Es wurden auch der zweitplatzierte Ron DeSantis und rangniedrigere Kandidaten wie Senator angeboten. Tim ScottNikki Haley und Vivek Ramaswamy eine Möglichkeit, in Iowa weiter Fuß zu fassen.

Carlson, der jetzt seine eigene Show auf Twitter moderiert, ließ den Kandidaten Zeit, über Abtreibung zu sprechen – eines der häufigsten Themen für The Family Leader. Aber er nutzte seinen Sitz vor allem, um Kandidaten zu Themen zu drängen, die für ihn wichtig waren: nämlich zur Rolle der Vereinigten Staaten im andauernden Krieg in der Ukraine.

Und den größten Teil seiner Feindseligkeit bewahrte er für den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence auf.

Im umstrittensten Interview des Tages geriet Carlson am 6. Januar 2021 wegen seiner Position zum Krieg und seiner Aktionen gegen den Außenseiterkandidaten an, als Trumps Anhänger das US-Kapitol stürmten und forderten, Pence zu hängen, weil er die Ergebnisse des Jahres 2020 bestätigt hatte Präsidentschaftswahl.

Carlson – ein leidenschaftlicher Trump-Verteidiger, der sich später über den Ex-Präsidenten ärgerte – forderte, unterbrach und widersprach dem leise sprechenden Pence fast auf Schritt und Tritt. Infolgedessen sah sich der gläubige christliche Kandidat auf einem Gipfel, der ihm einst ein freundliches Publikum beschert hätte, mit Feindseligkeit und Spott konfrontiert.

„Ich habe das Wort Aufstand nie verwendet, Tucker“, sagte Pence, als er gefragt wurde, ob er mit diesem Begriff einverstanden sei. Er nannte den 6. Januar „einen tragischen Tag“ und „einen Aufstand im Kapitol“ und versuchte einen Mittelweg zu finden, indem er die Gewalt der Demonstranten sowie die tödliche Erschießung der Trump-Unterstützerin Ashli ​​Babbitt durch einen Polizisten ermahnte .

„Ich werde immer daran glauben, dass ich durch Gottes Gnade an diesem Tag meine Pflicht gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika und unseren Institutionen erfüllt habe“, sagte Pence unter lauem Applaus und sagte später, er sei „wütend“ darüber, wie das Kapitol sei Bau- und Polizeibeamte wurden behandelt.

Pence versuchte, sich der Kritik an den Black-Lives-Matter-Demonstrationen zuzuwenden, aber Carlson kritisierte ihn noch härter, was das Thema Ukraine anging. Er bestand darauf, dass Pence Carlsons Behauptung nicht ernst genug nehme, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „Klöster überfallen, Priester verhaftet, die christliche Konfession der Ukrainischen Orthodoxen Kirche in der Ukraine faktisch verboten und Christen verfolgt habe“.

Pence sagte, er habe diese Themen kürzlich bei einem Besuch in Kiew einem religiösen Führer gegenüber angesprochen und sei „versichert“ worden, dass die ukrainische Regierung „die Religionsfreiheit respektiere“.

Carlson war ungerührt. „Ich frage mich aufrichtig, wie ein christlicher Führer die Verhaftung von Christen wegen unterschiedlicher Ansichten unterstützen könnte“, sagte er.

Der hitzige Austausch hielt während des 25-minütigen Interviews an Pence twitterte später dass seine Bemerkungen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Ein Pence-Sprecher lehnte es ab, sich weiter zu dem Austausch zu äußern.

Das angespannte Hin und Her unterstrich sowohl Pences Schwierigkeiten im Rennen als auch den anhaltenden Wandel in der Republikanischen Partei, deren Traditionalisten glauben, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine verteidigen und sich von Trumps Einfluss entfernen sollten.

Aber es ist klar, dass der Einfluss bestehen bleibt.

„Tucker Carlson ist gut in dem, was er tut. Ich denke, einige von Pences Antworten – dass ein Vizepräsident Buhrufe, hörbare Buhrufe, vom Publikum bekommt? Das ist eine große Sache“, sagte Mike Demastus, Pastor der Fort Des Moines Church of Christ, nach der Veranstaltung. „Ich hörte sogar einen befreundeten Pastor sagen: ‚Sein Wahlkampf ist vorbei.‘“

Während mehrere Zuschauer Carlsons Stil und seine Konzentration auf den Krieg lobten, äußerten die Republikaner des Establishments ihre Bestürzung.

„Die Republikaner werden es noch lange bereuen, Tucker Carlson als Fahnenträger der GOP behandelt zu haben. In fast allen wichtigen Fragen steht er so weit außerhalb des Mainstreams: von der Beschönigung von 1/6 bis hin zur Befürwortung kremlfreundlicher Fehlinformationen – er hat völlig unrecht und das wird uns an der Wahlurne kosten.“ twitterte die ehemalige Trump-Mitarbeiterin und „The View“-Co-Moderatorin Alyssa Farah Griffin.

In der Zwischenzeit blieben mehrere Kandidaten auf Carlsons Wellenlänge und genossen wesentlich freundlichere Vorstellungsgespräche.

DeSantis und Ramaswamy – die den 6. Januar auf die Wut der Menschen über das zurückführten, was er als „allgegenwärtige Zensur in diesem Land“ bezeichnete – schienen Carlson zu besänftigen, indem sie seiner Position zum Ukraine-Krieg im Allgemeinen zustimmten.

Einige im Publikum sinnierten darüber, dass die Situation für einige Kandidaten, wie Pence und die ehemalige Gouverneurin von Arkansas, Asa Hutchinson, besonders schwierig war.

„Ich kann mir vorstellen, dass Vizepräsident Pence gerne mehr über seine Leistung beim Schutz ungeborenen Lebens gesprochen hätte“, sagte Chris Hagenow, Präsident von Iowans for Tax Relief und ehemaliger Gesetzgeber des Bundesstaates. „Es gab sicherlich eine Reihe von Fragen, mit denen er die meiste Zeit verbrachte und die er wahrscheinlich lieber schneller beantwortet hätte.“