Jürgen Klopp schien das Publikum an der Anfield Road anzufeuern, weil er beim 3:1-Sieg gegen Bournemouth sein Lied gesungen hatte.

Tore von Luis Diaz, Mohamed Salah und Diogo Jota beseitigten den frühen Schrecken von Antoine Semenyo und bescherten den Reds ihren ersten Saisonsieg.

2 Klopp schien nicht besonders erfreut über einen Clip, der aus dem Spiel aufgetaucht ist Bildnachweis: Getty

Es waren nicht nur gute Nachrichten für Klopp, der aufgrund einer Roten Karte drei Spiele lang auf den wichtigen Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister verzichten musste, und er schien später dem Publikum Luft zu machen.

Als 15 Minuten vor Spielende eine Wiedergabe seines Liedes herausgebracht wurde, schienen Aufnahmen vom Spiel zu zeigen, wie der Deutsche – der sich nicht in der Kamera befand – schrie: „Kannst du aufhören, diesen Scheiß zu singen? Kannst du damit aufhören?!“ „

Der Ausbruch wurde von mehreren Journalisten an der Anfield Road bestätigt, darunter James Pearce von The Athletic twittern: „Klopp bedeutet dem Kop, sein Lied nicht mehr zu singen.“

Letzte Saison, nach einem 4:3-Sieg gegen Tottenham, forderte Klopp die Fans auf, sein Beatles-Lied während der Spiele nicht zu singen.

„Ich muss jetzt sagen, ich liebe sie alle, aber singt mein Lied nicht“, sagte er im Mai den Medien.

„Wenn du es singen willst, sing es nach dem Spiel in den Bars, wo auch immer. Weil es immer so ist, als würde das Spiel zu Ende gehen. Wir stehen 3:0 und ich höre: „Ich bin so froh, dass Jürgen ein Roter ist.“ Es ist nicht vorbei!

„Es wäre wirklich schön, wenn man es auf später verschieben könnte, und jetzt steht es 4:3, alle sind glücklich und wir hatten im letzten Teil des Spiels eine Atmosphäre wie eine Explosion, die niemand dieses Spiel jemals vergessen wird.“ Lasst uns weitergehen.“

Das Lied wird zur Melodie des Nr. 1-Hits „I Feel Fine“ der Beatles gesungen und der Text lautet wie folgt:

„Ich bin so froh, dass Jürgen ein Roter ist.

„Ich bin so froh, dass er geliefert hat, was er gesagt hat.

„Jürgen hat zu mir gesagt, wissen Sie. Wir werden die Premier League gewinnen, wissen Sie. Er sagte es.

„Ich bin in ihn verliebt und es geht mir gut.

„Ich bin so froh, dass Jürgen ein Roter ist.

„Ich bin so froh, dass er geliefert hat, was er gesagt hat.

„Jürgen hat zu mir gesagt, wissen Sie. Wir werden die Premier League gewinnen, wissen Sie. Er sagte es.

„Ich bin in ihn verliebt und es geht mir gut.“

2 Liverpool-Fans möchten dem Trainer gerne ihre Liebe zeigen, doch Klopp möchte sein Lied während der Spiele lieber nicht hören Bildnachweis: Getty

Trotz seiner offensichtlichen Abneigung gegen das Lied während der Spiele ist Klopp ein großer Fan der Kreativität der Fans, die sich den Gesang ausgedacht haben, wie er Jamie Carragher im Jahr 2022 sagte.

„Ich liebe das Lied, ich liebe es wirklich“, sagte Klopp.

„Wenn mein Name darin steht, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher (wie oft es gesungen werden sollte), aber ich liebe das Lied.

„In Deutschland nennen wir es einen Ohrwurm – ich verstehe es nicht, das ist ein bisschen passiert!

„Sie singen es ein bisschen zu oft, also mag ich diese Art von Aufmerksamkeit vielleicht nicht so sehr!“