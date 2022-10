Das erste Baby-Bison wurde im Rahmen des britischen „Rewilding“-Programms geboren

Drei weibliche Bisons wurden im Juli 2022 in West Blean und Thornden Woods, Kent, ausgesetzt, sagt Kent. Die Wohltätigkeitsorganisationen hoffen, dass die Tiere als „Ökosystemingenieure“ fungieren und dabei helfen, ihre eigenen natürlichen Lebensräume wiederherzustellen, die Artenvielfalt zu erhöhen und den Klimawandel zu bekämpfen. Bisons nehmen bestimmte Verhaltensweisen an, wie zum Beispiel das Fällen von Bäumen, die laut Kent das Überschwemmungsrisiko in den Wäldern verringern.

„Bison-Ranger“, die an dem Projekt arbeiten, entdeckten den Neuzugang in der Herde im September, heißt es in der Pressemitteilung. Aber sie entschieden sich, die Geburt erst im Oktober anzukündigen, um sicherzustellen, dass das Baby gesund war, und auch aus Respekt vor dem Tod von Königin Elizabeth II.

Die Geburt war eine willkommene Überraschung für die Ranger, die nicht wussten, dass eines der Bisonweibchen schwanger war, als sie in die Wildnis entlassen wurde.