Ein Ende der starken Regenfälle war zunächst nicht in Sicht. Die türkischen Behörden warnten vor weiteren Stürmen, die dieses Mal die Schwarzmeerregion treffen sollten. Dort wurden ab Mittwochabend heftige Gewitter und Regenfälle erwartet. In Zentralgriechenland galten bis Donnerstag vielerorts Fahrverbote und Warnungen, die Häuser nicht zu verlassen. Lediglich in Bulgarien schien sich die Lage zunächst zu entspannen; Dort soll es am Donnerstag an der Schwarzmeerküste nicht mehr regnen.