Als ich es zum ersten Mal sah Kleine Soldaten 1998 wusste ich, dass ich das Leben von Gregory Smiths Charakter haben wollte – ohne die mörderischen, kleinen Actionfiguren, die seine Nachbarschaft terrorisierten. Er war noch ein Kind, das im Spielzeugladen seines Vaters arbeitete und Ausstellungen von Commando Elites und Gorgonites in heroischen Posen aufstellte. Etwas an der einheimischen Werbung in den 90er Jahren machte es unmöglich, sich der Anziehungskraft von Spielzeugen zu entziehen.

Beschriftung umschalten Jamal Michel

Wie alle Dinge unserer Kindheit wird uns oft beigebracht, sie aufzugeben und sie in den Plastikbehältern unseres erwachsenen Unterbewusstseins wegzuschieben. Aber die Spielzeuge und Actionfiguren meiner Jugend bleiben ein wichtiger Teil meines Erwachsenenalters und ermöglichen es mir, das Kind in mir zu erschließen und mit ungelösten Traumata, übersehenen Leidenschaften und den kleinen Dingen umzugehen, die mich daran erinnern, glücklich zu sein.

Spielzeugfotografie ist ein starkes Hobby mit einer besonderen Art von Community, und ich bin 2016 zum ersten Mal mit dieser Kunst in Kontakt gekommen. Die sozialen Medien haben mir geholfen, die äußerst fantasievolle Arbeit von Mitchel Wu zu entdecken, einem in LA lebenden Fotografen, dessen Portfolio einige der dynamischsten Bilder von Spielzeugen und Actionfiguren enthielt, die ich bisher nur zum ersten Mal gesehen hatte. Wu nutzt sowohl die natürliche als auch die künstliche Welt um ihn herum und arrangiert einen Wandteppich spannender Themen mit verblüffenden Details.

Vom Ameisenmann, der auf Blättern rennt, bis hin zu Hot-Wheels-Autos, die durch echte Donuts springen – Wus Arbeit hat mich dazu inspiriert, die Welt der Spielzeugfotografie tiefer zu erkunden. Der erste Schritt? Verstehen, wie Kameras funktionieren. Meine Schwester wusste genau, welche Kameras die besten sind und wie man ein Motiv aufstellt, also habe ich mich mit ihr beraten, da ich die Objektive nicht einmal unterscheiden konnte.

Beschriftung umschalten Jamal Michel

Für meine früheren Arbeiten habe ich zunächst leeres Druckerpapier verwendet, das an meine Wand geklebt war, und einen kleinen Tisch. Es war von Anfang an ein Experiment – ​​iPhones verfügen über eine Porträtmodus-Funktion, die ich genutzt habe, aber nie verstehen konnte, wie die Blende funktioniert. Die ersten paar Aufnahmen mit meinem alten Smartphone liefen nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, weil die Beleuchtung nicht zu meinen Motiven passte. Ich musste wieder Kontakt zu meiner Schwester aufnehmen.

Ich habe bei eBay nach einer erschwinglichen Canon EOS Rebel T3i Spiegelreflexkamera gesucht – einem Produkt, dessen Name nur durch seinen komplizierten Aufbau übertroffen wurde. Es gab schwarze Knöpfe, rote Knöpfe, ein Display, das heraussprang und umgedreht werden konnte, und etwa ein Dutzend anderer verwirrender Funktionen, die ich ständig nach Hilfe suchte, um sie zu verstehen. Es gab immer noch das Problem der Beleuchtung sowie der Fotobearbeitung.

Besonders hilfreich war in dieser Zeit die Spielzeugfotografie-Community auf Instagram. Ich konnte mit Hobbykünstlern auf der ganzen Welt in Kontakt treten und eine Verbindung zu Menschen aufbauen, deren Leidenschaften ihre Kunst befeuerten. Es hat auch meinen Drang zum Sammeln von Figuren beflügelt. Erst als ich mich mit der Spielzeugfotografie beschäftigte, entdeckte ich einen Markt voller hochwertiger – und hochpreisiger (z. B. wirklich hochpreisiger) – Waren einiger meiner Lieblingscharaktere.

Online-Shops wie Sideshow Collectibles und Big Bad Toy Store wurden zu meiner Anlaufstelle für Neuigkeiten zu Veröffentlichungsterminen und Vorbestellungen. Insbesondere eine Marke, Hot Toys, setzte Maßstäbe dafür, welche Figuren bei Shootings am besten aussehen und funktionieren, da alle ihre Produkte von Künstlern handgefertigt wurden, die versuchten, den Anforderungen der Spielzeugfotografie gerecht zu werden.

Beschriftung umschalten Jamal Michel

Ich fing an, kreativere Versatzstücke zu verfolgen, von Miles Morales und Peter Parker, die Basketball spielten, bis hin zu Eleven, der einen roten Lastwagen vor Mike und Lucas schweben ließ. Ich wollte Szenen und Charaktere auf neue Weise dekonstruieren und sogar eine detaillierte Michael-Jordan-Figur verwenden, um die unbeschreibliche Coolness einzufangen, die „His Airness“ ausmacht.

Beschriftung umschalten Jamal Michel

Nachdem ich erfahren hatte, welche Miniatur-Studioleuchten bei dunkleren Figuren am besten funktionieren und wie ich den Leuchtkasten aufstelle, in dem ich sie platzieren würde, beschloss ich, ein Storyboard mit Bildern zu erstellen, das meine Reise als schwarzes Kind, das sich durch diese Popkulturlandschaft bewegte, widerspiegelte. Ich begann mit zwei Figuren: Rock Lee aus dem Anime Naruto und Miles Morales von Spider-Man: In den Spider-Vers. Ich habe sie mit dem Kopf einer Puppe ins Gespräch gebracht, die ich aus Ton gemacht habe. Es war braun mit dunklem Haar und größtenteils so geformt, dass es den Platz betonte, den es einnahm.

Das kleine Projekt war meine Auseinandersetzung mit der schwarzen Identität in Anime-Shows, Comics und Videospielen – Räume, in denen wir nicht oft vorkommen. Immer wenn Online-Diskussionen über die Repräsentation in diesen Bereichen aufkommen, werden sie oft mit rassistischen Reaktionen überschwemmt.

Als ich aufwuchs, hatte ich weder Miles Morales noch den gleichen T’Challa auf der großen Leinwand, den wir heute kennen. Sich im Laufe der Jahre in dieser Kultur zurechtzufinden, fühlte sich oft umständlich an, wenn die Gemeinschaften nicht aufgeschlossen oder einladend waren. Es war eine kathartische Erfahrung, das Storyboard zusammenzustellen, denn es war ein Hobby, das ich durch den Kontakt mit verschiedenen Schöpfern gelernt habe. Es erinnert mich daran, an den Freuden meiner Jugend festzuhalten, egal wie alt ich werde, und es erinnert mich auch daran, dass ich in diese Räume gehöre.

