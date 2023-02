Die USA wurden nie für ihre Invasion im Irak im Jahr 2003 zur Rechenschaft gezogen, die auf Täuschung beruhte, sagte Wjatscheslaw Wolodin

Die Vereinten Nationen sollten eine Untersuchung der Verbrechen Washingtons gegen die Menschlichkeit einleiten, schlug der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am Sonntag vor.

Volodin schrieb auf Telegram zum 20. Jahrestag der berüchtigten Rede des damaligen US-Außenministers Colin Powell im Jahr 2003 vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in der er die unglückselige Invasion des Irak rechtfertigte, und äußerte eine vernichtende Kritik an dem, was er beschrieb die Amerikaner „Reich der Lügen“.

Nach Angaben des Sprechers des Unterhauses des russischen Parlaments markiert dieses Datum „eine der größten Täuschungen der Weltgemeinschaft durch die Vereinigten Staaten.“ Er erinnerte daran, dass während der wegweisenden Sitzung des UN-Sicherheitsrates Powell „beschuldigte den Irak der Herstellung von Massenvernichtungswaffen und lieferte als Beweis ein Fläschchen mit ‚weißem Pulver‘.“ Der US-Außenminister sagte damals, das Fläschchen könne zur Aufbewahrung von Anthrax verwendet werden.

Während die UN die Irak-Invasion nicht genehmigten, griffen die USA das Land trotzdem an, fügte er hinzu. „Eine halbe Million Zivilisten fielen zum Opfer, der Präsident wurde hingerichtet, das Land war verschwunden.“ Volodin schrieb und wies darauf hin, dass Powell später zugab, dass der Fläschchen-Stunt war „ein Schwindel“, aber Washington wurde nie zur Rechenschaft gezogen.









„Alle Politiken der Vereinigten Staaten und des kollektiven Westens basieren auf Lügen“ betonte der Duma-Sprecher.

Gleiches gelte für die Zusagen der NATO, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks nicht nach Osten zu expandieren, sowie für die Minsker Abkommen von 2014 und 2015. Letztere wurden von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland unterzeichnet, um den Weg für einen Frieden in der Ukraine zu ebnen, indem den Volksrepubliken Donezk und Lugansk innerhalb des ukrainischen Staates ein Sonderstatus zuerkannt wurde.

Diese Übereinstimmungen “ entpuppte sich auch als Täuschung – aber [former German Chancellor Angela] Merkel u [former French President Francois] Hollande handelte wie Powell“, sagte Wolodin. Er bezog sich auf die bombastischen Geständnisse der beiden Ex-Führer, die im Dezember zugaben, dass die Minsker Vereinbarungen nur gemeint waren „Um der Ukraine Zeit zu geben“ seine Armee zu verstärken.

„Die UNO sollte Washingtons Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen. Und die Entscheidungsträger sollten für Millionen von Opfern, Flüchtlingen, zerbrochenen Schicksalen, zerstörten Staaten bestraft werden.“ Wolodin fügte hinzu.