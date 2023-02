Das Ende einer Ära naht: Rekordgewinne der Ölmultis sind nur ein Strohfeuer

190 Milliarden Dollar. So viel Gewinn machten die fünf größten westlichen Ölkonzerne im vergangenen Jahr. Es könnte ein letztes Hurra für die Energieriesen sein. Langfristige Anleger scheuen weitere Investitionen in fossile Brennstoffe.

Experten schätzen, dass Exxon, Chevron, BP, Shell und Total im vergangenen Jahr zusammen einen Gewinn von rund 190 Milliarden US-Dollar erzielten. Dennoch gehen die fetten Jahre der fossilen Energiekonzerne langsam zu Ende, davon sind zumindest langfristig orientierte Investoren überzeugt. Der Betriebsgewinn von BP hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 auf fast 28 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, wie das Unternehmen heute mitteilte. Das sind Höchststände, von denen die meisten Unternehmen in Zeiten von Inflation und drohender Rezession nicht zu träumen wagen. Doch langfristig haben Energieunternehmen aus Investorensicht bereits stark an Bedeutung verloren.

Im Leitindex des amerikanischen Aktienmarktes, dem S&P 500, nimmt das Gewicht des Energiesektors ab. Wie die US-Zeitung „Wall Street Journal“ berichtet, ist der Anteil der Energieunternehmen am Gesamtwert der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA zuletzt wieder auf rund 4,9 Prozent gestiegen. Das sind mehr als die 2 Prozent zum Zeitpunkt der Pandemie, aber viel weniger als die 16,2 Prozent, die 2008 ihren Höhepunkt erreichten.

Große Investoren schrecken zurück

Die schwindende Bedeutung an der Börse ist vor allem auf die geringe Zukunftsfähigkeit der Branche zurückzuführen. Während viele Länder und Unternehmen versuchen, von fossilen Brennstoffen wegzukommen, scheitern die großen Öl- und Gaskonzerne an der Umstellung auf grüne Energie. Und das schreckt wichtige Investoren ab.

Vor allem Großinvestoren überarbeiten ihre Portfolios und üben Druck auf Unternehmen aus, ihre Klimaziele zu erreichen. Der norwegische Staatsfonds, der weltgrößte Einzelinvestor, hat vergangene Woche eine drastische Warnung an das Management von 80 Unternehmen ausgesprochen. Würden die Unternehmen die Klimaziele nicht umsetzen, würde der Fonds das tun gegen die Wiederwahl ihrer Amtsträger stimmen. Das sind keine leeren Drohungen: Bereits im vergangenen Jahr stimmte der Fonds gegen den gesamten Vorstand von 18 Unternehmen, wie die britische Zeitung The Guardian berichtete.

„Wir haben unsere Erwartungen an Unternehmen erhöht, wenn es darum geht, Ziele für das Erreichen von Netto-Null bis 2050 zu setzen“, sagte Carine Smith Ihenacho, Leiterin für Governance und Compliance bei der Norges Bank, die im Auftrag des norwegischen Volkes mit mehr als 13 Billionen Norwegern ansässig ist Kronen (1.2 Billionen Euro) geschafft, die Zeitung. „Und wir werden mehr tun, um Unternehmen dazu zu bringen, sich Ziele zu setzen und zu verstehen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen.“

Globale Abhängigkeit von Öl und Gas

An Zielen mangelt es diesen Unternehmen nicht. Vor drei Jahren kündigte BP-Chef Bernard Looney ein Netto-Null-Ziel für den Ölgiganten bis 2050 an. Von diesem Kurs ist das Unternehmen jedoch mittlerweile abgewichen. BP plant, seinen mit Spannung erwarteten Vorstoß in erneuerbare Energien zurückzufahren. Das berichteten die englischen Medien vergangene Woche einhellig. Looney sagte, er sei von den Renditen einiger grüner Investitionen enttäuscht. Die Grünstromstrategie sollte daher reduziert werden.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien sehen Unternehmen die Gewinne oft erst viele Jahrzehnte später. Zu groß ist die Verlockung der schnellen, hohen Gewinne angesichts der rasant steigenden Preise für fossile Brennstoffe. Denn im Gegensatz zu Anlegern wie Pensionskassen, die längerfristig denken müssen, gibt es andere Anleger, die auf den schnellen Gewinn aus sind. Der Druck dieser Investoren, die letzten Kilometer des fossilen Zeitalters mitzunehmen, ist groß. Anstatt in nachhaltige Projekte zu investieren, stecken die Energiekonzerne ihr Geld lieber in Projekte zur Öl- oder Gasförderung, die sich schnell auszahlen. Die Investitionen lohnen sich also auch dann noch, wenn die Ölnachfrage in den nächsten Jahren sinkt.

Ein wachsender Teil der Rekordgewinne wird auch einfach an die Anleger ausgeschüttet. Chevron kündigte kürzlich an, Gewinne in großem Umfang an seine Aktionäre auszuschütten. Auch BP will angesichts steigender Gewinne seine Dividende um zehn Prozent erhöhen. Das Unternehmen plant außerdem, in den nächsten drei Monaten Aktien im Wert von 2,75 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, nachdem es zuvor Aktien im Wert von 11,7 Milliarden US-Dollar gekauft hatte.

Dieser Boom werde nicht ewig anhalten, sagte ein US-Investor dem Wall Street Journal. Obwohl dDer Energiesektor wird den breiteren Markt noch einige Jahre übertreffen. und eEinige Anleger könnten immer noch Aktien kaufen, selbst wenn ein wirtschaftlicher Abschwung die Ölpreise schwächen sollte, aber viele sind aufgrund ihrer Klimaschutzverpflichtungen bereits endgültig ausgestiegen. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen dauert nur wenig länger als von vielen Branchenbeobachtern prognostiziert.