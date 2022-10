Das iPhone 14 ruft auf Achterbahnen immer wieder 911 an

Die neue Crash Detection-Funktion des iPhone 14, die die Behörden alarmieren soll, wenn sie feststellt, dass Sie in einen Autounfall verwickelt waren, hat einen unerwarteten Nebeneffekt: Sie wählt in Achterbahnen die Notrufnummer 911. Laut einem Bericht von Das Wall Street Journalhat die Funktion die Strafverfolgungsbehörden bei zahlreichen Gelegenheiten in Vergnügungsparks geschickt, nachdem sie die Drehungen, Wendungen und harten Bremsungen einer Achterbahnfahrt für einen echten Notfall gehalten hatten.