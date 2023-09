CNN

Das indische Parlament hat am Donnerstag einen bahnbrechenden Gesetzentwurf verabschiedet, der ein Drittel seiner Sitze im Unterhaus und in den Landtagen für Frauen reserviert. Dies ist ein großer Sieg für Menschenrechtsgruppen, die sich seit Jahrzehnten für eine bessere Vertretung der Geschlechter in der Politik einsetzen.

Insgesamt 215 Abgeordnete des Oberhauses stimmten für den Gesetzentwurf, der von der Regierung von Premierminister Narendra Modi am Dienstag in einer Sondersitzung des Parlaments eingebracht wurde. Es wurde am Mittwoch vom Unterhaus genehmigt.

„Ein historischer Moment auf dem demokratischen Weg unseres Landes!“ Modi schrieb nach seiner Genehmigung auf Twitter. „Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes wird die Vertretung der Macht der Frauen gestärkt und eine neue Ära ihrer Stärkung beginnt.“

Sechs Versuche, das 1996 erstmals eingeführte Gesetz zu verabschieden, scheiterten, zeitweise aufgrund der heftigen Ablehnung einiger Gesetzgeber.

In Indien, der größten Demokratie der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen, stellen Frauen fast die Hälfte der 950 Millionen registrierten Wähler des Landes, aber nur 15 % der Abgeordneten im Parlament und 10 % in den Landtagen.

Obwohl die Quote angenommen wurde, könnte die Umsetzung der Quote Jahre dauern, da sie von der Neuaufteilung der Wahlkreise abhängt, die nach Abschluss der einmal im Jahrzehnt stattfindenden Volkszählung in Indien erfolgen wird.

Dieses riesige Volkszählungsprojekt sollte eigentlich im Jahr 2021 stattfinden, wurde jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzögert und ist seitdem ins Stocken geraten.

Dennoch wird die Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Parlament als weiterer Auftrieb für Modi und seine Bharatiya Janata Party (BJP) vor den nationalen Wahlen im nächsten Jahr angesehen.

Obwohl Indien in den letzten Jahren in Frauenfragen Fortschritte gemacht hat, bleibt es ein zutiefst patriarchalisches Land und weist einige der niedrigsten Beteiligungsquoten von Frauen in der Politik auf.

Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1947 hatte es eine weibliche Premierministerin. Indien Gandhi fungierte vor ihrer Ermordung im Jahr 1984 zweimal als Anführerin des Landes.

Indiens amtierende Präsidentin Droupadi Murmu, die letztes Jahr in diese Position berufen wurde, war erst die zweite Frau, die diesen Sitz einnahm.