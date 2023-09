DDas nicht mehr so ​​junge Umfrage-Start-up Civey fällt gerade vor Wahlen mit seltsamen Zahlen über vermeintliche Erdrutsche, Aufholjagden, Stimmungsschwankungen, Kopf-an-Kopf-Rennen auf – kurz: mit „kuriosen Kurven“. Auch wenn mittlerweile klar sein dürfte, dass die Civey-Daten, die bei allerlei anderen Gelegenheiten gesammelt wurden, mit Vorsicht zu genießen sind, werden sie von reichweitenstarken Medienpartnern und Regionalzeitungen immer noch unbeirrt verbreitet.

Wie wichtig eine kritische Diskussion ist, verdeutlicht ein vor wenigen Tagen gefälltes Urteil des Landgerichts Hamburg, das sich mit der Befragungsmethode von Civey und damit mit dem Kern des Geschäftsmodells der Berliner Klickdemoskopen auseinandersetzt. Das ebenfalls in Berlin ansässige Forsa-Institut hält die zentrale Civey-Werbebotschaft für wettbewerbswidrig. Darin heißt es: „Profitieren Sie von Deutschlands größtem Online-Panel.“ In der Markt- und Meinungsforschung setzt mittlerweile ein Großteil auf Online-Fragen. Viele Anbieter nutzen eine Datenbank mit Personen, die sich zur Teilnahme an Umfragen bereit erklärt haben und regelmäßig dazu aufgefordert werden. Dies wird als Online-Panel und Online-Access-Panel bezeichnet.“

Keine schlüssigen Erklärungen

In seinem am 15. September verkündeten Urteil (Aktenzeichen 416 HKO 45/23) bestätigte das Landgericht eine bereits Anfang Juni erlassene einstweilige Verfügung gegen diese Aussage – mit für Civey vernichtenden Gründen. Denn das Gericht bezweifelt die Repräsentativität der Civey-Umfragen. Die Irreführung des Werbeslogans liegt darin, dass ein erheblicher Teil potenzieller Kunden darunter versteht, dass Civey mit Hilfe seiner Datenbank in der Lage sei, „repräsentative Ergebnisse zu erzielen, indem es gezielt einen genau definierten Personenkreis anspricht“. . . um in Auftrag gegebene Umfragen zu bestimmten Themen durchzuführen.“ Im Laufe des Verfahrens konnte das Unternehmen Civey jedoch nicht schlüssig darlegen, dass die „von ihm praktizierte Methode diese Erwartungen erfüllt“. Zu keinem Zeitpunkt müssten Umfrageteilnehmer erklären, dass sie damit einverstanden sind, regelmäßig an Civey-Umfragen teilzunehmen und regelmäßig dazu aufgefordert zu werden.

Aufgrund der Unverbindlichkeit, die Civey seinen Nutzern bietet, lässt sich zudem nicht vorhersagen, wie sich der Teilnehmerkreis der jeweiligen Umfrage zusammensetzen wird. „Daher ist es kaum vorstellbar, dass Umfragen, die in einem derart unverbindlichen Rahmen stattfinden, geeignet sind, in kurzer Zeit repräsentative Umfrageergebnisse zu konkret definierten Themen zu liefern.“ Auch Civey ist der Ansicht, dass es laut Landgericht „nicht immer oder nicht zeitnah gelingt, eine ausreichende Teilnehmerzahl zu generieren, so dass die gewonnene Stichprobe nicht repräsentativ für die Bevölkerung ist“.







Wer beißt, darf wählen

Ein weiterer Blick auf die Civey-Befragungsmethode hilft, die Tragweite des Urteils aus Hamburg besser einzuordnen. Anders als die Wahl-Forschungsgruppe, Infratest Dimap, das Allensbach-Institut für Demoskopie oder Forsa erhebt Civey seine Daten nicht telefonisch, sondern mithilfe eines Klicktools, das auf den Websites seiner Medienpartner oder auf der eigenen Homepage der Klickdemoskopen einsehbar ist. Während die etablierten Institute großen Wert auf methodisches Handwerk legen und wirklich repräsentative Zufallsstichproben anstreben, kommen die Stichproben aus Klickbefragungen – wie jetzt vom Landgericht Hamburg im Fall Civey kritisiert – irgendwie zustande. Denn die Rekrutierung der Nutzer erfolgt über das sogenannte River-Sampling-Verfahren. Ähnlich wie ein Angler seine Angelrute auswirft, klicken Sie auf Umfragen wie „Civeys Fisch“, um Umfragethemen im digitalen Medienstrom zu finden. Wer beißt, darf wählen.

Wissenschaftler monieren schon seit Längerem: Entgegen der Behauptung können solche Online-Umfragen nicht repräsentativ sein. Anfang August zeichnete Rainer Schnell, Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen, ein weiteres anschauliches Bild davon, dass Institute wie Civey nur die Menschen erreichen, die auf den betreffenden Websites surfen: „Mithilfe derselben.“ Logischerweise könnte man an einer Autobahnraststätte Fragebögen auslegen. Dann würden nur Reisende an der Umfrage teilnehmen.“