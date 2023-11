Das Galaxy S24 Ultra sieht in allen sieben angeblichen Farboptionen umwerfend aus

Auch wenn wir das Galaxy S24 Ultra noch nicht auf Live-Fotos entdeckt haben, haben wir ein paar CAD-Renderings gesehen, die auf durchgesickerten Abmessungen und fundierten Vermutungen basieren. Samsungs kommendes Flaggschiff wird voraussichtlich ein flacheres Design als die Vorgängermodelle haben und über einen eckigen Rahmen und einzelne kreisförmige Ausschnitte für das nach hinten gerichtete Kamerasystem verfügen.

Vor ein paar Wochen wurden auch angebliche Farboptionen für die Serie aufgetaucht, und jetzt können wir dank einiger Fans einen Blick darauf werfen, wie das Galaxy S24 Ultra in den angeblich vier Standardfarboptionen und drei online-exklusiven Farbtönen aussehen könnte -gemachte Renderings geteilt von Telefonarena.

Um es kurz zusammenzufassen: Gerüchten zufolge wird das Galaxy S24 Ultra in den Farben Schwarz, Grau, Violett und Gelb erhältlich sein. Darüber hinaus bereitet Samsung möglicherweise drei exklusive Farben für seinen Online-Shop vor: Orange, Hellblau und Hellgrün.

Die Geschichte wird nach dem One UI 6.0-Übersichtsvideo fortgesetzt

Obwohl sich das Galaxy S24 Ultra weiterhin durch sein kastenförmigeres Design vom Rest der Flaggschiff-Reihe 2024 abheben wird, wird erwartet, dass Samsung die Formel in einigen Punkten verfeinern wird.

Die gesamte Serie wird angeblich flache Rahmen haben, ähnlich wie das Galaxy Z Flip 5. Von den drei Modellen könnte das Galaxy S24 Ultra subtilere Änderungen erfahren, insbesondere rund um das Display, da es flacher wird und kaum noch den Anschein eines Edge-Panel-Designs hat .

Die Galaxy S24-Serie ist nur noch zwei Monate entfernt

Samsung hat nicht offiziell bestätigt, wann und wo sein nächstes großes Galaxy Unpacked-Event stattfindet. Doch nach seiner Reise nach Korea zur Enthüllung des Galaxy Z Flip 5 und Z Fold 5 im Juli könnte Samsung Anfang nächsten Jahres in die USA zurückkehren.

Viele Branchenberichte deuten darauf hin, dass Samsung die Galaxy S24-Reihe Anfang Januar 2024 vorstellen wird. Und dass die Unpacked-Veranstaltung dieses Mal in San Francisco stattfinden wird.

Seit der Gründung von Unpacked im Jahr 2010 hat Samsung dreimal San Francisco als Standort ausgewählt. Im Jahr 2019 kündigte das Unternehmen die Galaxy S10-Reihe und das erste Galaxy Fold an. Ein Jahr später kündigte das Unternehmen die Galaxy S20-Serie und das erste Z Flip an. Und Anfang 2023 stellte Samsung in San Francisco die Galaxy S23-Serie vor.