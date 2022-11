Das erste spanische Torfest! Auch Leipzigs Dani Olmo punktet.

Nach der imposanten Torfiesta zu Spaniens höchstem WM-Sieg ließ sich der Mitfavorit um Jubiläumstorschütze Dani Olmo nur kurz von den Fans feiern und verschwand schnell in der Kabine. Mit einem leichtfüßigen 7:0 (3:0)-Erfolg gegen Costa Rica stimmte sich das Team von Trainer Luis Enrique auf den Gruppentreffer am Sonntag gegen Deutschland ein.

Vor 40.013 Zuschauern in Doha am Mittwochabend Dani Olmo von RB Leipzig (11. Minute), Marco Asensio (21.), Ferrán Torres (Elfmeter/31. und 54.), Gavi (74.), Carlos Soler (90.) und Alvaro Morata (90+2) gegen den überforderten Außenseiter.

„Ich weiß nicht, ob wir WM-Favorit sind, aber wir haben auf jeden Fall gute Chancen. Wir haben große Lust, etwas Großes zu schaffen“, sagte Doppeltorschütze Torres nach dem ARD-Spiel. „Das versuchen wir immer erhöhen unser Spiel und heute haben wir das gezeigt.“

Glücklich klatschte König Felipe VI. in die Ehrenloge, auf dem Rasen des Al-Thumama-Stadions machte Spanien in Zeitlupe die erste Titelverkündung. Ihren bis dato größten WM-Sieg hatten sie 1998 mit einem 6:1-Sieg gegen Bulgarien errungen.

Zuversichtlich und stark

Vier Jahre nach dem Achtelfinal-Aus gegen den Gastgeber in Russland und acht Jahre nach dem Scheitern in der Vorrunde als Titelverteidiger in Brasilien präsentierten sich die Spanier souverän und souverän wie ein Mitfavorit. Trainer Luis Enrique setzte im offensiven Mittelfeld auf die jungen Barcelona-Stars Gavi und Pedri, die einen starken Start hinlegten. Kapitän Sergio Busquets, der einzige Überlebende der WM-Mannschaft von 2010, hatte mit 34 mühelos den Rücken frei.

Vor allem Pedri glänzte in der Anfangsphase zwei Tage vor seinem 20. Geburtstag. Mit seinen feinen Pässen verfehlten Olmo und Marco Asensio knapp das Tor. Ein Heber des erst 18-jährigen Gavi vollendete Olmo zum 1:0 – Spaniens 100. WM-Tor.

Die Costaricaner um Star-Torhüter und Kapitän Keylor Navas hatten absolut keinen Zugriff auf den spielwilligen Gegner. 2014 schaffte es die Auswahl der Ticos, wie die fünf Millionen Einwohner des mittelamerikanischen Landes genannt werden, überraschend ins Viertelfinale und scheiterte dort nur im Elfmeterschießen an den Niederlanden. Diesmal zeigte sich schnell, dass die Mannschaft des weltcuperfahrenen kolumbianischen Trainers Luis Fernando Suarez große Mühe hatte, mit den quirligen Spaniern mitzuhalten.

Die Offensive Costa Ricas fand nicht statt

Beim 0:2 durch eine Direktabnahme von Real-Profi Asensio nach einer Flanke von Jordi Alba bekam Navas zwar noch die Finger an den Ball, mehr aber auch nicht. Der mittlerweile 35-jährige Ersatztorhüter von Paris Saint-Germain musste mit ansehen, wie sein Team Ball und Gegnern hinterherjagte. Ein Foul von Óscar Duarte an Alba führte zu einem Elfmeter, den Torres souverän nutzte.

Der dreimalige Europameister aus Spanien wirbelte weiter. Costa Ricas Offensive um Altstar Joel Campbell kam auch nach der Pause nicht zustande, seine Kollegen kamen kaum in die Zweikämpfe. So erhöhte Torres gegen die verwirrte gegnerische Abwehr auf 4:0. Der Barça-Stürmer ist der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Hansi Flick bereits bestens bekannt. Drei Tore erzielte er 2020 beim 6:0-Sieg gegen die deutsche Auswahl. Für Spaniens Senior Busquets war der Einsatz nach etwas mehr als einer Stunde beendet: Der eingewechselte Routinier aus Barcelona konnte Kräfte für das Deutschland-Spiel sparen und von der Partie aus zuschauen draußen, wie Gavi, Soler und Morata noch trafen.