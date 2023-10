Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Die ehemaligen Spitzenbeamten der Downing Street werden diese Woche im Zuge der öffentlichen Untersuchung Großbritanniens zu COVID-19 ins Visier genommen. Aber die Schlagzeilen dürften nicht ihre Aussage sein, sondern die WhatsApp-Nachrichten, die sie damals verschickten.

Während die Nation auf Beweisaufnahmen wartet, die wahrscheinlich das Chaos der Pandemie-Ära im Herzen der Downing Street ans Licht bringen, liegen die Nerven in Whitehall blank. Die Untersuchung forderte die massenhafte Offenlegung von Nachrichten aus der verschlüsselten App, obwohl die Regierung erfolglos versucht hatte, ihre Veröffentlichung zu blockieren.

Der konservative ehemalige Kanzler George Osborne deutete Ende letzter Woche an, dass die bei der Untersuchung enthüllten Nachrichten „ekelhafte und frauenfeindliche Sprache“ enthalten würden. Dominic Cummings, der bissige Berater des ehemaligen Premierministers Boris Johnson, hat sich bereits dafür entschieden, einige seiner eigenen farbenfrohen Schreiben vorzeitig zu veröffentlichen. Andere Zeugen waren weniger entgegenkommend und behaupteten, ihre Telefone seien längst gelöscht worden.

Dennoch hat die Untersuchung bereits eine Handvoll WhatsApps aus der Zeit der Pandemie von Simon Case, dem ranghöchsten Beamten Großbritanniens, veröffentlicht, der immer noch im Amt ist, sich jetzt aber aus gesundheitlichen Gründen befindet, und die einen Einblick in die Gedankengänge der Verantwortlichen boten. In einer Nachricht stand, dass Case sagte: „Ich komme damit nicht zurecht.“ In einem anderen nannte er Johnsons Frau Carrie „die eigentliche Verantwortliche“.

Die Aufregung über diese Nachrichten und die Erwartung, dass noch mehr folgen werden, hat erneut große Fragen zur Regierungstransparenz im digitalen Zeitalter aufgeworfen – und insbesondere zur zunehmenden Nutzung der Funktion „Nachrichten verschwinden“ auf WhatsApp durch hochrangige Beamte, politische Berater und Minister.

Einige der Beteiligten argumentieren, dass ihnen die gleiche persönliche Privatsphäre gewährt werden sollte, die sie in den Fluren und Kantinen von Westminster genießen – und dass WhatsApp-Nachrichten sich nicht von leisen „Wasserkühler-Gesprächen“ in jeder Büroumgebung unterscheiden.

Aber Transparenzaktivisten sagen, dass durch die massenhafte Löschung von „Regierung durch WhatsApp“ wichtige Entscheidungen „in der Erinnerungslücke“ verloren gehen werden.

Die im Jahr 2020 eingeführte Funktion zum Verschwinden von Nachrichten – sobald sie aktiviert ist – löscht Konversationen nach einem festgelegten Zeitraum, es sei denn, einer der Teilnehmer entscheidet sich dafür, sie beizubehalten.

Ein Regierungsbeamter sagte, „etwa die Hälfte des Kabinetts“ verwende jetzt einen Timer für das Verschwinden von Nachrichten. Wie andere amtierende und ehemalige Berater und Beamte, mit denen POLITICO für diesen Artikel gesprochen hat, wurde ihnen Anonymität gewährt, um offen über das Innenleben der britischen Regierung zu sprechen.

Case, der Kabinettssekretär, wurde durch seine historischen Textnachrichten stärker verletzt als jede andere hochrangige Persönlichkeit. Vier Personen mit seiner Telefonnummer zufolge nutzt er jetzt einen Timer, der auf sieben Tage eingestellt ist.

Ein ähnlicher Timer für das Verschwinden von Nachrichten wurde von zwei Personen unter einer Telefonnummer gesehen, die mit der Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Technologie, Michelle Donelan, in Verbindung steht. Die Funktion wird auch von mindestens 11 von 50 Sonderberatern (SpAds) genutzt, deren Status von POLITICO überprüft wurde.

Der 7-Tage-Löschtimer

Alice Lilly, leitende Forscherin am Institute for Government, sagte, dass die routinemäßige Löschung von Nachrichten nach sieben Tagen „massive Fragen hinsichtlich Transparenz und Rechenschaftspflicht aufwirft“.

„Es gibt Argumente dafür, die Leitlinien präskriptiver zu gestalten“, sagte sie. „Es könnte beispielsweise eine Mindestzeit von 60 bis 90 Tagen oder detailliertere Anforderungen darüber geben, wie oft Nachrichten in Regierungssysteme hochgeladen werden sollten.“

Als Johnsons Schwester Rachel im März sagte, Case verwende verschwindende Nachrichten, betonte das Kabinettsbüro, dass er sie auf seinem privaten Telefon und nicht auf seinem Arbeitsgerät verwendet habe.

Kurz darauf wurden die Regierungsvorschriften aktualisiert, um das Verschwinden von Nachrichten ausdrücklich zu erlauben – mit der Begründung, dass sie „eine Rolle“ bei der Reduzierung der Unordnung auf Geräten spielen.

Die Regeln besagen, dass „wesentliche Regierungsgeschäfte“ auf „nicht unternehmensbezogenen Kommunikationskanälen“ wie WhatsApp vermieden werden sollten. Wenn es dazu kommt, sollte eine Aufzeichnung des Gesprächs an ein Regierungssystem weitergeleitet werden.

