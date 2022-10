Das Finale von House of the Dragon machte die Show zu einem würdigen Game of Thrones-Nachfolger

In seinen frühesten Folgen Haus des Drachen stolperte manchmal und fühlte sich oft wie ein Projekt an, das seine Existenz eher dem Hunger von HBO nach einem neuen Hit verdankte als dem Verständnis dessen, was gemacht wurde Game of Thrones in erster Linie überzeugend. Aber im Finale der ersten Staffel Haus des Drachen hat sich als würdig erwiesen Game of Thrones Nachfolger und so etwas wie ein Drachenei – ein überraschendes Geschenk, das Zeit, Hitze und genau die richtige Intensität brauchte, um wirklich fantastisch zu werden.

Game of Thrones hatte den Luxus von Zeit, Raum und Neuheit zu seinen Gunsten, als es im Jahr 2011 zum ersten Mal uraufgeführt wurde und ein neues Publikum in die Welt einführte Lied von Eis und Feuer das spielt in George RR Martins Kopf seit den letzten drei Jahrzehnten. Obwohl es eine Weile dauerte, bis seine Wirkung deutlich wurde, Game of Thrones konzentrierte sich darauf, mit einer gemessenen Langsamkeit, die es leicht machte, sich in sie hineinzuversetzen, nach und nach mehr und mehr von dem inneren Selbst seiner Charaktere zu enthüllen – besonders als die Form der Politik von Westeros klar wurde. Indem Sie das tun, Game of Thrones kultivierte seine Besetzung inzestuöser, mörderischer, verräterischer Kinder-Defenestrators zu einer Gruppe von Menschen, die das Publikum liebte und im großen Krieg gegen die gefrorenen Toten überleben sehen wollte, obwohl die Serie zu diesem Zeitpunkt viel von ihrem Glanz verloren hatte.

Kurz vor dem einfachen Kopieren Game of Thrones‚ Erzählstruktur und seine Geschichte im Laufe von acht Staffeln herauszukitzeln, gab es keine Möglichkeit Haus des Drachen hätte seine Helden und Schurken genauso entwickeln können. Und so, anstatt langsam zu brennen, Haus des Drachen kam heiß und explosiv, indem es seine Geschichte mit Zeitsprüngen verdichtete. Es nutzte seine Zeit, um sich ausschließlich auf die wichtigsten Momente in der Geschichte von Westeros zu konzentrieren, wie den, um den sich „The Black Queen“ von Regisseur Greg Yaitanes – das Finale der ersten Staffel – dreht.

Rhaenyra umarmt ihren Sohn Lucerys. Bild: HBO

„The Black Queen“ ist für viele eine Episode der Abrechnung Haus des Drachen’s Spieler, insbesondere Prinzessin Rhaenyra (Emma D’Arcy). Aber es ist auch ein kritischer Wendepunkt, der der bisherigen Geschichte der Show und dem Weg, den sie in Staffel 2 einschlagen wird, eine Art Klarheit verleiht.

So kränklich König Viserys I. (Paddy Considine) war, als Lepra in den Jahren vor seinem Tod seinen Körper verwüstete, seine zielstrebige Entschlossenheit, seine Familie vor dem großen prophezeiten Winter vereint zu halten, war auch das, was seine Lieben davon abhielt, Westeros zu stürzen in den Krieg. In ihrer Jugend konnten Rhaenyra und ihr Onkel und Ehemann Prince Daemon (Matt Smith) Viserys‘ relative Milde nicht als Segen für Westeros ansehen. Keiner von ihnen konnte einschätzen, wie ihre eigenen Ambitionen für den Eisernen Thron eines Tages das Haus Targaryen als Ganzes gefährden könnten oder wie Viserys‘ Herrschaft als König – so unvollkommen und monströs sie manchmal auch war – wirklich von seiner tiefen und beständigen Liebe zu seinem Ganzen geprägt war Familie.

