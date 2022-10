Das Gericht stellt sich in einem wegweisenden LGBT-Streit auf die Seite von Christian Baker — RT World News

Der Bundesstaat Kalifornien verklagte die Kuchenkünstlerin, weil sie sich geweigert hatte, ein Dessert für eine lesbische Hochzeit zuzubereiten

Ein kalifornisches Gericht entschied am Freitag zugunsten eines christlichen Bäckers, der sich weigerte, einen Kuchen für eine lesbische Hochzeit zu backen. Während der Staat argumentierte, dass die Bäckerin gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen habe, stellte das Gericht fest, dass sie innerhalb ihrer Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz war.

Der Fall geht auf das Jahr 2017 zurück, als Cathy Miller aus Bakersfield, Kalifornien, ein lesbisches Paar an einen anderen Bäcker verwies, als sie einen Kuchen für ihre Hochzeit wünschten. Millers Verteidigungsteam sagte, dass sie es getan hätte „Ich habe den beiden Frauen gerne einen vorgefertigten Kuchen verkauft“, Eine persönliche Dekoration wäre einer Zustimmung zur Homo-Ehe gleichgekommen, was gegen ihren christlichen Glauben verstößt.

Miller wurde mit mehreren Klagen konfrontiert, darunter einer des kalifornischen Ministeriums für faires Wohnen und Beschäftigung, das argumentierte, dass ihre Weigerung gegen ein Bürgerrechtsgesetz von 1959 verstoße.

Richter J. Eric Bradshaw vom Superior Court of California erklärte jedoch, dass Miller nicht die Absicht hatte, zu diskriminieren, sondern dadurch motiviert war „Ihr aufrichtiger christlicher Glaube“, die durch die US-Verfassung geschützt sind.









„Wir beglückwünschen das Gericht zu dieser Entscheidung“ sagte Verteidiger Charles LiMandri. „Die Freiheit, seine Religion auszuüben, ist im First Amendment verankert, und der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks lange Zeit bestätigt.“

Das lesbische Paar, das den Staat auf den Fall aufmerksam gemacht hatte, sagte den lokalen Medien, dass es beabsichtige, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Bäckereien sind in den letzten Jahren zu einer unwahrscheinlichen Front auf dem kulturellen Schlachtfeld in den USA geworden. Der Bäcker aus Colorado, Jack Phillips, gewann 2018 vor dem Obersten Gerichtshof einen Teilsieg, nachdem er sich geweigert hatte, einen Kuchen für ein schwules Paar zu backen. Während das Gericht entschied, dass die Colorado Civil Rights Commission der antireligiösen Voreingenommenheit gegen Phillips schuldig war, wurde der Bäcker dann in einen weiteren Rechtsstreit verwickelt, diesmal wegen seiner Weigerung, einen Kuchen zum Gedenken an einen Geschlechtswechsel zu backen.

Phillips wurde eine Geldstrafe von 500 US-Dollar auferlegt, nachdem sich das Gericht auf die Seite des Klägers gestellt hatte, einem Transgender-Anwalt, der von den Anwälten von Phillips als beschrieben wurde „Radikaler Aktivist“