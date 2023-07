Immer weniger Menschen sind daran interessiert, ein Unternehmen zu gründen und sich selbstständig zu machen. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle DIHK-Gründungsbericht, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorab exklusiv vorlag.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) analysiert in seinem Bericht die Entwicklungen mit Blick auf die Gründungsaktivitäten in Industrie, Handel und Dienstleistungssektor. Es basiert auf Berichten von 350 Gründungsberatern der regionalen Industrie- und Handelskammern (IHKs). Und sie verzeichnen immer weniger Interesse: Während die IHKs im Jahr 2010 noch 431.000 Informations- und Beratungsgespräche zu Gründungen führten, waren es im vergangenen Jahr nur 154.000 potenzielle Gründer, die Rat suchten. „Seit 13 Jahren interessieren sich immer weniger Menschen für eine Unternehmensgründung, das ist der Tiefpunkt seit Beginn der Umfrage“, sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Statistik wird seit 2002 geführt.

Geringeres Interesse an Gründungsberatung

Neben der Erstberatung bieten die IHKs auch eine Gründungsberatung an, bei der es sich in der Regel um ein ausformuliertes Geschäftskonzept handelt. Dort war der Rückgang mit 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark. Insgesamt ist das Interesse an beiden Diskussionsformaten um 3 Prozent gesunken. Der Rückgang wird sich daher auch im Jahr 2022 fortsetzen.

„Der negative Trend bei Neugründungen ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Wirtschaft“, sagt Adrian. „Die Grundlagen des deutschen Mittelstands schwinden nach und nach.“ Besonders betroffen sind der Dienstleistungssektor, der Handel und das Gastgewerbe.

DIHK: Demografischer Wandel nicht die alleinige Erklärung

„Natürlich hinterlässt die demografische Entwicklung ihre Spuren“, sagt er. Junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren haben die größte Chance, ein Unternehmen zu gründen – und es werden immer weniger. Laut DIHK lässt sich das rückläufige Interesse jedoch nicht allein mit der demografischen Entwicklung erklären. In Zeiten des Fachkräftemangels würden gut qualifizierte Menschen auch im öffentlichen Dienst oder in anderen Festanstellungen gute Beschäftigungsmöglichkeiten finden.

Der DIHK kommt zu dem Schluss, dass viele junge Gründer auch durch die derzeit unsicheren Rahmenbedingungen verunsichert sind – seien es hohe Energiekosten, anhaltende Inflation oder bürokratische Hürden. Nach Angaben der regionalen Industrie- und Handelskammern schieben einige Gründungswillige ihre Pläne auf.

DIHK-Präsident fordert gezielte Anreize für Start-ups

„Viele Menschen sind unsicher und scheuen den Schritt in die Selbstständigkeit“, sagt Adrian. „Wir werden dadurch viel unternehmerisches und wirtschaftliches Potenzial verlieren“, befürchtet er. Wer will, muss den Mut aufbringen, Neues auszuprobieren, innovative Ideen zu verfolgen – und sie zu gründen. „Wir brauchen dringend neue Gründerbegeisterung.“ Laut DIHK gibt es aber auch eine gute Nachricht: Das Gründungsinteresse der Frauen sei stabil.

Um den Unternehmergeist zu stärken, ist jetzt die Politik gefragt. „Das ist eigentlich die Zeit der Macher“, sagt Adrian. Mit der digitalen Transformation, der Energiewende und den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz gibt es viele Herausforderungen. Jetzt sei es an der Politik, gezielte Anreize zu setzen, „damit wieder mehr Menschen gerne ein Unternehmen gründen“.