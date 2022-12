Das FBI hat einen früheren Tipp über den Shooter in einer Schwulenbar in Colorado Springs erhalten





DENVER (AP) – Die Behörden sagten, die Person, die später fünf in einem schwulen Nachtclub in Colorado töten würde, war einen Tag vor ihrer Verhaftung auf dem Radar des FBI, weil sie drohte, Familienmitglieder zu töten, aber Agenten schlossen den Fall nur Wochen später ab.

Die Offenlegung des Hinweises durch das FBI in einer Erklärung gegenüber The Associated Press schafft einen neuen Zeitplan dafür, wann die Strafverfolgungsbehörden zum ersten Mal auf Anderson Lee Aldrich als potenzielle Gefahr aufmerksam gemacht wurden. Das FBI sagte nicht, wer den Tipp am 17. Juni 2021 gegeben hatte, oder irgendetwas über die bereitgestellten Informationen.

Am nächsten Tag wurden die Strafverfolgungsbehörden alarmiert, als Aldrichs Großeltern aus ihrem Haus in Colorado Springs rannten und 911 anriefen und sagten, Aldrich baue eine Bombe im Keller und habe gedroht, sie zu töten. Einzelheiten des Falls bleiben versiegelt, aber eine von der AP verifizierte eidesstattliche Erklärung zur Verhaftung erläuterte, wie verärgert Aldrich darüber war, dass die Großeltern nach Florida zogen, weil dies Aldrichs Plänen, Massenschießereien und Bombenanschläge durchzuführen, im Wege stehen würde.

Die Großeltern waren dem Dokument zufolge schon vor dem Notruf besorgt um Aldrich, da die Großmutter den Behörden mitteilte, sie und ihr Mann hätten wegen Aldrichs „jüngster Morddrohungen gegen sie und andere“ „in Angst gelebt“.

In einem Artikel vom Sonntag zitierte die Denver Gazette ein nicht identifiziertes Familienmitglied, das sagte, der Großvater habe am Tag vor der Bombendrohung das FBI angerufen. Die Schießerei ist das jüngste Verbrechen, das die Frage aufwirft, ob das FBI zu früh dazu übergeht, Fälle von Personen abzuschließen, die gewalttätige Tendenzen gezeigt haben.

Als Teil der Untersuchung des FBI sagte die Agentur, sie habe sich mit dem Büro des Sheriffs von El Paso County koordiniert, das auf den Anruf von Aldrichs Großeltern vom 18. Juni 2021 reagiert und den jetzt 22-jährigen Aldrich wegen Bedrohung durch Verbrechen und Entführung verhaftet habe. Aber etwa einen Monat, nachdem es den Tipp erhalten hatte, schloss das FBI seine Bewertung von Aldrich ab, der nichtbinär ist und sie/sie-Pronomen verwendet.

„Da die staatlichen Anklagen anhängig sind, hat das FBI seine Bewertung am 15. Juli 2021 abgeschlossen“, sagte das FBI.

Diese Anklagen wurden später aus unbekannten Gründen fallen gelassen. Nach dem Recht von Colorado werden Fälle, die entweder von Staatsanwälten oder einem Richter abgewiesen werden, automatisch versiegelt, um zu verhindern, dass Menschen ihr Leben ruinieren, wenn sie nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Behörden haben sich auf das Gesetz berufen, als sie sich weigerten, Fragen zu dem Fall zu beantworten, aber eine Koalition von Medienorganisationen, darunter die AP, hat das Gericht gebeten, die Aufzeichnungen zu entsiegeln. Für Donnerstag ist eine Anhörung geplant.

Ein Sprecher des Büros des Sheriffs, Sgt. Jason Garrett lehnte es ab, sich zu der Aussage des FBI zu äußern oder ob seine Agentur vor ihrer Verhaftung im Jahr 2021 irgendwelche Tipps zu Aldrich hatte, unter Berufung auf das Siegelgesetz.

Die Schießerei im Club Q ereignete sich mehr als ein Jahr später, kurz vor Mitternacht am 19. November, als Aldrich das Feuer eröffnete, sobald sie den Club betraten, und wahllos mit einem Gewehr im AR-15-Stil feuerte, während er eine ballistische Weste trug eine eidesstattliche Erklärung zur Festnahme, die am Tag nach der Schießerei geschrieben, aber erst am Mittwochabend entsiegelt wurde. Aldrich tötete fünf Menschen und verwundete 17 weitere, bevor ein Armeeveteran den Angreifer zu Boden rang.

