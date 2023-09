CNN

Besucher von Paris können bald das ehemalige Wohnhaus des französischen Sängers und Schauspielers Serge Gainsbourg erkunden, das seit seinem Tod vor drei Jahrzehnten als Zeitkapsel erhalten geblieben ist.

Laut der offiziellen Website wird Maison Gainsbourg, das sein ehemaliges Wohnhaus sowie ein separates Museum, Geschäft und Café umfasst, am 20. September für Besucher geöffnet.

Das Haus befindet sich in der Rue de Verneuil 5 bis am linken Ufer der Seine und zieht seit langem Fans an, die die Fassade mit Graffiti als Hommage an den 1991 verstorbenen Sänger überzogen haben.

Aber jetzt können Besucher einen Blick ins Innere werfen und das Haus erkunden, begleitet von einem Original-Soundtrack von Gainsbourgs Tochter, der Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, und dem Soundwalk Collective.

Das Erlebnis in einer kleinen Gruppe dauert 30 Minuten, „während derer das Publikum von der Stimme von Charlotte Gainsbourg geleitet wird, die Schritt für Schritt die Erinnerungen und Anekdoten nachzeichnet, die mit ihrem Vater und dem Haus ihrer Kindheit verbunden sind“, heißt es auf der Website.

Und das nahegelegene Museum verfügt über eine ständige Sammlung von 450 Objekten, darunter Manuskripte, Kunstwerke und Kleidungsstücke sowie temporäre Ausstellungen.

Insgesamt wird Maison Gainsbourg rund 25.000 Objekte sowie ein Archiv mit rund 3.000 Manuskripten beherbergen.

Besucher können auch im Le Gainsbarre vorbeischauen, das tagsüber ein Café und abends eine Pianobar ist.

In der vergangenen Woche hat Charlotte Gainsbourg im Vorfeld der großen Eröffnung eine Reihe von Fotos des Hauses auf Instagram gepostet.

Im April sagte sie gegenüber dem CNN-Tochterunternehmen BFMTV, dass sie „sehr glücklich und sehr nervös“ sei, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wer einen Besuch plant, muss jedoch im Voraus buchen: Die Tickets sind bis Dezember ausverkauft.

Serge Gainsbourg ist englischsprachigen Menschen vielleicht am besten für das sinnliche Duett „Je t’aime… moi non plus“ mit seiner Freundin Jane Birkin bekannt. Der explizite Text des Liedes führte dazu, dass es in mehreren Ländern verboten wurde.

Das Paar erregte schnell großes öffentliches Interesse, da Gainsbourg fast 20 Jahre älter war als Birkin, der im Juli starb.