Dominik Szoboszlai dürfte der jüngste Neuzugang sein, der in diesem Sommer Teil des Umbaus des Mittelfelds von Liverpool wird.

talkSPORT geht davon aus, dass die Reds einen Deal für den RB-Leipzig-Star abgeschlossen haben, indem sie seine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Pfund auslösten.

Nach zwei Saisons in der Bundesliga scheint Szoboszlai bereit für den Wechsel in die Premier League zu sein.

Liverpool erzielte in der vergangenen Saison vier der sechs Strafen, die ihm zugesprochen wurden, und nur drei seiner fünf im Elfmeterschießen im Carabao Cup gegen Derby.

Auch wenn eine solche Bilanz keineswegs schlecht ist, könnte Szoboszlai der Mann sein, der den Reds mehr Sicherheit vom Elfmeterpunkt verschafft.

Der 22-Jährige hat im Laufe seiner Karriere für den FC Liefering, RB Salzburg, Leipzig und Ungarn 16 Elfmeter geschossen und 15 davon erfolgreich verwandelt.

Sein Selbstvertrauen aus 12 Metern Entfernung ist deutlich zu erkennen, da Videoaufnahmen auf Twitter zeigen, wie der Mittelfeldspieler jedes Mal auf die rechte Seite des Torwarts geht.

Die Torhüter haben vielleicht herausgefunden, was er bevorzugt, aber sie können ihn aufgrund der Kraft und des Tempos seiner Schüsse trotzdem nicht aufhalten.

Auch Szoboszlai beginnt seine Technik mit einem Seitwärtsschritt und einem stotternden Anlauf, bevor er den Ball vom Elfmeterpunkt abschlägt.

Er hat in seiner Karriere nur einen Elfmeter verschossen, ein Schuss, der 2021 in Leipzig am Pfosten scheiterte und einen gegnerischen Torwart traf.

Wissen Sie, wie sehr Sie auf Ihre Genauigkeit und Schlagkraft setzen müssen, um jeden Elfmeter in die gleiche Ecke zu schießen? Die Torhüter wussten alle, wohin Szoboszlai wollte, aber es machte keinen Unterschied.pic.twitter.com/o1ib58Fb59 — Die taktischen Zeiten (@Tactical_Times) 1. Juli 2023

Der Rest war jedoch alle erfolgreich, so wurden in der letzten Saison drei Elfmeter geschossen.

Sobald ein Wechsel nach Liverpool feststeht, wird er wahrscheinlich neben Mohamed Salah um die Rolle des Elfmeterschützen konkurrieren.

Der Ägypter hat seit seinem Wechsel von der Roma im Jahr 2017 31 Elfmeter für die Reds geschossen und dabei 26 Tore erzielt.

Ab Beginn der nächsten Saison erwartet die Liverpool-Fans daher eine starke Konkurrenz vom Platz.

Szoboszlai dürfte nach Alexis Mac Allister der zweite Neuzugang des Sommers für die Mannschaft von Jürgen Klopp sein.

Beide Neuzugänge werden die Qualität ihres Mittelfelds weiter steigern und eine Verbesserung gegenüber dem fünften Platz in der letzten Saison anstreben.