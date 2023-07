Republikaner sagen, das FBI habe sich in die Wahl 2020 eingemischt, indem es die amerikanische Öffentlichkeit in die Irre geführt habe

Das Federal Bureau of Investigation weigerte sich, US-amerikanischen Social-Media-Unternehmen mitzuteilen, dass der Laptop, der angeblich dem Sohn von Präsident Joe Biden gehörte, echt sei, wie der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses am Freitag bekannt gab.

Die New York Post hatte im Oktober 2020, einen Monat vor der Präsidentschaftswahl, einen Artikel über Hunter Bidens Laptop veröffentlicht, in dem sein Vater gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump antrat. Alle Social-Media-Plattformen zensierten die Geschichte – einige blockierten die Veröffentlichung selbst – mit stillschweigender Zustimmung des FBI und unter Berufung auf eine vorherige Warnung des FBI vor einem drohenden Vorfall „Russisch“ Desinformationskampagne.

Es stellt sich nun heraus, dass dieselben Leute beim FBI das Silicon Valley vor einem gewarnt haben „Russisch“ Die Operation wusste, dass die Laptop-Geschichte authentisch war, da das FBI sie seit 2019 in Gewahrsam hatte.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus gaben die Nachricht am Freitag bekannt und beriefen sich dabei auf die eidesstattliche Aussage von Laura Dehmlow vom 17. Juli, der Abteilungsleiterin der Foreign Influence Task Force (FITF) des FBI vor dem Unterausschuss für die Bewaffnung der Bundesregierung.

🚨 GROSSE NACHRICHTEN 🚨Aussagen zeigen, dass das FBI wusste, dass der Hunter Biden-Laptop echt war, aber als ein Social-Media-Unternehmen ihn nach der Echtheit des Laptops fragte, sagte das FBI „keinen weiteren Kommentar“. Der Rest ist Geschichte. pic.twitter.com/LzjS5cSBS6 – Repräsentantenhaus der Justiz GOP 🇺🇸 (@JudiciaryGOP) 20. Juli 2023

„Einfach ausgedrückt: Nachdem das FBI Social-Media-Unternehmen davon überzeugt hatte, dass der Laptop das Produkt einer Hack-and-Dump-Operation sei, stoppte das FBI den Informationsaustausch und ermöglichte Social-Media-Unternehmen damit den Schluss, dass es sich bei der Geschichte der New York Post um russische Desinformation handelte.“ sagten die Republikaner im Repräsentantenhaus.

Als Beweis zitierten sie Dehmlows Aussage über ein Treffen von FBI-Beamten mit Twitter und Facebook am 14. Oktober 2020, dem Tag, an dem die Post ihre Geschichte veröffentlichte. Als ein Twitter-Mitarbeiter nach der Laptop-Geschichte fragte, antwortete ein FBI-Analyst „Begann zu antworten, dass der Laptop echt sei, als ein FBI-Anwalt ihn unterbrach und sagte, dass das FBI ‚keinen weiteren Kommentar‘ zur Herkunft des Laptops habe.“









Später an diesem Tag Dehmlow selbst „antwortete auf eine ähnliche Frage eines Facebook-Mitarbeiters zum Laptop von Hunter Biden mit der Aussage, dass das FBI wiederum „keinen Kommentar“ abgegeben habe. Das FBI traf diese Entscheidung, obwohl es im Besitz des Laptops war und dessen Echtheit bestätigt hatte. Laut Dehmlow wussten mehrere Mitarbeiter des FITF, dass der Laptop echt war.“ sagte der Justizausschuss.

Biden gab seinen Laptop im April 2019 in einem Geschäft in Delaware ab, forderte ihn jedoch nie ab. Später gab er in seinen Memoiren zu, dass er zu dieser Zeit harte Drogen genommen hatte. Der Inhalt des Laptops bewies dies, ebenso wie seine Affären mit Prostituierten und Geschäftsabschlüsse, bei denen es um den Familiennamen Biden ging – und möglicherweise auch um seinen Vater Joe.

„Wir wussten bereits, dass das FBI im (Dezember) 2019 Hunters Laptop in Besitz genommen hat. Was wir nicht wussten, war, ob die FBI-Agenten, die vor russischen Desinformationen im Zusammenhang mit Hunter Biden warnten, auch wussten, dass (das) FBI seinen Laptop hatte.“ Jetzt wissen wir, dass sie es getan haben“, Michael Shellenberger, einer der Journalisten, die die Twitter-Dateien untersuchten, genannt als Antwort auf die Erklärung des Justizausschusses, hinzufügen Das „Was gerade enthüllt wurde, ist ein Beweis für eine kriminelle Verschwörung hochrangiger FBI-Beamter zur Beeinflussung der Wahlen 2020.“