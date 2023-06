Das von der Uefa und Philipp Lahm präsentierte EM-Maskottchen ist dieses Mal ein Bär. Der Name steht noch nicht fest. Die Fans sollten darüber abstimmen.

Diesmal ist das Maskottchen ein süßer kleiner Bär – mit Hose. Der Europäische Fußballunion Die Uefa hat am Dienstag in Deutschland das Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 vorgestellt. „Das Maskottchen ist eine Hommage an den beliebten Teddybären, der vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland geboren wurde“, teilte der Dachverband am Dienstagmorgen mit. Nach Angaben des Vereins erschien die Symbolfigur als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen. Am Nachmittag (14 Uhr) wird das Maskottchen offiziell vorgestellt.

Das war bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 Maskottchen ein ausgewachsener (Plüsch-)Löwe, der Goleo hieß und nur keine Hosen anhatte, was schon seit Wochen für Gesprächsstoff sorgte. Goleo hatte einen sprechenden Fußball namens Pille.

Über den Namen sollten die Fans abstimmen



Der Name des Maskottchens 2024 kann in den nächsten zwei Wochen bekannt gegeben werden Kinder aus dem Uefa-Schulfußballprogramm und alle Fans stimmen ab. Zur Auswahl stehen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

Auch die Bundesliga-Vereine schalteten sich schnell in die Namenssuche ein. Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund schlug auf Twitter „Teddy de Bär“ vor – und spielte damit auf den ehemaligen BVB-Keeper Teddy de Beer an. Bayer Leverkusen konterte mit „Dimitar Bärbatov“, „Karim Bärllarabi“ und „Sergej Bärbarez“. Unter dem Hashtag #Bärenfussballer gab es auch weitere mehr oder weniger kreative Vorschläge.

Philipp Lahm: Die Fantasie der Kinder fördern



„Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Fantasie von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen eine lustige und liebenswerte Figur geschaffen haben, die Kindern Freude am Fußballspielen vermittelt“, sagte Turnierdirektor Philipp Lahm.

„Gerade in der heutigen digitalen Welt ist es wichtig, Kinder dort zu treffen, wo sie viel Zeit verbringen, und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Und genau darum geht es beim Fußball – es geht um Bewegung und die Spannung, darauf zu stehen, um Teamgeist.“ und Zusammenhalt im Team.“

DPA