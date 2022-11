Das erste Spiel der WM 2022 läuft.

Das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador wurde um 17 Uhr deutscher Zeit im Al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt al-Khour im Norden des Emirats angepfiffen. Deutschland bestreitet am Mittwoch in ar-Rayyan, westlich von Katars Hauptstadt Doha, sein erstes Spiel gegen Japan.

Das Turnier dauert bis zum 18. Dezember. Die WM wird von massiver Kritik begleitet. Schon bei der Auftragsvergabe an Katar hatte es Bestechungsvorwürfe gegeben. Auch die Menschenrechtslage des Landes wird als problematisch angesehen. Auch im Hinblick auf den sportlichen Wettkampf gehen viele Beobachter davon aus, dass die Verschiebung der Turnierzeit auf den Winter und die fehlende Fußballtradition vor Ort für eine geringere Stimmung sorgen könnten. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich in seiner Auftakt-Pressekonferenz am Samstag mit einem Rundumschlag gegen die Kritik am Turnier gewehrt. Er beklagte unter anderem eine „westliche Doppelmoral“.