Während die Beziehung von Daemon und Rhaenyra zu Viserys kompliziert war, legt „The Black Queen“ offen, wie viel seine Liebe ihnen beiden bedeutete, obwohl er ihnen zu Beginn dieser Staffel an verschiedenen Stellen direkt im Weg stand, den Eisernen Thron zu besteigen.

Es war schwierig, viel von irgendetwas darin zu fühlen Haus des Drachen’s Premiere, als der alte König Jaehaerys I (Michael Carter) zuerst einen Großen Rat einberief, um einen Erben auszuwählen, weil Haus des Drachen hatte uns noch nicht die Gelegenheit gegeben, richtig in Erfahrung zu bringen, wer diese Leute waren. Es war damals nicht klar, wie schmutzig Jaehaerys ich Prinzessin Rhaenys (Eve Best) gemacht hatte oder wie eingestimmt Rhaenyra auf die Gefahren war, denen sie und Alicent Hightower (Olivia Cooke) eines Tages als in königliche Familien geborene Frauen ausgesetzt sein würden. Aber als eine hochschwangere Rhaenyra mit ihren sehr unehelichen Söhnen Jacaerys (Harry Collett) und Lucerys (Elliot Grihault) durch einen Kriegsraum in Dragonstone streift, können Sie deutlich sehen, wie das Erlernen des Spiels der Throne den Lebensweg der Prinzessin geprägt hat .

Der Tisch des Drachenstein-Kriegsraums, der Westeros darstellt. Bild: HBO

„The Black Queen“ macht übrigens nichts aus Haus des Drachen scheint auf die Idee fixiert zu sein, dass Frauen schmerzhafte, traumatische Geburten ertragen müssen, die weniger beunruhigend sind. Aber die Art und Weise, wie Rhaenyra vorzeitig in die Wehen kommt, nachdem sie von Rhaenys die Nachricht vom Tod ihres Vaters gehört hat, ist eine der stärksten Szenen der Folge, ein wichtiges Stück herzzerreißender Schrecklichkeit, das auf der starken Energie basiert, die D’Arcy in ihre Leistung einfließen lässt.

Da Rhaenyra die Hilfe ihrer Dienerinnen ablehnt, fordert „The Black Queen“ Sie auf, Zeuge der körperlichen Schmerzen zu werden, die sie ertragen kann, und der emotionalen Qual, die sie in ihrem ultimativen Moment der Verwundbarkeit fast zerbricht. Anstatt sich nur auf die Tragödie von Rhaenyras totgeborenem Baby zu konzentrieren, geht es in der Episode darum, wie leicht es für Daemon ist, Rhaenyras Seite während der Wehen zu verlassen, obwohl das Baby ihm gehört, und wie der Tod des Babys zumindest teilweise mit der tiefen Toxizität von Rhaenyra zusammenhängt ihre Beziehung.

„The Black Queen“ lässt wenig Zweifel daran, dass ein Teil von Daemon wirklich glaubt, dass er im besten Interesse von Rhaenyra handelt, wenn er beginnt, sich für einen Krieg mit den Grünen in King’s Landing einzusetzen. Allerdings hebt die Episode auch hervor, wie viel von Daemons Rückzug von Rhaenyra, während sie buchstäblich nach ihm ruft, auch von einem Ort der Verachtung kommt, der leichter zu erschließen ist, wenn sein Bruder Viserys I endlich endgültig aus dem Bild verschwindet. Daemons Frustration über Rhaenyra, als sie sich weigert, Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) zu töten, nachdem er mit Bedingungen von König Aegon II (Tom Glynn-Carney) auf Dragonstone aufgetaucht ist, ist bis zu einem gewissen Punkt verständlich.

Als Daemon seine neue Königin erwürgt, weil sie es gewagt hat, ihm gegenüber das eigentliche Lied von Eis und Feuer zu erwähnen, wirft „The Black Queen“ ihn in ein so ehrliches und unsympathisches Licht, wie es nur möglich ist, um deutlich zu machen, wie seine Bestrebungen ihn zu einem gefährlichen machen Mann.

