Das entlastete „Central Park Five“-Mitglied Yusef Salaam gewinnt den Sitz im New Yorker Stadtrat

Das entlastete „Central Park Five“-Mitglied Yusef Salaam gewann am Dienstag einen Sitz im New Yorker Stadtrat und vollzog damit eine erstaunliche Wende des Schicksals, Jahrzehnte nachdem er in einem berüchtigten Vergewaltigungsfall zu Unrecht inhaftiert worden war.

Salaam, ein Demokrat, wird einen zentralen Bezirk von Harlem im Stadtrat vertreten, nachdem er am Dienstag bei einer der vielen Kommunalwahlen im gesamten Bundesstaat New York ohne Gegenkandidaten für den Sitz kandidiert hatte. Er gewann seine Vorwahlen mit einem Erdrutschsieg.

Der Sieg kommt mehr als zwei Jahrzehnte, nachdem DNA-Beweise verwendet wurden, um die Verurteilungen von Salaam und vier weiteren schwarzen und lateinamerikanischen Männern im Zusammenhang mit der Vergewaltigung und Prügelstrafe eines weißen Joggers im Central Park im Jahr 1989 aufzuheben. Salaam wurde im Alter von 15 Jahren verhaftet und fast sieben Jahre lang inhaftiert.

„Für mich bedeutet das, dass wir wirklich die kühnsten Träume unserer Vorfahren verwirklichen können“, sagte Salaam in einem Interview vor der Wahl.

Salaam wurde zusammen mit Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana und Korey Wise festgenommen und beschuldigt, eine im Central Park laufende Frau angegriffen zu haben. DNA-Beweise brachten einen anderen Mann, einen Serienvergewaltiger, mit dem Angriff in Verbindung. Die Stadt einigte sich schließlich in einem gerichtlichen Vergleich darauf, den entlasteten Männern 41 Millionen Dollar zu zahlen.

Das Verbrechen beherrschte die Schlagzeilen in der Stadt und verschärfte die Rassenspannungen, als die Polizei schwarze und lateinamerikanische Männer und Jungen zum Verhör festnahm. Der frühere Präsident Donald Trump, damals nur ein dreister Immobilienmanager der Stadt, schaltete große Anzeigen in Zeitungen, in denen er New York aufforderte, die Todesstrafe wieder einzuführen.

Als Trump Anfang des Jahres in New York wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt wurde, verspottete Salaam ihn mit einer eigenen Anzeige in den sozialen Medien, die Trumps ursprüngliche Zeitungsanzeige nachahmte.

„Vor über 30 Jahren veröffentlichte Donald Trump ganzseitige Anzeigen, in denen er meine Hinrichtung forderte“, Salaam getwittert Im April. „An dem Tag, an dem er verhaftet und angeklagt wurde, ist hier meine Antwortanzeige.“