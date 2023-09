München – Der Titan ist zurück. Auf der Start-up-Messe „Bits & Pretzels“ trat Oliver Kahn (54) nach seiner Entlassung beim FC Bayern erstmals wieder öffentlich auf.

Gut gelaunt hielt der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters die Eröffnungsrede. „Ich bin aus der Zeit der Besinnung heraus“, erklärte Kahn, der von den rund 800 Gästen mit Applaus begrüßt wurde.

FC Bayern: Oliver Kahn bezeichnet den letzten Monat seiner Amtszeit als „wilden Mai“

Es schien, als hätte er den „wilden Mai“, wie Kahn den letzten Monat seiner Amtszeit beim FC Bayern nannte, verdaut. Als Moderator Stefan Peukert seinen Gast auf die letzten Monate mit den Münchnern aufmerksam machte, konterte Kahn wie in alten Zeiten mit einem „Oh mein Gott.“ Doch Peukert gab nicht auf und fragte Kahn, was ihn in seiner Zeit als Bayern-Chef am meisten überrascht habe. „Die kurze Dauer“, neckte Kahn trocken.

Vor allem eines hat dem ehemaligen Welttorhüter dabei geholfen, seine Enttäuschung nach dem bitteren Abgang vom FC Bayern zu verarbeiten: „Als ich Probleme hatte und es viel Kritik an mir gab, habe ich mit Steve McQueen den Film „Papillon“ geschaut, weil sein Wille unglaublich war.“ war“, erklärte Kahn. Selbst mit Pleiten wie der Niederlage im Champions-League-Finale 1999 (1:2 gegen Manchester United) wusste er mit der Situation umzugehen.

Oliver Kahn: „Ich redete nicht gern über Dinge, die ich in Zukunft tun wollte“

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Kahn den Gründern von Bitz & Pretzels zugestimmt hat. Umso mehr freuten sie sich, dass Kahn die Eröffnungsrede halten wollte. „Oliver hatte in seiner Karriere nun diese etwas unglückliche Entwicklung hinter sich. Wir haben nachgefragt und innerhalb von zwei Tagen eine Zusage erhalten“, sagte Mitgründer Felix Haas gegenüber AZ.

Doch nun will Kahn als Unternehmer wieder durchstarten. Ob es dabei möglicherweise um ein Engagement in Saudi-Arabien geht, wo er kürzlich mit Superstar Neymar und Bayern-Flop Sadio Mané fotografiert wurde, ließ der 54-Jährige offen: „Ich rede nicht gern über Dinge, die ich tun möchte in der Zukunft. Ich denke, es ist besser, wenn man es macht und dann darüber reden kann.“