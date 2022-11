Das FBI gibt zu, mit verbotener Spyware geflirtet zu haben – NYT – RT World News

Der Direktor der Agentur teilte dem Kongress mit, dass sie eine Lizenz zur Nutzung des israelischen Remote-Snooping-Tools Pegasus erworben habe

Das FBI kaufte eine Lizenz für das verbotene israelische Spyware-Programm Pegasus, gab der Direktor der Agentur, Christopher Wray, laut einem am Samstag veröffentlichten Bericht der New York Times in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kongresses im Dezember zu. Sie hörten jedoch angeblich auf, es inmitten einer Flut negativer Publicity rund um das Tool zu verwenden.

Während Wray zunächst behauptete, das leistungsstarke Telefon-Hacking-Programm sei erst 2018 gekauft worden „um herauszufinden, wie Bösewichte es benutzen könnten“, zeigten interne Behördendokumente und Gerichtsakten, die der Times zu Gesicht gekommen waren, dass einige Agenten vorhatten, es bei strafrechtlichen Ermittlungen zu verwenden, und detaillierte Pläne gemacht hatten, wie sie die Führung des FBI davon überzeugen könnten, diese Verwendung zu unterzeichnen. Sie stoppten nur vor dem tatsächlichen Einsatz wegen des wachsenden Sturms schlechter PR, als der Missbrauch der Technologie durch andere Regierungen zum Ausspionieren ihrer eigenen Bürger, Journalisten und politischen Dissidenten ans Licht kam.

Gerichtsdokumente deuten auch darauf hin, dass das FBI die Verwendung von Pegasus in der Zukunft nicht vollständig ausgeschlossen hat – oder den Einsatz eines ähnlichen Hacking-Tools. Mit Pegasus kann der Benutzer aus der Ferne die Kontrolle über das Telefon des Ziels übernehmen und ohne dessen Wissen auf Nachrichten, Kontakte sowie das Mikrofon und die Kamera zugreifen.









Das US-Handelsministerium hat den Pegasus-Entwickler NSO Group letztes Jahr auf die schwarze Liste gesetzt und US-Unternehmen verboten, damit Geschäfte zu machen. Während NSO protestierte, dass seine Technologie nicht zum Hacken amerikanischer Telefonnummern verwendet werden könne, stellt es ein ähnliches Tool namens Phantom her, das genau dafür entwickelt wurde. Das FBI testete sowohl Phantom als auch Pegasus, bevor es laut Times im Juli 2021 alle Bemühungen zum Einsatz der Produkte einstellte, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise erwogen hat, sowohl die Telefone von Amerikanern als auch von Ausländern zu hacken.

Sen. Ron Wyden (D-Oregon) stellte Wrays selektives Geständnis in Frage und nannte es „Es ist völlig inakzeptabel, dass der FBI-Direktor irreführende Aussagen über den Erwerb mächtiger Hacking-Tools durch das FBI macht und dann Monate wartet, um dem Kongress und dem amerikanischen Volk die ganze Geschichte zu erzählen“ in einer Erklärung gegenüber der Times. Das Büro „schuldet den Amerikanern eine klare Erklärung, ob der zukünftige Einsatz von NSO-Tools noch auf dem Tisch liegt,“ er sagte. Die FBI-Führung bestätigte schließlich in einem Brief an Wyden, dass sie eine Lizenz erworben hatte.um die mögliche legale Nutzung des NSO-Produkts zu untersuchen“ sowie das zuvor anerkannte „potenzielle Sicherheitsbedenken.“

Berichten zufolge entwirft der Kongress einen Gesetzentwurf, um Regierungsbehörden die Verwendung ausländischer kommerzieller Spyware-Tools wie Pegasus und Phantom zu verbieten.