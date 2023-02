Das Erdbeben in der Türkei kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Zukunft des Landes

Zivilisten suchen am Tag nach einem Erdbeben der Stärke 7,8, das am 7. Februar 2023 den Südosten des Landes erschütterte, nach Überlebenden unter den Trümmern eingestürzter Gebäude in Kahramanmaras, nahe dem Epizentrum des Bebens. Adem Altan | AFP | Getty Images

Das Leben von Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien hat sich am Montag für immer verändert, als zwei aufeinanderfolgende Erdbeben Schockwellen über Hunderte von Kilometern aussendeten. Im Abstand von neun Stunden und mit einer Stärke von 7,8 in der Türkei und 7,5 in Syrien auf der Richterskala waren die Beben die stärksten in der Region seit fast einem Jahrhundert. Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt die Zahl der Todesopfer durch die Beben mehr als 12.000, von denen viele noch vermisst und schwer verletzt werden. Die Weltgesundheitsorganisation bezifferte die Zahl der von der Katastrophe betroffenen Menschen auf 23 Millionen. Mindestens 6.000 Gebäude stürzten ein, viele mit Bewohnern noch darin. Rettungsbemühungen haben weiterhin höchste Priorität, etwa 25.000 sind in der Türkei im Einsatz und Tausende weitere werden aus Übersee eingeschickt – aber ein bitterer Wintersturm bedroht jetzt das Leben der Überlebenden und derjenigen, die noch unter Trümmern eingeschlossen sind. Syrien, das von 12 Jahren Krieg und Terrorismus verwüstet wurde, ist am wenigsten darauf vorbereitet, mit einer solchen Krise fertig zu werden. Seine Infrastruktur ist stark erschöpft, und das Land bleibt unter westlichen Sanktionen. Tausende von ihnen in den betroffenen Gebieten sind bereits Flüchtlinge oder Binnenvertriebene. Während sich der Staub der Katastrophe noch gelegt hat, konzentrieren sich regionale Analysten auf die längerfristigen Auswirkungen, die die Katastrophe auf die Türkei haben könnte, ein Land, dessen 85 Millionen Einwohner bereits in wirtschaftlichen Problemen steckten – und dessen Militär, Wirtschaft, und Politik wirken weit über ihre Grenzen hinaus.

Ein entscheidendes Jahr für die Türkei

Dieses Jahr wird für die Türkei ein kritischer Wendepunkt sein, da sie sich den Präsidentschaftswahlen am 14. Mai nähert. Das Ergebnis dieser Wahl – ob der derzeitige Präsident Recep Tayyip Erdogan an der Macht bleibt oder nicht – hat massive Konsequenzen für die türkische Bevölkerung, Wirtschaft und Währung , und Demokratie. Erdogans Reaktion auf die Katastrophe – und potenzielle Forderungen nach Rechenschaftspflicht dafür, warum so viele Gebäude nicht ausreichend konstruiert waren, um solchen Erschütterungen standzuhalten – werden nun eine wichtige Rolle in seiner politischen Zukunft spielen. „Wenn die Rettungsbemühungen falsch gehandhabt werden und die Menschen frustriert sind, gibt es Gegenreaktionen“, sagte Mike Harris, Gründer von Cribstone Strategic Macro, am Dienstag gegenüber CNBC. „Und das andere Problem sind natürlich die Gebäude und welche heruntergekommen sind. In dem Maße, wie diese nach den neuen Vorschriften gebaut wurden und die Behörden keine Vorschriften erlassen haben, könnte es einen ernsthaften Rückschlag für Erdogan geben. Erdogan hat also die Kontrolle verloren.“ der Erzählung.“

Erdogan forderte die Wahlen Anfang Mai inmitten einer nationalen Lebenshaltungskrise mit einer lokalen Inflation von über 57 % – ein Rückgang von mehr als 80 % zwischen August und November. Mehrere Analysten sagen, dass der Schritt Erdogans Dringlichkeit zeigt, eine weitere Amtszeit an der Macht zu sichern, bevor seine umstrittene Wirtschaftspolitik nach hinten losgeht. Harris beschrieb, der Präsident habe „diese seltsame Situation geschaffen, in der die Inflation bei 80 % liegt, aber er muss die Währung bis zu den Wahlen stabil halten“. Durch eine sehr unorthodoxe Politik hat Erdogan „einen sehr kreativen Weg gefunden, einen sehr kostspieligen Weg, um die Wirtschaft im Grunde zu entdollarisieren“, sagte er und nannte Beispiele wie die Erlaubnis für Türken, ihre Bankeinlagen zu einem Zinssatz von 13 % zu halten Versprechen, ihre Verluste zu decken, wenn die Währung weiter fällt.

