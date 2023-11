Das Elend der industriellen Grippe in Costa Rica

Es ist diese Jahreszeit. Die Nachmittage sind bewölkt und regnerisch, die Dunkelheit bricht vor 18 Uhr ein und überall, wo man hingeht, hört man die Geräusche von Niesen, Keuchen, Husten, Schnäuzen der Nase und Hocken von Lumpen. Ganz gleich, wie gesund Sie sich auch halten, wenn die costa-ricanische Krankheit – insbesondere die Variante der Regenzeit – erst einmal Ihren Körper befällt, ist Zeit das einzige Heilmittel.

Im Moment befinde ich mich in der zweiten Woche dessen, was ich als „Industrial Strength Gripe“ (ISG) bezeichne. Das ist viel stärker und intensiver als Ihr Garten-Sorten-Grippe, der in ein paar Tagen kommen und gehen kann, ohne Ihr Leben zu unterbrechen. Dieser letzte ISG-Anfall begann wie üblich mit leichten Halsschmerzen und brennenden Nasenlöchern. Schnell verwandelte es sich in eine ausgewachsene Stauung, die den Geschmacks- und Geruchssinn blockierte.

Die ersten paar Nächte schlief ich unruhig, da ich nur durch den Mund atmen konnte, und jede Stunde wachte ich halb erstickt mit etwas auf, das sich anfühlte, als hätte ich einen Schluck Staub im Mund. Dann gelangte es in meine Lunge. Mit jedem tiefen Atemzug ertönte ein Knarren und Rasseln im Inneren, das wie ein perfekter Soundtrack für das Halloween-Wochenende war.

An diesem Punkt liegt das Leben auf Eis. Kein Training im Fitnessstudio, keine Wanderungen, kein Schwimmen im Meer, kein Besuch bei Freunden, allein das morgendliche Aufstehen und das Bettmachen wird zu einer großartigen Leistung.

Der Körper wird zum Flüssigkeitsspender, Flüssigkeit fließt aus jeder Körperöffnung und das Einzige, was Sie tun können, ist, so viel Wasser zu trinken, wie Ihr Körper verträgt, damit Sie nicht dehydrieren. Hunger ist eine Konstante. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Körper so hart gegen die Krankheit arbeitet, aber ein paar Stunden nach einem reichhaltigen Frühstück (das ich kaum schmecken kann) ist der Magen leer und knurrt wieder im Einklang mit der rasenden Lunge .

Nachdem ich mehr als eine Woche lang unter ISG gelitten hatte, nahm ich eine Kur mit rohem Knoblauch, rohem Ingwer, heißem Zitronentee und täglichen Dosen eines von Ticos wärmstens empfohlenen Arzneimittels namens Tabcin vor. Eigentlich gibt es zwei Arten: Tabcin bei Tag und Tabcin bei Nacht. Sie sind beide in Zweierdosen erhältlich – ein Paar fester kleiner Kapseln, die im Hals stecken bleiben, als würden sie kleine Steine ​​schlucken, und sich erst schließlich auflösen, wenn man mehrere Gläser Wasser schluckt.

Aber sie verschaffen eine gewisse Erleichterung. Bis weit in die zweite Woche hinein lässt es endlich nach, aber ich fühle mich immer noch ansteckender als je zuvor in den Tagen von Covid. Bei dieser Erkrankung und allen Arten von Erkältungen und Grippe ist man tatsächlich einige Tage lang ansteckend, bevor man die ersten Symptome verspürt. Die ersten Tage sind für die Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken, am schlimmsten.

Es ist ironisch, dass ich in der schlimmsten Phase wirklich das Gefühl hatte, ich sollte eine Maske tragen, wenn ich an einen öffentlichen Ort gehe, aber wie so viele war ich im Jahr 2021 durch das Tragen der Masken ausgebrannt. Wir leben in einer schönen, aber gnadenlosen Welt Ort, an dem sich infektiöse Mikroben rund um die Uhr vermehren und in Ihr System eindringen. Der einzige Vorteil einer ISG-Behandlung besteht darin, dass die Abwehrkräfte Ihres Körpers gestärkt werden und Sie mit einem gesunden Lebensstil startklar sein sollten – zumindest bis zur nächsten Regenzeit.