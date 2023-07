CNN

Kürzlich freigegebene Gerichtsdokumente enthüllten am Freitag, dass das FBI fälschlicherweise in einer Geheimdienstdatenbank nach dem Namen eines US-Senators gesucht hat, nachdem Hinweise auf eine ausländische Bedrohung gegen den Gesetzgeber vorliegen, da das Geheimdienstprogramm im Kongress und von Befürwortern der Privatsphäre heftig kritisiert wurde.

Die Datenbank, die gemäß Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act erstellt wurde, ermöglicht es US-Geheimdiensten, umfassende Suchvorgänge durchzuführen, um Bedrohungen und Hinweise im Zusammenhang mit ausländischen Geheimdienstmissionen zu identifizieren.

Der neue Gerichtsantrag erfolgt während eines erbitterten Streits im Kongress darüber, ob Abschnitt 702 erneut genehmigt werden soll, der Ende dieses Jahres auslaufen soll. Während US-Behörden Verbesserungen bei der ordnungsgemäßen Nutzung von Abschnitt 702 als wichtiges Instrument zur Erkennung und Bekämpfung ausländischer Bedrohungen angepriesen haben, sieht das Gesetz einer ungewissen Zukunft entgegen, da die Gesetzgeber Bedenken hinsichtlich möglicher Missbräuche äußern.

Nachdem ein Gericht im Jahr 2020 feststellte, dass das FBI regelmäßig die korrekten Verfahren zur Nutzung der Datenbank nicht befolgte, führte das FBI eine Reihe von Reformen durch, um Missbrauch einzudämmen. Viele dieser Richtlinien betrafen den Standard für die Befragung von Amerikanern – was im Fall des Senators jedoch nicht eingehalten wurde, heißt es in dem Gerichtsdokument.

„Abschnitt 702 ist in unserem Kampf gegen ausländische Gegner von entscheidender Bedeutung. „Wir nehmen unsere Rolle beim Schutz der nationalen Sicherheit ernst und wir nehmen unsere Verantwortung, gute Verwalter unserer Abschnitt 702-Behörden zu sein, ebenso ernst“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray in einer Erklärung. „Compliance ist ein fortlaufendes Unterfangen, und wir haben kürzlich neue zusätzliche Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht angekündigt.“

Abschnitt 702 erlaubt US-Geheimdiensten, ohne Genehmigung Telefonanrufe und Textnachrichten ausländischer Ziele im Ausland von US-Telekommunikationsanbietern zu sammeln. Im Mittelpunkt der Datenschutzdebatte steht die Sammlung der Kommunikation von Amerikanern, die mit diesen ausländischen Zielen in Kontakt stehen. Analysten mehrerer Geheimdienste können dann Datenbanken nach Hinweisen im Zusammenhang mit ausländischen Geheimdienstmissionen durchsuchen.

Richter Rudolph Contreras erläuterte in seiner Stellungnahme, die im April verfasst und am Freitag veröffentlicht wurde, wie die Bundesregierung die Nutzung von Abschnitt 702 verbessert hat, da das FBI weiterhin strenge Reformen rund um das Programm durchführt und sagt, dass dadurch der Missbrauch drastisch reduziert wurde.

Conteras, der damit beauftragt war, die Einhaltung der Regeln durch die Strafverfolgungsbehörden zu überwachen, schrieb in der Stellungnahme, dass die Fortschritte des FBI bei der Einhaltung dieser Regeln „ermutigend“ seien und dass die Strafverfolgungsbehörden „bei der Anwendung des Abfragestandards bessere Arbeit geleistet haben“.

Der Richter stellte jedoch fest, dass es einige Fälle gab, in denen Bundesagenten unsachgemäße Befragungen durchführten. Zu diesen Fällen, schrieb er, gehörte die Durchführung unzulässiger Recherchen nach den Namen eines US-Senators, eines Staatssenators und eines Staatsrichters. Contreras nannte weder den Gesetzgeber noch den Richter.

Aus der Akte ging hervor, dass ein US-Analyst letztes Jahr über Informationen verfügte, dass ein „spezifischer ausländischer Geheimdienst“ sowohl den US-Senator als auch einen Senator eines Bundesstaates im Visier hatte. Die Akte enthält keine weiteren Informationen über den Vorfall.

In diesem Frühjahr veröffentlichten US-Geheimdienste einen Bericht, in dem es hieß, die Zahl der FBI-Durchsuchungen elektronischer Daten von Amerikanern im Rahmen des Geheimdienstprogramms sei von Millionen im Jahr 2021 auf über 100.000 im vergangenen Jahr stark gesunken.

Und letzten Monat kündigte der stellvertretende FBI-Direktor Paul Abbate eine neue „Three Strike“-Richtlinie des FBI an, die fordert, dass Analysten nach drei Vorfällen, bei denen sie das Geheimdienstprogramm missbrauchten, diszipliniert oder sogar entlassen werden.

Diese neuen Richtlinien scheinen zu funktionieren, sagte Contreras, und das FBI hält sich in mehr als 98 % der Fälle an die Regeln.

Die neu aufgedeckten Anfragen an Gesetzgeber und einen Staatsrichter fanden jedoch im Juni und Oktober 2022 statt – nachdem viele der FBI-Reformen umgesetzt worden waren.

Zu den weiteren Problemen, die Contreras in seiner Stellungnahme identifizierte, gehörte eine Anfrage an einen US-Akademiker im Mai 2022, bei der Analysten es versäumten, die gemäß den neuen Richtlinien des FBI erforderlichen Vorabgenehmigungen einzuholen, sowie Fälle, in denen Nicht-US-Personen als Staatsbürger eingestuft wurden, wodurch diesen Personen fälschlicherweise der zusätzliche Schutz des US-Bürgerstatus gewährt wurde.

Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das FBI weiterhin für die erneute Genehmigung von Abschnitt 702 auf dem Capitol Hill einsetzt. Wray schickte am Freitag Briefe an Kongressführer, in denen er Fälle anführte, in denen die Anwendung des Gesetzes dem FBI dabei half, ausländische Bedrohungen abzuwehren.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Berichten aktualisiert.