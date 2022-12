Das in Sydney ansässige Medizintechnikunternehmen Echo IQ bringt eine KI-Herzscreening-Plattform in die USA

Das an der ASX notierte medizinische KI-Unternehmen Echo IQ hat seine Cloud-basierte Plattform zum Screening struktureller Herzerkrankungen in den USA eingeführt.

WAS ES MACHT

Die Softwareplattform namens EchoSolv unterstützt die Identifizierung struktureller Herzerkrankungen, darunter derzeit die leitliniendefinierte Aortenstenose, und automatisiert diesen Prozess mithilfe von KI. Es kann auch Massenbewertungen mit einer Rate von bis zu 48.000 pro Minute durchführen.

Zu den weiteren Hauptfunktionen der Software gehören rollenbasierte Zugriffskontrollen für Audit- und Nutzungsrückverfolgbarkeit sowie optionale SMS/E-Mail-Benachrichtigungen für Hochrisikopatienten. Es ist auch als Web-API für diejenigen erhältlich, die es in bestehende Arbeitsabläufe integrieren möchten, um Echtzeitergebnisse zu liefern.

WARUM ES WICHTIG IST

Angesichts der Tatsache, dass eine schwere Aortenstenose eine zweijährige Sterblichkeitsrate von 50 % aufweist, wenn sie unbehandelt bleibt, ist es wichtig, dass Hochrisikopatienten mithilfe von Entscheidungshilfen genau identifiziert werden.

„EchoSolv automatisiert die Identifizierung von Hochrisikopatienten mit Aortenstenose. Es läutet den Beginn einer neuen Ära ein, indem es den Fokus des Kardiologen auf Risikopatienten verbessert, ohne dass eine Änderung der Herzbildgebungslösung erforderlich ist, keine neue Hardware, keine neuen Geräte und nein neue Eingriffe in die bestehende Infrastruktur“, sagte Professor David Playford, Chief Medical Advisor von Echo IQ.

DER GRÖSSERE TREND

Die kommerzielle Markteinführung von EchoSolv in den USA erfolgt, als das Unternehmen kürzlich positive Ergebnisse einer klinischen Studie bekannt gab, in der die Wirksamkeit der Screening-Software bewertet wurde. Seine Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center der Harvard Medical School durchgeführt wurde, verwendete EchoSolv, um 30.000 Patientenakten zu überprüfen. Die Studie zeigte schließlich, dass EchoSolv erfolgreich beträchtliche Kohorten von Patienten mit schwerer Aortenstenose sowie Patienten mit einem hohen Todesrisiko aufgrund dieser Erkrankung identifizierte.

Die Kommerzialisierung von EchoSolv wird auch durch die Ernennung von Donald Fowler zum Präsidenten von Echo IQ USA unterstützt. Fowler, der zuvor mit Siemens Healthcare und Toshiba zusammengearbeitet hat, engagiert mehrere große Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und Gesundheitssysteme im Land, um ihre KI-Lösung zu verkaufen.

Echo IQ arbeitet nun daran, zusätzliche Erkrankungen einzubeziehen, die EchoSolv automatisch erkennen kann, darunter Herzinsuffizienz, Mitralinsuffizienz und pulmonale Hypertonie.

AUF DER AUFNAHME

„Die Einführung von EchoSolv gibt medizinischem Fachpersonal ein leistungsstarkes neues Entscheidungsunterstützungstool an die Hand, um Patienten zu identifizieren, die von bewährten Therapien für schwere Aortenstenose profitieren könnten. Ob rückwirkend zur Bewertung vorhandener Aufzeichnungen verwendet oder in klinische Arbeitsabläufe in Echtzeit integriert, Kliniker haben jetzt Zugriff auf eine zusätzliche Bewertungsebene zur Unterstützung einer effektiveren Patientenversorgung“, kommentierte Deon Strydom, Chief Commercial Officer von Echo IQ.