Das erste Tablet von OnePlus präsentiert sich

Wenn das OnePlus 11 am 7. Februar zusammen mit dem OnePlus Buds Pro 2 weltweit offiziell wird, wird in ausgewählten Regionen ein drittes Gerät an der Party teilnehmen. Jetzt bestätigt, dass es sich um das OnePlus Pad handelt, haben Leute, die gehofft haben, dass jemand außerhalb von Samsung ein anständiges Tablet herstellen würde, möglicherweise eine neue Option in Betracht gezogen.

OnePlus hat heute Morgen das OnePlus Pad als Teil der Einführungsveranstaltung in ausgewählten Ländern angekündigt. Sie neckten sogar Teile des Geräts in ein paar Bildern und fügten auf den OnePlus 11-Startseiten Verweise darauf hinzu. Sie können das Gerät oben in diesem Beitrag sehen.

Die Besatzung bei TechRadar erhielt zusätzliche Details über das Gerät von OnePlus, die besagten, dass das OnePlus Pad einen Körper aus Aluminiumlegierung und einen gewölbten Rahmen haben wird. Es gibt eine einzelne Rückkamera, die auf der Rückseite des Geräts zentriert ist, sowie eine einzelne Selfie-Kamera innerhalb der Frontblende.

Zu den Specs von OnePlus ist uns leider nichts bekannt. Wird dies einen hochwertigen Qualcomm-Chip oder etwas Billigeres haben, wie wir es in den Nord-Telefonen von OnePlus gesehen haben? Ich habe immer geglaubt, dass ein großer Bildschirm einen großen Chip braucht, auch wenn die Hersteller anderer Meinung sind. Ich habe zu meiner Zeit zu viele billige Tablets verwendet, die immer enttäuschen, weil ihnen die Leistung fehlt, um über so viele Pixel hinweg ein ausreichend flüssiges Erlebnis zu bieten.

Nach @onleaks, der Renderings des Geräts geteilt hat, kurz bevor OnePlus es bestätigen konnte, kennen wir zumindest einige der Abmessungen und dass es so aussehen sollte, wie Sie es unten sehen. Dieser zusätzliche Bericht schlägt ein 11,6-Zoll-Display mit ziemlich dünnen Einfassungen und einer Aussparung an der Seite vor, die einen Stift aufnehmen könnte.

In Bezug auf das Design sieht es insgesamt ziemlich gut aus und diese Displaygröße wäre großartig für die Verwendung auf der Couch. Kommt es in die USA? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. Ich hoffe es, aber die aktuellen Anzeichen deuten darauf hin, dass es zumindest zunächst nicht hierher kommt. Hier ist, warum ich das denke.

Auf fast jeder OnePlus 11-Startseite außerhalb der USA wird das OnePlus Pad namentlich erwähnt. Sie werden es in Indien, Großbritannien, Frankreich sehen, und die Liste geht weiter. Aber wenn Sie sich die US-Seite ansehen, gibt es anstelle des OnePlus-Pads einen Abschnitt mit dem Titel „What’s More“, in dem erwähnt wird, dass „Boxen in allen Formen und Größen erhältlich sind“. Das bezieht sich wahrscheinlich auf das Pad, aber da sie versucht haben, es geheim zu halten, schätze ich, dass Sie es angekündigt sehen werden und nicht viele zusätzliche Informationen für Nordamerika erhalten. Hoffentlich liege ich falsch.

Sie interessieren sich für ein OnePlus Tablet?