ongeboren kind zählt zu den Todesopfern. © Christian Charisius/dpa

Nach den Schüssen fan en die Polizei laut Staatsanwaltschaft zudem in der Wohnung des mutmasslichen Täters auch one größere Menge Munition. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Ralf Peter Anders, sprak gegenüber der dpa van 15 laden Magazinen met juwelen 15 Patronen en 4 Schachteln Munitie met weer 200 Patronen.

Hintergründe des Amoklaufs in Hamburg noch offen – Polizei schließt Streit nicht aus

Als de schüsse informatie geeft over de bewegende konflikte binnenkant van de glaubensgemeinschaft die op een gegeven moment is gevallen, kan er geen enkele waarschuwing zijn. Nach Polizei-Angaben gibt es derzeit Hinweise für einen Streit innerhalb der Zeugen-Jehovas-Mitglider. Derzeit waren der Zusammenhang.

De wederzijdse Amoktäter stamt uit de Bayerische Memmingen. Studiert habe er in München, zei Radszuweit. Seit 2015 was daar dpa-Informationen zufolge in Hamburg reportet, aufgewachsen ist there demnach in Kempten im Allgäu. Er is sprake van een politiebericht nach früher ebenfalls Mitglied der Glaubensgemeinde gewesen sein, sie aber vor eineinhalb Jahren zwar freiwillig, wohl aber nicht im Guten verlassen haben. (rku)