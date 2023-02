Das Ende des Covid-Notfalls wird neue Kosten und Ärger bedeuten

Wichtige Änderungen, die Amerikaner erwarten können:

— Viele werden für Covid-19-Impfstoffe, -Tests und -Behandlungen bezahlen müssen. Menschen ohne Krankenversicherung müssen aus eigener Tasche zahlen, während diejenigen mit privaten Plänen je nach Versicherungsbedingungen mehr Kosten sehen könnten. Die Versicherer übernehmen in der Regel die Kosten für Vorsorgemaßnahmen wie Impfstoffe, berechnen jedoch häufig Selbstbehalte oder verlangen eine Kostenbeteiligung für Medikamente.

– Begünstigte von Medicare, Medicaid und dem Kinderkrankenversicherungsprogramm könnten auch eine stärkere Kostenbeteiligung für Tests und einige antivirale Covid-Mittel erhalten, obwohl Impfstoffe kostenlos bleiben.

— Arbeitgeber können den Zugang zur Telemedizin nicht mehr als steuerfreie Premiumleistung anbieten, die von anderen Gesundheitsplänen getrennt ist.

— Gelockerte Regeln für die Verschreibung kontrollierter Substanzen ohne einen persönlichen Arztbesuch könnten ebenfalls enden, es sei denn, die Drug Enforcement Administration beschließt, sie zu verlängern. Dies könnte Menschen betreffen, die psychiatrische Versorgung, Transgender-Betreuung, Behandlung von Opioidkonsumstörungen und sogar schweren Husten suchen.

– Die Anforderungen an die Medicare-Abdeckung, auf die während des Notfalls verzichtet wurde, werden nun wieder aufgenommen. Beispielsweise müssen Medicare-Patienten, die eine Aufnahme in eine qualifizierte Pflegeeinrichtung anstreben, zunächst drei Tage in einem Krankenhaus verbringen.

— Der Medicare-Vorteil für verschreibungspflichtige Medikamente ermöglicht es Patienten nicht mehr, eine erweiterte Versorgung mit vielen Medikamenten zu erhalten.

– Die Abdeckung von Medicaid und CHIP wird sich in gewisser Weise ändern, da staatliche und bundesstaatliche Behörden aufgrund des Notfalls Änderungen an ihren Programmen vorgenommen haben – z. Einige dieser Änderungen können jedoch je nach Staat und Politik nach dem Ende des Notfalls fortgesetzt werden.

– Krankenhäuser verlieren die 20-prozentige Erhöhung der Medicare-Zahlungen, die sie für die Behandlung von Covid-Patienten erhalten haben.

Unterstützung bei der Ernährung

– Die Arbeitsanforderungen für Ernährungshilfeprogramme des Bundes, die während der Pandemie unterbrochen wurden, werden in mehr als zwei Dutzend, meist von Republikanern kontrollierten Staaten, die nicht auf die Anforderungen verzichtet haben, zurückkehren.

— Andere Verwaltungsvorschriften, die Menschen geholfen haben, ihre Leistungen aus dem Supplemental Nutrition Assistance Program zu erhalten, werden ebenfalls enden.

Einwanderung

– Das Weiße Haus sagte, das Ende des Notfalls würde auch Titel 42 beenden, eine Gesundheitspolitik, die zu Beginn der Pandemie verwendet wurde, um die Südgrenze zu schließen, indem Einwanderern die Möglichkeit verweigert wurde, Asyl zu beantragen. Die Republikaner im Kongress haben jedoch argumentiert, dass die Politik nicht an den Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit gebunden ist.

Was Bidens Entscheidung zu den Notfällen nicht ändern wird:

– Medicare-Patienten und Personen in Gesundheitsplänen mit hohem Selbstbehalt werden aufgrund einer im Kongress enthaltenen Verlängerung bis Ende 2024 weiterhin einen erleichterten Zugang zur Telemedizin haben Ausgabenrechnung zum Jahresende.

– Der Gesetzgeber einigte sich in diesem Gesetz auch darauf, ab Februar die während der Pandemie angebotene zusätzliche SNAP-Nahrungsmittelhilfe einzustellen.

– Eine Anforderung, nach der Staaten es Menschen ermöglichen, unabhängig von ihrer Berechtigung für das Programm bei Medicaid eingeschrieben zu bleiben, endet im April, sodass Staaten Millionen von den Rollen streichen können. Viele der Betroffenen, deren Einkommen jetzt zu hoch sind, um sich für Medicaid zu qualifizieren, werden Anspruch auf kostengünstige Obamacare-Pläne haben.

— Die FDA wird weiterhin befugt sein, Impfstoffe, Tests und Medikamente im Notfall zuzulassen.