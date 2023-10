YouTube-Star IShowSpeed ​​war sichtlich verstört, nachdem sein Held Cristiano Ronaldo beim Ballon d’Or zugunsten von Lionel Messi abgelehnt wurde.

Messi holte sich seinen historischen achten Ballon d’Or, nachdem er ein Jahr lang mit Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen, das Land in Katar zum Ruhm geführt und dabei sechs Tore geschossen hatte.

5 Speed ​​war beim Ballon d’Or anwesend und wollte unbedingt Ronaldos Sieg erleben Bildnachweis: ISHOWSPEEDHQ

Doch überraschenderweise trat die YouTube-Sensation IShowSpeed ​​im Théâtre de Chatelet in Paris auf.

Der Social-Media-Star, mit bürgerlichem Namen Darren Jason Watkins Jr., ist für seine Liebe zu Ronaldo bekannt, der dieses Jahr nicht einmal bei der Ballon d’Or-Zeremonie dabei war.

Dennoch konnte man sehen, wie Speed ​​kurz bevor David Beckham die Ankündigung auf der Bühne verkündete, leise darum bettelte, dass der portugiesische Nationalspieler die Auszeichnung gewinnen möge.

Als Messis Name verlesen wurde, wirkte der 18-Jährige zerrissen, legte verzweifelt die Hände auf den Kopf und stieß dann sein typisches Bellen aus.

5 Der YouTube-Star war verstört Bildnachweis: ISHOWSPEEDHQ

5 Speed ​​konnte nicht glauben, dass Ronaldo Messi nicht besiegt hatte Bildnachweis: ISHOWSPEEDHQ

Er stand sogar auf und löste damit vielleicht unabsichtlich stehende Ovationen für den Argentinier aus, als er die Trophäe auf der Bühne entgegennahm.

Speed ​​war am Montagabend ein Überraschungsgast bei der Ballon d’Or-Zeremonie.

Aber er ließ sich die Chance nicht entgehen, an der Seitenlinie zu sitzen und hinterließ in seiner Zeit in der französischen Hauptstadt einen ziemlichen Eindruck.

Bei seinen Eskapaden traf er eine Reihe von Superstars, darunter Erling Haaland, Jude Bellingham, Eden Hazard, Vinicius Jr. und Novak Djokovic, die ihn sogar davon überzeugten, dass er für den AC Mailand spielte.

5 Mesis hat seinen achten Ballon d’Or gewonnen, ein Rekord für männliche Spieler Bildnachweis: Getty

5 Speed ​​stand sogar auf, als Messi seine Auszeichnung auf der Bühne entgegennahm Bildnachweis: ISHOWSPEEDHQ

Messi schlug Ronaldo um den Preis, während der Al-Nassr-Star noch nicht einmal für den Ballon d’Or nominiert war.

Ronaldo, der fünf der Trophäen besitzt, erlebte zunächst ein unvergessliches Jahr bei Manchester United, wo sein Vertrag nach einem aufrührerischen Interview mit Piers Morgan im Talk TV zerrissen wurde.

Seitdem hat der Stürmer bei Al Nassr in Saudi-Arabien unterschrieben, was diesen Sommer zu einem Zustrom von Superstars führte, die sich ihm in der Saudi Pro League anschließen.

Auch Messi hat Europa verlassen und wechselt in die MLS zu Inter Miami, nachdem sein Vertrag bei Paris Saint-Germain am Ende der letzten Saison ausgelaufen ist.

Der Argentinier schlug in diesem Jahr Erling Haaland und Kylian Mbappe beim Ballon d’Or, die beide selbst beeindruckende Kampagnen hatten.

Haalands erstaunliche 52 Tore in allen Wettbewerben führten dazu, dass Manchester City das Triple gewann und die Premier League, die Champions League und den FA Cup gewann.

Mbappe beendete die Weltmeisterschaft als Gewinner des Goldenen Schuhs und erzielte insgesamt acht Tore, davon drei im Finale. Außerdem erzielte er in allen Wettbewerben unglaubliche 41 Punkte, als PSG die Ligue 1 gewann.