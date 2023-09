Neues Filmmaterial zeigt offenbar den Moment, in dem sich Liam Smith bei seiner Niederlage gegen Chris Eubank Jr. am Samstagabend beide Knöchel verdrehte.

Am Montag veröffentlichte Sky Sports Boxing ein Video, das sich auf Smiths Füße konzentrierte und zeigte, wie er unbeholfen seinen linken Knöchel rollte, bevor er sofort dasselbe mit seinem rechten Knöchel machte.

5 Zeitlupenaufnahmen zeigen, wie Smith seinen Knöchel abrollt Bildnachweis: Sky Sports Boxing – Twitter

5 Wenig später tat er dasselbe mit seinem anderen Fuß Bildnachweis: Sky Sports Boxing – Twitter

„Beefy“ hoffte auf zwei Siege in Folge gegen Eubank Jr., nachdem er ihn Anfang des Jahres in der AO Arena in Manchester innerhalb von vier Runden ausgeschaltet hatte.

Allerdings hatte der 35-Jährige vom ersten Moment an Probleme und wurde zweimal fallen gelassen, bevor er in der zehnten Runde seines Rückkampfs auf den Beinen stand.

Viele Leute, darunter der frühere WBC-Champion im Cruisergewicht Tony Bellew, spekulierten darüber, dass Smith sich während des Kampfes eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, aber er spielte die Verletzungssorgen herunter.

Der beliebte Liverpudlianer glaubt, dass seine unterdurchschnittliche Leistung darauf zurückzuführen sei, dass er aufgrund einer Rückenverletzung drei Steine ​​übergewichtig ins Camp kam.

„Ich war von Anfang an einfach platt“, sagte Smith nach dem Kampf.

„Das Gewicht hat mich nach der Verletzung ein wenig umgebracht. Ich war von Anfang an einfach platt und Chris war scharf, das ist alles, was ich dazu wirklich sagen kann.“

Smith deutete eine mögliche Fußverletzung an, lobte seinen Gegner aber schnell, der die wohl beste Leistung seiner Karriere ablieferte.

„Ich konnte meine Füße nicht bewegen und als ich sie zurückbewegte, rollte ich mit dem Knöchel um“, fügte er hinzu.

5 Eubank hatte einen Spielplan und setzte ihn brillant um Bildnachweis: Getty

5 Smith war ihm nicht gewachsen Bildnachweis: Getty

„Ich habe sowieso merkwürdige Knöchel, das war nur ein verdammtes Ding.“

„Chris war heute Abend der bessere Mann. Ich schreie, wenn ich gewinne, ich nehme meine Niederlage in Kauf, wenn ich verliere.“

Smith hat sich noch nicht zu seiner Zukunft als Kämpfer geäußert, aber der frühere Super-Mittelgewichts-Champion Carl Froch ist der Meinung, dass er nach seiner vierten Profiniederlage Schluss machen sollte.

Unterdessen freut sich Eubank Jr auf Weltmeistertitel und große Kämpfe.

5 Eubank will als nächstes Benn, der ebenfalls bereit für den Kampf ist Bildnachweis: Mark Robinson/Matchroom

Conor Benn, der am Ring saß, um Smith gegen Eubank Jr II zu sehen, bereitet sich derzeit auf ein Comeback vor, nachdem er seit April 2022 pausiert hat.

Der 26-Jährige sollte letzten Oktober gegen Eubank Jr. antreten, doch er bestand zwei Drogentests nicht und ihr Pay-per-View-Duell wurde in der elften Stunde abgesagt.

Benn hat kürzlich seine Rückkehr in den Ring geplant und Eubank Jr könnte eine mögliche Option sein, wenn er wieder vollständig für den Kampf freigegeben wird.

Erstens hofft er, am 23. September gegen Ivan Redkach boxen zu können.