Harris sagte mutig voraus: „Eigentlich muss die Währung zusammenbrechen, wenn er gewinnt, weil es kein Vertrauen geben wird und er dieses künstliche Szenario geschaffen hat, das nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann.“ Darüber hinaus könnten Erdogans frühere fiskalische Wahlversprechen – populistische Schritte wie Gehaltserhöhungen und Senkung des Rentenalters – jetzt unmöglich sein, da mehr öffentliche Mittel in den Wiederaufbau ganzer Städte und Gemeinden fließen müssen.

Ökonomische Angst

Der wirtschaftliche Niedergang der Türkei wurde durch eine Kombination aus hohen globalen Energiepreisen, der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sowie vor allem durch die von Erdogan geleitete Wirtschaftspolitik angeheizt, die die Zinssätze trotz steigender Inflation gedrückt hat und die türkische Lira in die Höhe getrieben hat Rekordtief gegenüber dem Dollar. Die Devisenreserven der Türkei sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen, und das Leistungsbilanzdefizit Ankaras ist explodiert. Die türkische Lira hat im letzten Jahr fast 30 % ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren, was die Kaufkraft der Türken stark geschädigt und Erdogans Popularität geschadet hat. Die türkischen Oppositionsparteien haben ihren Kandidaten noch nicht aufgestellt. Der stärkste potenzielle Herausforderer, der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, wurde im Dezember festgenommen und mit einem politischen Verbot belegt, weil Anschuldigungen laut seinen Verbündeten politisch motiviert waren und nur dazu dienten, ihn daran zu hindern, für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Investoren haben in den letzten Jahren ihr Geld in Scharen aus der Türkei abgezogen. Ein großer Guru der Schwellenländer, Mark Mobius von Mobius Capital Partners LLP, bleibt trotz der Erdbebenkatastrophe und der wirtschaftlichen Probleme optimistisch. „Wenn es um Investitionen in der Türkei geht, glauben wir immer noch, dass es ein praktikabler Ort zum Investieren ist“, sagte Mobius. „Tatsächlich haben wir dort Investitionen. Der Grund dafür ist, dass die Türken so flexibel sind und sich so an all diese Katastrophen und Probleme anpassen können … selbst bei einer hohen Inflation, die mit einer sehr schwachen türkischen Lira … Also nicht Wir schrecken uns überhaupt nicht davor zurück, in der Türkei zu investieren.“ Möbius bemerkte das eklatante Problem der Erdbebenvorbereitungen in der Türkei, das Erdogans Wahlchancen bald beeinträchtigen könnte. „Dies ist eines der großen Probleme, die Bauvorschriften in einigen dieser Gebiete entsprechen nicht den Anforderungen“, sagte er.

Die mächtige Rolle der NATO und der Türkei auf der globalen Bühne

International wirkt sich die Zukunft der Türkei angesichts der Rolle Erdogans als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland auf den Krieg in der Ukraine aus. Die Türkei ist das wichtigste Nato-Mitglied, das Schweden und Finnlands Beitritt zum mächtigen Verteidigungsbündnis noch im Wege steht. Ankara vermittelt auch die Schwarzmeer-Getreideinitiative zwischen der Ukraine und Russland, die trotz einer russischen Seeblockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen den Export lebenswichtiger Getreidelieferungen aus der Ukraine in den Rest der Welt ermöglicht. Erdogans Reaktion auf die Erdbeben – und die anschließende Wahlleistung – werden sich auf all dies auswirken.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird voraussichtlich am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. Anadolu Agentur | Anadolu Agentur | Getty Images