Von Ministern und Beamten wird erwartet, dass sie ihr professionelles Urteilsvermögen nutzen, um zu entscheiden, was den Schwellenwert erreicht.

Darüber spottete ein ehemaliger Spitzenpolitiker der SpAd. „Im Allgemeinen nutzen die meisten Minister, SpAds und sogar einige Beamte ihre privaten Telefone für Regierungsgeschäfte“, sagten sie. „Kein Minister verbringt Zeit damit, Screenshots seiner Tausenden WhatsApps zu machen und sie in die offizielle Akte aufzunehmen.“

Ein zweiter ehemaliger hochrangiger SpAd sagte, das Verschwinden von Nachrichten sei „populärer geworden“, seit die Regierung ihren Rechtsstreit mit der COVID-Untersuchung verloren habe.

„Sie sehen, wie (Beamte) diese verschwindenden Botschaften umsetzen, weil sie das Gefühl haben, dass sie Gefahr laufen, ihre Botschaften herausgeben und zeigen zu müssen, was sie vorhatten“, sagten sie.

„Eine gute Praxis für alle“

Aber Iria Puyosa, eine leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council, argumentierte, dass das Tool zum Verschwinden von Nachrichten „ziemlich legitim“ sei, solange die staatlichen Aufzeichnungsregeln eingehalten würden.

„Es ist eine gute Übung, die jeder machen kann“, sagte sie. „Ich habe standardmäßig in allen meinen Nachrichten verschwindende Nachrichten, außer bei meinem Sohn.“

Puyosa betonte, dass verschwindende Nachrichten den Benutzer schützen sollen, wenn ein Telefon physisch verloren geht oder gestohlen wird, und nicht vor einem Cyberangriff. Es sei auch nützlich in „autoritären Ländern, in denen man inhaftiert ist, die Polizei sich sein Telefon holt und jeden kennenlernt, mit dem man gesprochen hat“, sagte sie. „Denken Sie an Aktivisten oder Feministinnen im Iran.“

Ein dritter ehemaliger leitender SpAd-Mitarbeiter argumentierte, das Verschwinden von Nachrichten sei für den Datenschutz von entscheidender Bedeutung, da die Mitarbeiter von Sicherheitsbeamten gewarnt worden seien, dass ihre Telefone „kompromittiert“ werden könnten. Sie werden von einigen Journalisten auch zum Schutz ihrer Quellen verwendet.

Ein Sprecher des Kabinettsbüros sagte: „Wir haben im März 2023 proaktiv klare Leitlinien zu diesem Thema veröffentlicht.

„Die Verwendung verschwindender Nachrichten ist zulässig, da Beamte und private Ministerämter offizielle Entscheidungen und Ansichten für die amtlichen Aufzeichnungen aufzeichnen und protokollieren, sofern relevant und angemessen.

„Es war noch nie so, dass jeder Anruf, jede Post-it-Notiz oder jede elektronische Nachricht aufbewahrt werden muss. Das wäre teuer, übertrieben und belastend.“

WhatsApp „ausgebrochen“ während COVID

Sicher ist, dass WhatsApp im heutigen Whitehall den ganzen Tag ununterbrochen pingt.

Der oben zitierte amtierende Regierungsbeamte beklagte: „Es endet nie. Irgendwann muss man sich einfach dazu entschließen, mit dem Anschauen aufzuhören und sich dafür zu entscheiden, morgens nachzuschauen.“

Der frühere Vorsitzende der Konservativen, Iain Duncan Smith, der 2016 von einem sechsjährigen Kabinettsposten zurücktrat, sagte, dass die Nutzung von WhatsApp während der Corona-Krise „ausgebrochen“ sei – und dass er die App selbst genutzt habe, um Druck auf das Auswärtige Amt wegen seiner China-Politik auszuüben. Er fügte hinzu, er könne „die Möglichkeit erkennen“, Nachrichten auf WhatsApp verschwinden zu lassen, um Unordnung zu vermeiden.

Er warnte jedoch davor, dass WhatsApp allgemein Fragen zu Leaks aufwirft. „Jede Kommunikation zwischen Regierungen sollte nicht unterbunden werden und nicht über das Telefon erfolgen“, sagte er. „Das sollte über Ihr Abteilungstelefon erfolgen.“

Es gelten bereits strenge Beschränkungen für die WhatsApp-Nutzung für Mitarbeiter der Downing Street Nr. 10 – und auf Regierungsgeräten gelten bereits weitreichendere Richtlinien zum automatischen Löschen, darunter 24 Stunden für interne Google-Chats und 90 Tage bis vier Jahre für E-Mails, wie Gerichtsdokumente zeigen .

Aber Cori Crider von der Wahlkampfgruppe Foxglove, die in einer gerichtlichen Klage gegen die Nutzung von WhatsApp durch die Regierung scheiterte, sagte, dass es politischen Entscheidungsträgern nicht gestattet werden sollte, Nachrichten zu verschwinden. „Komm, es ist einfach zu verlockend, dass wirklich wichtige Entscheidungen im Gedächtnisloch verloren gehen.“ .“

Für einige in Westminster sind die Einwände eher prosaischer Natur.

„Ich finde es wirklich nervig“, sagte ein SpAd-Betreiber über verschwindende Nachrichten. „Ich denke: ‚Was hast du letzte Woche gesagt?‘ oder ‚Wann haben wir vereinbart, zum Mittagessen zu gehen?‘“

Emilio Casalicchio, Annabelle Dickson und Esther Webber trugen zur Berichterstattung bei.