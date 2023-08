Kabinettsmitglieder der deutschen Regierung haben für die Verabschiedung der neuen Staatsbürgerschaftsreformen des Landes gestimmt, gab Innenministerin Nancy Faeser am 23. August auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Reformen, die von den Regierungen der Merkel-Ära lange abgelehnt wurden, sollen den Weg zur Staatsbürgerschaft für lebende Nicht-Deutsche erleichtern und in der Bundesrepublik tätig.

Das deutsche Kabinett verabschiedet eine Staatsbürgerschaftsreform

Nach einer Kabinettssitzung zur Begutachtung des aktuellsten Reformentwurfs haben Mitglieder des Bundeskabinetts nun grünes Licht für die Staatsbürgerschaftsreform des Landes gegeben.

Die Innenministerin der Koalitionsregierung, Nancy Faeser, nannte die Reform auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag ein „Bekenntnis zu einem modernen Deutschland“ und gehöre zu den „wichtigsten Reformprojekten der Ampelkoalition“.

Faeser wies auch darauf hin, dass die Bundesregierung hoffte, dass die Reformen Langzeitaufenthalter in Deutschland zum Bleiben ermutigen und neue Arbeitskräfte dazu ermutigen würden, zu kommen und sich willkommen zu fühlen. „Wir befinden uns mitten in einem globalen Wettbewerb um die besten Köpfe und viele Bereiche unserer Wirtschaft brauchen dringend Arbeitskräfte. Die besten Köpfe werden aber nur kommen, wenn ihnen in absehbarer Zeit nach ihrer Ankunft in Deutschland alle demokratischen Rechte gewährt werden“, sagte Faeser sagte.

Bereits im Mai hatte die Regierung angekündigt, dass das Gesetz bis zum Ende des Sommers 2023 im Parlament abgestimmt werden soll. Seitdem prüfen Landesregierungen und andere Interessengruppen die Reform, bevor sie dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt wird.

Nachdem der Gesetzentwurf nun im Kabinett verabschiedet wurde, steht er vor der Abstimmung im Deutschen Bundestag. Der Termin für die Abstimmung steht noch nicht fest, dürfte aber kurz nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am 5. September stattfinden.

Was ändert sich mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz?

Nach dem neuesten Entwurf, der jetzt von den Kabinettsmitgliedern verabschiedet wurde, können in Deutschland lebende Migranten nach fünf Jahren statt nach acht Jahren einen deutschen Pass beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen, bei nachgewiesenen guten Deutschkenntnissen, ehrenamtlichem Engagement oder beeindruckenden beruflichen Leistungen, können manche Menschen bereits drei Jahre nach der Einreise einen deutschen Pass beantragen.

Darüber hinaus ermöglicht das neue Gesetz Nicht-EU-Bürgern, mit ihrem neuen deutschen Pass die doppelte Staatsbürgerschaft zu besitzen. Bisher konnten nur EU-Bürger gleichzeitig ihren Originalpass und ihren deutschen Reisepass behalten. Faeser sagte, dieser Teil der Reform werde Wanderarbeitnehmer in Deutschland nicht länger dazu zwingen, „einen Teil ihrer Identität aufzugeben“.

Nach derzeitigem Stand haben Kinder Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn sie von mindestens einem deutschen Elternteil geboren wurden oder in Deutschland als Kind von mindestens einem Elternteil geboren wurden, der seit mindestens acht Jahren rechtmäßig hier lebt. Nach dem neuen Gesetzesentwurf können Personen mit ausländischen Eltern die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf statt acht Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat. Faeser wies in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass diese Änderung eine wichtige Ergänzung der Reform sei, da Kinder in der Schule bessere Leistungen erbringen, wenn sie schon früh die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Derzeit können Personen mit einer deutschen Aufenthaltserlaubnis die Staatsbürgerschaft beantragen, wenn sie bestimmte Sozialleistungen beziehen, andere jedoch nicht. Mit dem neuen Gesetz soll sich auch ändern, welche Leistungen Bewohner erhalten können und trotzdem davon ausgehen können, dass ihr Antrag erfolgreich ist.

Tausende warten bereits auf die Staatsbürgerschaft

Während die neuen Reformen eine gute Nachricht für Langzeitaufenthalter in Deutschland sind, die nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft wählen und sicherer im Land leben können, ist zu erwarten, dass die langen Warteschlangen bei der Antragsbearbeitung mit der Verabschiedung des Gesetzes noch schlimmer werden durch den Bundestag.

Derzeit warten in Deutschland immer noch rund 100.000 Menschen auf die Bearbeitung ihres Einbürgerungsantrags, in manchen Gegenden wird von Wartezeiten von drei Jahren berichtet. In manchen Fällen fühlen sich Antragsteller von den Behörden so überdrüssig und vernachlässigt, dass sie Klage gegen die Bundesregierung erheben. Nach Angaben des Landes Berlin haben in der deutschen Stadt im Jahr 2023 bislang über 60 Personen Klagen wegen Untätigkeit im Bereich „Staatsbürgerschaftsrecht/Einbürgerung“ eingereicht.

Deutschland befindet sich in einer Zwickmühle; Da das Land bereit ist, ein neues Einwanderungsgesetz umzusetzen – das mehr ausländische Arbeitskräfte dazu ermutigen soll, in das Land zu ziehen und einen rekordverdächtigen Arbeitskräftemangel zu beheben – und gleichzeitig eine neue Staatsbürgerschaftsreform einführt, kommt es zu überlasteten und unterbesetzten Verwaltungsämtern wird in Zukunft noch mehr Papierkram bewältigen müssen.

Bildnachweis des Daumens: ThomasAFink / Shutterstock.com