Das hinter verschlossenen Türen stattfindende Aufwärmspiel der Republik Irland gegen Kolumbien zur Frauen-Weltmeisterschaft wurde nach nur 20 Minuten wegen „übermäßiger körperlicher Anstrengung“ abgesagt.

Die Nachrichtenagentur PA geht davon aus, dass die Entscheidung nach einer Reihe schwieriger Herausforderungen im Wettbewerb am Freitag getroffen wurde.

Nach dem abgebrochenen Spiel in Brisbane wurde die irische Mittelfeldspielerin Denise O’Sullivan mit einem Knall am Schienbein ins Krankenhaus eingeliefert – die Ergebnisse ihrer Untersuchung sollen am Samstagmorgen bekannt gegeben werden.

Nachdem das Spiel vorzeitig beendet wurde, absolvierte die republikanische Mannschaft eine komplette Trainingseinheit.

Der Verletzungsrückschlag für O’Sullivan kommt nur sechs Tage vor dem Start der Frauen-Weltmeisterschaft der Republik, als das Team von Vera Pauw das Turnier am 20. Juli gegen Co-Gastgeber Australien eröffnet.

O’Sullivan, die ihren Vereinsfußball für North Carolina Courage in den Vereinigten Staaten spielt, ist neben Arsenal-Mittelfeldspielerin Katie McCabe eine der Schlüsselspielerinnen im Team.

Wie sieht der WM-Zeitplan aus?

Die Gruppenphase beginnt am 20. Juli und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen und endet am 3. August und sehen Sie, wie die Gruppensieger und -zweiten ins Achtelfinale einziehen, das von stattfindet 5. August Zu 8. August.

Geplant sind die Viertelfinalspiele, die in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen werden 11. und 12. August.

Anschließend wird das erste Halbfinale weitergespielt 15. August in Auckland, das andere Halbfinale findet am statt 16. August im Accor-Stadion in Sydney, wo dann das Finale stattfinden wird 20. August.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale ausgetragen 19. August in Brisbane.