Das Gesundheitswesen in der Schweiz – teuer, aber sehr gut

Wer in der Schweiz lebt, profitiert von einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Generell ist die Schweiz für Qualität bekannt – und auch für hohe Preise. Das gilt nicht nur für Schokolade oder Uhren. Das Gesundheitssystem ist auch ziemlich teuer. Wie jedes andere Gesundheitssystem hat es seine Vorzüge, aber auch einige Nachteile.

Aufbau des Schweizer Gesundheitssystems

Das Schweizer Gesundheitssystem ist föderalistisch. Bund, Länder und Kommunen übernehmen verschiedene Teilaufgaben im Gesundheitswesen. Der Bund legt die Höhe des Selbstbehalts fest und genehmigt oder lehnt Änderungen der Prämienhöhe ab. Die Kantone legen fest, welche Leistungen welches Spital erbringen darf und legen dort auch die Löhne und Arbeitszeiten der Mitarbeitenden fest. Staat und Privatwirtschaft agieren in der Schweiz gleichberechtigt, weshalb private Krankenversicherungen sowohl Grund- als auch Zusatzversicherungen anbieten und sich an den strengen regulatorischen Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht orientieren müssen (FINMA). Das Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz (KVG) schreibt zudem vor, dass für alle in der Schweiz wohnhaften Personen eine Grundversicherung bei einer schweizerischen Krankenkasse obligatorisch ist. Diese Grundversicherung kann mit einer Zusatzversicherung ergänzt werden.

Die Vorteile des Schweizer Gesundheitssystems

Der wohl grösste Vorteil des Schweizer Gesundheitssystems: Jeder in der Schweiz lebende Bürger hat Zugang zu einer qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung. Die Krankenkassen müssen jede in der Schweiz wohnhafte Person in die Grundversicherung aufnehmen – ohne Gesundheitsprüfung. Auch die Dichte an Ärzten und Spitälern ist in der Schweiz sehr hoch. Beispielsweise belegte die Schweiz in einer jährlichen Umfrage des Health Consumer Powerhouse den ersten Platz. Unter anderem wurden Kriterien wie Prävention, Leistungsangebot, Zugang zur Versorgung, Therapieergebnisse, Medikation und Patientenrechte unter die Lupe genommen.

Für die gesamte Bevölkerung ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung mit vielfältigen Angeboten gewährleistet. Wartezeiten, wie sie beispielsweise bei vielen Fachärzten in Deutschland üblich sind, gibt es praktisch nicht. Die Versicherten sind daher auch mit dem Gesundheitssystem sehr zufrieden.

Die Nachteile des Schweizer Gesundheitssystems

„Zu viele Köche verderben den Brei.“ Dieser Spruch passt ein wenig zum Gesundheitssystem in der Schweiz. Die zahlreichen beteiligten Akteure wie Bund, Kantone, Gemeinden, Leistungserbringer und Krankenkassen übernehmen verschiedene Teilaufgaben, was zu einer grossen Verwirrung im Schweizer Gesundheitswesen führt. Zudem ist das Gesundheitssystem der Schweiz eines der teuersten der Welt. Die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung hat ihren Preis. In der Schweiz wird sowohl der höchste Anteil am BIP als auch das meiste Geld pro Kopf für die Gesundheitsversorgung ausgegeben.

Die Gesundheitssysteme der Schweiz und Deutschlands – ein Vergleich

Die Krankenversicherung ist sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland obligatorisch. Jede in der Schweiz wohnhafte Person ist verpflichtet, eine Grundversicherung abzuschliessen. Bei welchen der rund 60 privaten Krankenkassen Sie sich versichern, können Sie frei wählen. Die Versicherer sind verpflichtet, alle Personen unabhängig von ihrem Gesundheitszustand in die Grundversicherung aufzunehmen. In Deutschland hingegen gibt es eine gesetzliche Krankenversicherung und eine private Krankenversicherung, wobei der Abschluss einer privaten Krankenversicherung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Wenn Sie Zusatzleistungen in der Schweiz in Anspruch nehmen möchten, können Sie diese mit einer Zusatzversicherung absichern. Über die Annahme oder Ablehnung (z. B. wegen bestehender Erkrankungen) kann jedoch jeder Versicherer frei entscheiden. Ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland: Während in Deutschland eine Zahnbehandlung sowohl von der gesetzlichen als auch von der privaten Krankenversicherung übernommen wird, müssen Patienten in der Schweiz dafür selbst aufkommen. Diese Behandlungen sind nicht Bestandteil der Grundversicherung, können aber mit einer entsprechenden Zusatzversicherung abgedeckt werden.

Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der Schweiz

Grundsätzlich muss jede in der Schweiz wohnhafte Person selbst für ihren Versicherungsschutz sorgen. Anders als in anderen Ländern zahlt der Arbeitgeber keinen Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung. Die Versicherten müssen daher die Beiträge zur Krankenversicherung selbst zahlen. Zur Finanzierung tragen auch Kostenbeteiligungen der Versicherten (zB Franchise, Spitalbeitrag) sowie Mittel von Bund und Kantonen (Prämienreduktion) bei.

Dabei gilt: Die Prämien der Versicherer müssen kostendeckend ausgestaltet sein, wobei Veräußerungsgewinne in die Kostenaufstellung für Prämien einbezogen werden können. Anders als beispielsweise in Deutschland sind die Prämien nicht einkommensabhängig, sondern unterscheiden sich je nach Versicherer, Wohnort und gewählter Versicherungsart.

Bei tiefen Einkommen und für Kinder und Jugendliche in Ausbildung ist eine Prämienreduktion vorgesehen; über den Erhalt entscheiden die Kantone.

Wenn Sie Krankenkassenbeiträge sparen möchten, können Sie sich für eine Selbstbeteiligung entscheiden. Je höher dieser ist, desto geringer ist die Prämie. Wer selten krank ist und nicht an einer chronischen Krankheit leidet, kann mit einer hohen Selbstbeteiligung bares Geld sparen. Wer aufgrund bekannter Erkrankungen mit höheren Behandlungskosten rechnet, sollte sich für eine kleine Selbstbeteiligung entscheiden.

Leistungen der Krankenkassen in der Schweiz

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung erbringt Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft und Unfall. Bei Unfällen übernimmt die Krankenversicherung die Kosten nur, wenn kein anderer Versicherungsschutz besteht.

Ein Teil der Behandlungskosten muss jedoch immer von der versicherten Person getragen werden. Das ist der Selbstbehalt. Auch bei einem Krankenhausaufenthalt entstehen für den Versicherten oft Kosten. Lediglich Leistungen, die im Zusammenhang mit einer normalen Schwangerschaft stehen, sind von der Kostenbeteiligung ausgeschlossen.

Das Solidaritätsprinzip in der Schweiz – was ist das?

Das Solidaritätsprinzip hat in der Schweiz eine lange Tradition. Alle Versicherten bilden nach diesem Grundsatz eine Gemeinschaft, zu der jeder seinen Beitrag leistet. Damit stehen im Notfall genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, um jemandem die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch wer bei bester Gesundheit ist und nie zum Arzt muss, einen Beitrag zur Krankenversicherung zahlt. In Deutschland ist es ähnlich. Dadurch werden indirekt diejenigen versorgt, die krank sind und mehr medizinische Unterstützung benötigen. Aufgabe von Bund, Kantonen, Gemeinden und Krankenkassen ist es, dieses Kollektiv im Gleichgewicht zu halten. Entscheidungen im Schweizer Gesundheitswesen werden deshalb immer im Interesse der gesamten Gesellschaft getroffen.