Prinz Daemon krönt Königin Rhaenyra. Bild: HBO

Durch die Aufzeichnung der vielen Möglichkeiten, wie die Adligen von Westeros sich gegenseitig verletzen konnten, ohne Drachen einzusetzen, Haus des Drachen verdeutlichte überraschend wirkungsvoll, warum jeder mit gesundem Menschenverstand, der ihn zur Verfügung hatte, dazu neigen könnte, Zurückhaltung zu üben. Das wahre Maß an Chaos und Zerstörung, das die Targaryen-Drachen entfesseln konnten, war ein Konzept, das Game of Thrones verbrachte Jahre damit, darauf hinzuweisen und schließlich darauf hinzuarbeiten, wie die magischen Kreaturen vom Rande des Aussterbens nach Westeros zurückkehrten. Aber wo Game of Thrones hüllte seine Drachen in ein gewisses Maß an Mysterium, „The Black Queen“ ist ziemlich sachlich in Bezug auf die Gefahr, die sie aufgrund ihrer rohen Kraft darstellen, und wie schwierig es ist, diese Kraft zu zügeln, nachdem sie entfesselt wurde.

Rhaenys‘ Verständnis dieser Realität hätte sie zu einer wahrhaft großartigen Königin gemacht und ihre Entscheidung, bei Aegons Krönung nicht alle zu ermorden, zu einem so anmutigen und unerwarteten Machtakt gemacht. Und sein Haus des Drachen’s Engagement, tiefer in dieses Konzept einzudringen, an das sich „The Black Queen“ letztendlich erinnert Game of Thrones als es auf seinem Höhepunkt war.

Haus des Drachen hat sich das Recht mehr als verdient, seine Geschichte mit Momenten reinen Schwert- und Zauberspektakels zu unterstreichen. Abgesehen davon, dass es sich nur um einen Drachenkampf handelt, gab uns „The Black Queen“ eine Vorschau auf den kommenden Tanz der Drachen, indem sie Prinz Aemond (Ewan Mitchell) die Gelegenheit gab, sich endlich an seinem Neffen Lucerys zu rächen, der (aus Versehen) nahm eines seiner Augen, als sie Kinder waren.

Ewan Mitchell als Prinz Aemond. Bild: HBO

Bei aller Kriegsgeschicklichkeit von Rhaenyra kommt ihr nicht einmal in den Sinn, dass es nicht die klügste Idee ist, ihre beiden Söhne im Teenageralter mit ihren relativ unreifen Drachen in die Welt zu schicken, wenn man bedenkt, wie viele Menschen sie alle tot sehen wollen. Aber die Brillanz von „The Black Queen“ ist, wie die Episode Sie daran erinnert, dass es eher Optimismus als reine Dummheit ist, die Rhaenyra motiviert, und wie sehr sie ihr Vater durch diesen Optimismus ähnelt.

Rhaenyra schickt Lucerys nicht nach Storm’s End, weil sie will, dass Lord Borros Baratheon (Roger Evans) ihn demütigt, bevor Aemond ihn in den Himmel jagt und auf dem Drachenrücken ermordet. Sie tut es, weil sie glaubt, dass die Anführer von Westeros auf Nummer sicher gehen können, weil sie sich zu viele Sorgen darüber machen, was aus ihren Königreichen werden könnte, falls und wann jemals ein umfassender Krieg mit Drachen ausbrechen sollte. Technisch gesehen hat sie Recht, denn Lord Borros macht klar, dass er keine Beteiligung an dem haben will, was die beiden Targaryen-Jungen persönlich miteinander haben. Aber im Klassiker Game of Thrones Fashion endete „The Black Queen“ mit einer überraschenden Wendung, die von der von George RR Martin abwich Feuer & Blut während es gleichzeitig den Geist des Ausgangsmaterials perfekt einfängt.