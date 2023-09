Die in Kanada gegründete Videoplattform, die unter rechten Experten und Websites an Beliebtheit gewonnen hat, lehnt einen Antrag eines britischen Parlamentsausschusses ab, Russell Brand daran zu hindern, seine Inhalte online zu monetarisieren, da Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Komiker untersucht werden.

Rumble, gegründet in Toronto, bezeichnete die Anfrage des Vorsitzenden des Medienausschusses des Unterhauses als „äußerst beunruhigend“ und sagte, man werde sich „nicht einem Mob der Abbruchkultur anschließen“.

„Wir halten es für zutiefst unangemessen und gefährlich, dass das britische Parlament versuchen würde zu kontrollieren, wer auf unserer Plattform sprechen darf oder wer damit seinen Lebensunterhalt verdienen darf“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Dame Caroline Dinenage, Vorsitzende des Kultur-, Medien- und Sportausschusses der Konservativen Partei, richtete die Anfrage der Regierung an den kanadischen CEO Chris Pavlovski.

Dinenage fragte Pavlovski, ob Rumble „beabsichtigt, sich YouTube anzuschließen und Herrn Brand die Möglichkeit zu entziehen, auf der Plattform Geld zu verdienen.“

„Obwohl wir erkennen, dass Rumble nicht der Urheber der von Herrn Brand veröffentlichten Inhalte ist, befürchten wir, dass er von seinen Inhalten auf der Plattform profitieren könnte“, sagte sie.

Ähnliche Briefe des Komitees gingen an die Leiter von TikTok und Meta, Eigentümer von Facebook und Instagram.

Trotz dieser Tatsache veröffentlichte Pavlovski im Anschluss an die Anfrage in den sozialen Medien, dass „die Angriffe auf Rumble unerbittlich sind, aus allen Richtungen kommen und sich beschleunigen.“

„Die Unterstützung des Volkes bei der Verteidigung dessen, was richtig ist (verfassungsmäßige Werte), ist alles, was ich brauche, um weiterhin Schläge einzustecken und voranzukommen“, sagte er.

YouTube, der zu Google gehörende Videoriese, sagte am Dienstag, die Monetarisierung des Brand-Kontos, das 6,6 Millionen Abonnenten hat, sei aufgrund der „schwerwiegenden Vorwürfe“ ausgesetzt worden.

Außerdem hat die BBC einen Teil von Brands Material aus ihrem Streaming-Archiv entfernt.

Brand bestreitet alle Vorwürfe

Rumble sagte in seiner Antwort an Dinenage, dass es „für ganz andere Werte steht“ als YouTube, nämlich „die entscheidende Sache der Verteidigung eines freien Internets“.

Rumble begann seine Erklärung damit, dass er klarstellte, dass er „offensichtlich sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen und alle schweren Verbrechen bedauert“ und dass „sowohl mutmaßliche Opfer als auch Angeklagte Anspruch auf eine umfassende und ernsthafte Untersuchung haben“.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wird am 16. September vor dem Wembley Park Theatre im Nordwesten Londons gezeigt. Seitdem Berichte mit Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe aufgetaucht sind, musste Brand miterleben, wie Auftritte abgesagt und ein Buchveröffentlichungsvertrag unterbrochen wurde. (Susannah Ireland/Reuters)

Der Rumble-Kanal von Brand hat 1,4 Millionen Follower.

Brand, 48, bestreitet die Vorwürfe sexueller Übergriffe durch vier Frauen in einer Fernsehdokumentation von Channel 4 sowie in den Zeitungen The Times und Sunday Times, darunter eine Frau, die angibt, sie sei 16 Jahre alt gewesen, als sich der mutmaßliche Vorfall ereignete. Eine andere Frau sagt, Brand habe sie 2012 in Los Angeles vergewaltigt.

Die vier Anschuldigungen stammen aus der Zeit zwischen 2006 und 2013. Die Londoner Metropolitan Police gab an, dass sie seit der Veröffentlichung dieser Behauptungen einen Bericht über einen separaten sexuellen Übergriff aus dem Jahr 2003 erhalten habe.

Große Erfolge in den USA

Rumble wurde 2013 von Pavlovski aus Brampton, Ontario, mit seinem Büro in der Innenstadt von Toronto in der Adelaide Street West gegründet.

Pavlovski führt einen großen Teil des Erfolgs der Plattform auf das gestiegene Interesse unter Amerikanern zurück, die von der ihrer Meinung nach Zensur durch große Social-Media-Technologiefirmen frustriert sind.

Die Website wurde auch durch frühere Investitionen von Leuten wie dem libertären Risikokapitalgeber Peter Thiel, dem ehemaligen Donald Trump-Berater Darren Blanton und dem Ohioaner JD Vance, dem ehemaligen Risikokapitalgeber und gestärkt Hillbilly-Elegie Autor, der später im Jahr 2022 in den US-Senat gewählt wurde.

Im Jahr 2020 explodierte das Engagement von Rumble, als rechte amerikanische Kommentatoren in einem umstrittenen Wahljahr und inmitten der Wut über die COVID-19-Beschränkungen auf die Website strömten. Nach der Präsidentschaftswahl 2020 florierten auf der Website Inhalte zu Wahlverschwörungen.

Im Gegensatz zu YouTube hostet Rumble seit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 weiterhin Inhalte des staatlich kontrollierten russischen Senders RT News.

Rumble gab Ende 2022 an, dass es weltweit 78 Millionen aktive monatliche Nutzer habe, davon 63 Millionen in den USA und Kanada.

Rumble hat Anfang des Jahres seinen amerikanischen Hauptsitz in Sarasota, Florida, offiziell eröffnet und ist eine Partnerschaft mit der von Trump unterstützten Plattform Truth Social für Streaming- und Cloud-Services-Deals eingegangen.