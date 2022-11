Das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe erhält mehr Unterstützung durch die GOP des Senats

Diese Befürchtungen könnten sich noch bewahrheiten, da andere republikanische Senatoren in Interviews am Dienstag nicht sagen wollten, wie sie abstimmen würden, auch wenn die Befürworter des Gesetzentwurfs behaupten, sie seien optimistisch.

Sen. Roy Blunt (R-Mo.), der scheidende GOP-Führer Nr. 4, sagte, er habe sich entschieden, lehnte es jedoch ab, seine Entscheidung zu sagen. Pensionierter Sen. Pat Toomey (R-Pa.) sagte: „Wir werden es morgen herausfinden.“ Und Sen. Joni Ernst (R-Iowa) schlug vor, dass sie einer Entscheidung näher sei, aber mehr mit ihren Mitarbeitern sprechen wolle.

„Ich habe ein bisschen mit Leuten auf beiden Seiten des Problems gesprochen“, sagte Ernst. „Ich habe es allen gesagt, ich bleibe einfach offen.“

Sen. Joni Ernst (R-Iowa) spricht während einer Pressekonferenz im Juni 2021 in Washington, DC | Samuel Corum/Getty Images

Romney ist der vierte GOP-Senator, der sich zur Unterstützung ausspricht – allerdings unter der Bedingung, dass die Religionsfreiheiten eingeschlossen sind – und die Demokraten brauchen mindestens 10 Republikaner, um einen Filibuster zu überwinden. Sen. Lisa Murkowski (R-Alaska) soll es ebenfalls unterstützen.

In der Zwischenzeit lag ein Großteil des Fokus der GOP-Senatoren in dieser Woche auf den Führungswahlen am Mittwoch, bei denen der Minderheitsführer des Senats gewählt wurde Mitch McConnell wird sich einer Herausforderung von Sen stellen. Rick Scott (R-Fla.) inmitten der Frustration über die Wahlergebnisse von 2022.

Während das Haus seine passierte Gesetzentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Juli mit Unterstützung von fast 50 Republikanern des Repräsentantenhauses hat der Prozess im Senat angesichts der GOP-Bedenken hinsichtlich der Religionsfreiheit mehr Zeit in Anspruch genommen. Wenn der Senat seine Version verabschiedet, benötigt das Gesetz ein weiteres Zustimmungsvotum des Repräsentantenhauses, um zum Schreibtisch von Präsident Joe Biden zu gelangen. Sinn. Tammy Baldwin (D-Wis.), Susan Collins (R-Maine), Kyrsten Sinema (D-Ariz.), Rob Portmann (R-Ohio) und Thomas Tillis (RN.C.) führen den Vorstoß des Senats an und veröffentlichten am Montag den Text ihrer Änderung zum Schutz der Religionsfreiheit.

Tillis sagte, er sei „zuversichtlich“, als er gefragt wurde, ob er glaube, dass sie die notwendige GOP-Unterstützung erhalten würden, und verwies auf die jüngsten Billigungen der Gesetzgebung.

„Nehmen Sie das nicht weg und sagen Sie, ich denke, es ist in der Tasche, ich meine, wir werden den ganzen Weg bis zum Antrag auf Abstimmung führen“, sagte Tillis. “Ich denke, wenn wir im Senat erfolgreich sind, werden wir Stimmen auf der Seite des Repräsentantenhauses erhalten.”

Ein Republikaner in der Nähe der Gespräche, dem Anonymität gewährt wurde, um offen über die Stimmenzahl zu sprechen, sagte jedoch, dass es zwar mehr als fünf GOP-Senatoren gebe, die das Gesetz unterstützen würden, es aber „nicht viele“ mehr gäbe, die dies tun würden. Dieser Republikaner war nicht ganz zuversichtlich, dass die Gesetzesvorlage einen Filibuster überwinden würde.

Der Gesetzentwurf des Senats würde sicherstellen, dass die Bundesregierung eine gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt, wenn sie in dem Staat gültig war, in dem sie stattfand, und das Paar in einen Staat zog, der sie nicht anerkennt. Das würde auch für gemischtrassige Ehen gelten. Es würde auch das 1996 unterzeichnete Gesetz zur Verteidigung der Ehe aufheben, das die Ehe nach Bundesgesetzen als zwischen einem Mann und einer Frau definierte.

Der parteiübergreifende Änderungsantrag stellt klar, dass der Gesetzentwurf den Schutz des Religionsfreiheitsgesetzes von 1993 intakt lassen würde, das es verbietet, die Fähigkeit der Menschen, ihre Religion auszuüben, erheblich zu belasten. Darüber hinaus heißt es, dass gemeinnützige religiöse Gruppen keine Ehedienstleistungen erbringen müssten und dass sich der Gesetzentwurf nicht auf ihre steuerliche Behandlung auswirken würde.

Unter den Gruppen, die ihre Unterstützung für das Gesetz angekündigt haben, sind die National Association of Manufacturers und die Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, die sagten, dass es „angemessenen Schutz der Religionsfreiheit beinhaltet, während das Gesetz respektiert und die Rechte unserer LGBTQ-Brüder und -Schwestern gewahrt werden .“

Während der Oberste Gerichtshof die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2015 gesetzlich verankerte, befürchten die Befürworter des Gesetzentwurfs, dass der Präzedenzfall schließlich aufgehoben werden könnte, und berufen sich dabei auf die übereinstimmende Meinung des Richters des Obersten Gerichtshofs, Clarence Thomas Dobbs Entscheidung, die andere gesetzliche Rechte in Frage stellte und speziell auf die gleichgeschlechtliche Ehe hinwies.

Während seiner Rede am Dienstag sagte Schumer, dass „der Senat das Risiko beseitigen kann, dass LGBTQ-Amerikaner in ihren Rechten beschnitten werden, wenn wir jetzt handeln, um den Schutz der Ehe gesetzlich zu kodifizieren“.

Die Abstimmung am Mittwoch, um das Gesetz voranzubringen, markiert das erste Mal seit 2013, dass die Kammer eine eigenständige Gesetzgebung zu LGBTQ-Rechten aufgreift.

Andere GOP-Senatoren, die schüchtern auf der Rechnung spielten, waren Sens. Shelley MooreCapito aus West Virginia, in den Ruhestand Richard Burr von North Carolina und Bill Cassidy von Louisiana. McConnell hat auch nicht angegeben, wie er abstimmen würde.

Republikanische Gegner des Schutzes gleichgeschlechtlicher Eherechte argumentieren, dass dies unnötig sei, und sagen, dass der Oberste Gerichtshof sein Urteil von 2015 wahrscheinlich nicht rückgängig machen wird. Und trotz des Drucks einiger GOP-Senatoren auf Schumer, die Abstimmung zu verschieben, kritisierten andere den Zeitpunkt.

„Es sieht nicht so aus, als hätten die Wähler tatsächlich die Möglichkeit, ihre Senatoren zur Rechenschaft zu ziehen, wenn Sie bis nach der Wahl warten und es in der lahmen Ente tun“, sagte Sen. John Cornyn (R-Texas). „Es sieht nicht sehr gut aus.“

Es wird erwartet, dass der Senat am Mittwoch mit dem vom Haus verabschiedeten Gesetzentwurf fortfährt und ihn dann durch die Senatsversion ersetzt, die die Änderung der Religionsfreiheit enthält. Die Befürworter des Gesetzentwurfs wollen, dass er schnell verabschiedet wird. Das würde jedoch eine Zustimmung aller 100 Senatoren erfordern, damit es schneller vorangehen kann.