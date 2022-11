Das Drama von Wattenscheid: Wo Fußball auf FIFA und Flick pfeift

In Katar kämpft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen das vorzeitige Aus bei der WM und vermisst ein wenig die Unterstützung aus der Heimat. Dort ist das Interesse am Turnier nicht so groß, im Gegensatz zur Liebe zum Spiel.

Für Mannschaften wie die von Preußen Münster wurde der Ausdruck „im Stil einer Spitzenmannschaft“ erfunden. An diesem Samstagnachmittag, ziemlich genau vier Uhr, brachte Simon Scherder das Lohrheide-Stadion in Wattenscheid zum Schweigen, diesen Ort, der so wunderbar an die alten Fußballtage erinnert, als die großen Stars noch Schnurrbärte trugen und dazu Vokuhila-Matten glänzten. An diesem Ort im Schatten der Zeche Holland, wo einst der große FC Bayern mit Jürgen Kohler, Stefan Effenberg, Olaf Thon und Brian Laudrup mit Souleymane Sané, Ali Ibrahim und Thorsten Fink desillusioniert worden war. Fußball-Nostalgiker atmen noch immer den Gestank dieser glorreichen Zeit auf der Tribüne.

Die Realität in der „guten alten Wache“ sieht anders aus. Traurig, wenn auch nicht ganz so traurig wie noch vor ein paar Wochen. Aus den letzten fünf Spielen hatte die Mannschaft von SGW 09 zehn Punkte geholt. Aus dem ohnehin sicher geglaubten Absteiger hatte sich eine Mannschaft gewandelt, die an sich glaubt und den Klassenerhalt in der Regionalliga West hält. Und um wenige Sekunden verpasste der Wattenscheider an diesem Samstagnachmittag das kleine große Wunder der Lohrheide. Ein Fußballspiel endete 4:5, das vom Warten an der Kasse bis zum Verkauf von Last-Minute-Bratwurst für einen Euro die maximale Alternative zu dem war, was derzeit in Katar passiert, zur seltsam schillernden Weltmeisterschaft.

Zwei Europameister, zwei Welten

Von Bundestrainer Hansi Flick, der das komplizierteste persönliche Rätsel seiner Trainerkarriere lösen muss. Von den Sorgen der Nationalmannschaft hört man in Lohrheide nichts. Niemand spricht über den fehlgeleiteten Fifa-Boss Gianni Infantino, über „One Love“ oder Ronaldos Show. Und auch das krachende Ende einer Weltkarriere, der bevorstehende WM-K.o. von Lionel Messi, ist kein Thema. Es gibt eine heikle Verbindung zu Doha. Dennis Grote läuft in Wattenscheid. Ein vergessener Spieler aus der großen Generation von 2009, der U21-Europameister wurde und von dem so viele fünf Jahre später Weltmeister wurden. Manuel Neuer etwa ist der letzte Vertreter der Generation auf höchster Nationalmannschaftsebene. Am Sonntagabend kämpft er gegen eine der größten Enttäuschungen der deutschen Fußballgeschichte. Dennis Grote kann ihn beobachten oder auch nicht. Die Welt des 36-Jährigen ist eine andere. In Lohrheide, in Wattenscheid ist es zu erleben und zu atmen. Auf den letzten Metern seiner Karriere träumt Grote vom Aufstieg mit seinem Jugendverein, für den er später weiter arbeiten wird.

Die Ausgangslage war klar: Preußen sind in diesem Ligaspiel der haushohe Favorit. In einem dramatischen Fernduell verpassten die Münsteraner in der vergangenen Saison den Aufstieg und ließen den Pott-Riesen Rot-Weiss Essen aufsteigen. Ein Deja-vu sollte es nicht geben und so pflügt sich das Team, bei dem mit Andrew Wooten und Marc Lorenz weitere ehemals höherrangige Spieler unter Vertrag stehen, durch die Liga und hat nach 18 Spielen nun acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Mönchengladbach II und Alemannia Aachen. Der Wuppertaler SV kann noch aufholen und auf sieben Punkte verkürzen – immerhin.

