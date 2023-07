Das FBI durchsuchte im März das Haus des Kryptowährungsmanagers Jesse Powell im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung zu Vorwürfen, er habe eine von ihm gegründete gemeinnützige Organisation gehackt und im Internet gestalkt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Untersuchung konzentrierte sich auf eine Behauptung der gemeinnützigen Organisation, dass Herr Powell, der auch die Kryptowährungsbörse Kraken gegründet hat, in deren Computerkonten eingegriffen und den Zugriff auf E-Mails und andere Nachrichten blockiert habe, sagten die Personen. Agenten des FBI und der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien untersuchen Herrn Powell seit mindestens letztem Herbst, sagten drei Personen mit Kenntnis des Falles.

Agenten durchsuchten das Haus von Herrn Powell im Stadtteil Brentwood in Los Angeles und beschlagnahmten elektronische Geräte, so eine mit der Durchsuchung vertraute Person und die von der New York Times überprüften Dokumente. Die Staatsanwälte haben Herrn Powell keine Verbrechen vorgeworfen.

Brandon Fox, ein Anwalt von Herrn Powell, bestätigte, dass die Bundesanwaltschaft in Nordkalifornien gegen ihn ermittelt. Herr Fox sagte, die Untersuchung habe sich auf die Vorwürfe der Kunstgruppe Verge Center for the Arts konzentriert und „in keiner Weise mit Herrn Powells Anstellung oder seinem Verhalten im Bereich der Kryptowährungen zu tun.“ Er sagte auch, dass Herr Powell „nichts falsch gemacht“ habe.