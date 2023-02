Das FBI durchsucht das Haus des ehemaligen US-Vizepräsidenten — RT World News

FBI-Agenten durchsuchten am Freitag das Haus des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence in Carmel, Indiana, Berichten zufolge auf der Suche nach weiteren geheimen Dokumenten darüber hinaus „kleine Nummer“ zuvor von seinen Anwälten offengelegt. Die Durchsuchung erfolgt einen Tag, nachdem Pence von einem Sonderermittler in einer Untersuchung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump vorgeladen wurde.

Sonderermittler Jack Smith sucht nach Zeugenaussagen von Pence in der Untersuchung von Trumps Verhalten nach den Präsidentschaftswahlen 2020. Die regierenden Demokraten werfen Trump vor, dies zu versuchen „Ergebnisse umwerfen“ der Abstimmung und Anstiftung zum Aufruhr vom 6. Januar 2021 im US-Kapitol.

Die Suche nach klassifizierten Dokumenten scheint jedoch eine separate Angelegenheit zu sein. Letzten Monat gaben Pences Anwälte freiwillig bekannt, dass einige Dokumente mit Geheimhaltungskennzeichen in seinem Haus gefunden worden seien. Die Enthüllung erfolgte inmitten einer Reihe von Berichten, wonach geheime Akten aus Joe Bidens Amtszeit als Vizepräsident von Barack Obama (2009-2017) in seinem Haus in Delaware und in einer Denkfabrik in Pennsylvania gefunden wurden.









Anwalt Greg Jacob schrieb an das Nationalarchiv, dass Pence eingestellt hatte „Anwalt von außen“ nach solchen Dokumenten zu suchen und dass der ehemalige VP gewesen war „nicht bewusst“ dass ein paar Papiere gewesen waren „versehentlich verpackt und transportiert“ zu Carmel am Ende der Trump-Administration.

Die Unterlagen waren „sofort“ am 16. Januar in einem verschlossenen Safe gesichert, und das FBI kam, um sie einige Tage später abzuholen, heißt es in Jacobs Brief.

Dutzende von FBI-Agenten durchsuchten im August 2022 Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago auf der Suche nach geheimen Dokumenten, von denen das Nationalarchiv behauptete, sie seien nicht übergeben worden. Trump bestand darauf, dass er alle Papiere während seiner Amtszeit freigegeben habe. Als Präsident hatte er die Befugnis dazu – während Biden und Pence dies nicht taten.

Sowohl Biden als auch Trump werden derzeit wegen der Klassifizierungssache von einem Sonderermittler untersucht, was ihre Präsidentschaftsbewerbungen für 2024 erschwert. Pence hat auch signalisiert, dass er nächstes Jahr für die republikanische Nominierung kandidieren wird.