Die eidesstattliche Erklärung enthält keine neuen Informationen darüber, was Aldrich motiviert hat, sagt jedoch, dass sie kurz nach der Schießerei gegenüber dem medizinischen Personal Reue ausgedrückt und gesagt haben, sie seien seit vier Tagen wach, so Polizeibeamte, die ihr Zimmer im Krankenhaus bewachen. Es enthält nicht mehr darüber, was Aldrich den Ermittlern möglicherweise erzählt hat.

Das Dokument enthält auch ein Bild aus dem Überwachungsvideo des Clubs, das eine Explosion zeigt, die aus dem Gewehrlauf kam, als Aldrich den Club betrat.

Aldrichs Mutter sagte der Polizei, dass sie an diesem Abend um 22 Uhr ins Kino gehen sollten, etwa zwei Stunden vor dem Angriff, sagte aber, Aldrich sei vorher gegangen und sagte, sie müssten schnell Besorgungen machen.

Das FBI hilft nun bei der Aufklärung der Schießerei. Xavier Kraus, ein ehemaliger Nachbar von Aldrich und ihrer Mutter, sagte der AP am Mittwoch, Agenten hätten ihn in den letzten Tagen über eine von Aldrich erstellte Website zur freien Meinungsäußerung interviewt, die eine Reihe von gewalttätigen Posts enthielt, die Gewalt und Rassismus verherrlichten.

„Es war dafür gedacht, dass die Leute gehen und sagen können, was sie wollen, mit Ausnahme der beiden Regeln: Kein Spamming und keine Kinderpornografie“, sagte Kraus. „Wenn ich gewusst hätte, was daraus werden würde, hätte das bei mir einen anderen Nerv getroffen.“

Kraus sagte, dass Aldrich, nachdem die Anklage wegen Bombendrohung fallengelassen worden war, anfing, damit zu prahlen, die Waffen wiedergefunden zu haben, und Kraus einmal zwei Sturmgewehre, Körperschutz und Brandgeschosse gezeigt hatte.

Kraus sagte, Aldrich habe „von Kugeln gesprochen, die polizeitaugliche Rüstungen durchdringen könnten“. Er sagte, es schien, als hätte Aldrich gehofft, jemand würde in ihr Haus einbrechen.

Eine FBI-Bewertung ist die niedrigste, am wenigsten aufdringliche und elementarste Phase einer FBI-Untersuchung. Solche Bewertungen werden routinemäßig eröffnet, nachdem Agenten einen Hinweis erhalten haben, und die Ermittler stehen routinemäßig vor der Herausforderung, zu sichten, welche der Zehntausende von Hinweisen, die jedes Jahr eingehen, eine realisierbare Bedrohung darstellen könnten.

Es gab mehrere hochkarätige Beispiele dafür, dass das FBI vor einer Massenerschießung Informationen über einen Schützen erhalten hat. Einen Monat bevor Nikolas Cruz 17 Menschen an einer High School in Florida tötete, erhielt das FBI eine Warnung, dass er über eine Massenerschießung gesprochen hatte. Ein Mann, der 2016 49 Menschen in einem Nachtclub in Orlando massakrierte, und ein anderer, der im selben Jahr Bomben auf den Straßen von New York City zündete, waren jeweils von Bundesagenten untersucht worden, aber Beamte stellten später fest, dass sie keine fortgesetzte Überprüfung durch die Strafverfolgungsbehörden rechtfertigten.

Die FBI-Richtlinien, die die nationale Sicherheit mit dem Schutz der Bürgerrechte in Einklang bringen sollen, beschränken die Schritte, die Agenten während der Bewertungsphase unternehmen können. Agenten können beispielsweise Informationen aus Regierungsdatenbanken und Open-Source-Internetsuchen analysieren und während einer Bewertung Interviews führen. Aber sie können sich nicht aufdringlichere Techniken zuwenden, wie z. B. das Anfordern einer Abhörung oder Internetkommunikation, ohne ein höheres Maß an Zustimmung und eine solidere Grundlage für den Verdacht eines Verbrechens.

Jährlich werden mehr als 10.000 Assessments eröffnet. Viele werden innerhalb von Tagen oder Wochen geschlossen, wenn das FBI zu dem Schluss kommt, dass keine kriminelle oder nationale Sicherheitsbedrohung oder Grundlage für eine fortgesetzte Überprüfung besteht. Das System soll sicherstellen, dass eine Person, die nicht gegen das Gesetz verstoßen hat, nicht auf Grund einer bloßen Ahnung ständig unter Beobachtung bleibt – und dass das FBI seine Ressourcen für echte Bedrohungen reservieren kann.

Mustian berichtete aus Colorado Springs. Die assoziierten Presseautoren Michael Balsamo und Lindsay Whitehurst haben zu diesem Bericht aus Washington beigetragen.

Colleen Slevin und Jim Mustian, The Associated Press