Lewandowski schlägt Geschichte, na und?

Doch die Preußen stolperten fast, wie schon vor zwei Wochen bei der 0:1-Niederlage gegen den WSV. Aber da war noch Simon Scherder und die 96. Minute. Der Joker hatte gestochen. Mitten im Herzen der Gastgeber. Und niemand, der nicht in diesem Stadion war, konnte fühlen, was dieses Tor bedeutete. Für die Menschen, die sich nicht so sehr um Katar kümmern, wie sich eine Person um Katar kümmern kann. Nur für einen ganz kleinen Moment findet die Weltmeisterschaft Eingang in die Lohrheide. Um zwanzig vor fünf schreit jemand: Robert Lewandowski hat getroffen. Es ist ein historisches Tor, sein erstes bei einem Weltturnier. Zwei, drei, vielleicht vier Personen drehen sich um. Der Rest tobt und peitscht – oder zittert. Umut Yildiz (78.) brachte SGW wieder in dieses Spiel. Nach einem phänomenalen Doppelpass steht der 22-Jährige frei vor dem Tor, trifft – das Stadion bebt. Nur 3:4. Wattenscheid lag zur Pause mit 1:4 zurück.

Hinten wilde Vögel, vorne sorglos, manchmal zu egoistisch, unaufmerksam. So verbrachten die Gastgeber die ersten 45 Minuten. Zum Beispiel Kim Sané, Sohn von Souleymane, älterer Bruder von Leroy, der am Sonntag an der Seite von Neuer gegen die Fußball-Katastrophe kämpft. Nach zehn Minuten scheiterte er mit einem Schuss ans kurze Eck. Eine Minute steht es 0:1, drei Minuten später 0:2. Die Fans auf der Tribüne werden wütend. Vom alten Hooligan bis zur Großmutter waren alle fassungslos. Jeder findet einen anderen Schuldigen, Tim Thomas Brdaric wird genannt, der Sohn von Kultstürmer Thomas Brdaric, achtfacher Nationalspieler. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Der Favorit ist souverän. Niemand weiß, wie wild dieses Spiel werden wird. 40. Minute: Elfmeter für Münster, 0:3. 43. Minute: Elfmeter für Wattenscheid, 1:3. Das „Dorf“ tobt. 44 Minuten, 1:4. Das „Dorf“ schweigt.

Weihnachtsmarkt? Bermuda Dreieck? Filmabend?

Leute, die kurz vor Anpfiff kamen und erst Token und dann Bier ergatterten, sahen bis zur 25. Minute kaum etwas. So groß war der Andrang. Fast 2800 Fans kamen. Und niemand war in die Pause gegangen. Das ist auch ein Unterschied zu Katar, wo im Eröffnungsspiel zur Halbzeit eine Massenflucht begonnen hatte. Der Glaube, dass hier noch etwas funktionieren könnte? Nicht verfügbar. Egal. Die Themen, die die Menschen jetzt bewegen: Verspäteter Weihnachtsmarkt? Bermudadreieck (legendäre Kneipenmeile in Bochum)? Filmabend? Oder Sommerfest? Ein Plakat am Bierstand weist darauf hin, aber es war schon August, also hat wohl jemand einfach vergessen abzuholen. Einer lacht. Nun ja.

Anpfiff für die zweiten 45 Minuten. Die Jungs mit den Kutten und dem schwarz-weißen Kult-Logo sind wieder im Block. Hier gibt es kein Aufgeben. Nicht in Wattenscheid. Not at Lohrheide, das einst großen Fußball geschnuppert hatte, zahlungsunfähig wurde und im Nirgendwo verschwand. Wo Kriminelle an der Macht waren oder (zu) wilde Visionäre. 48. Minute: Elfmeter für die SGW09. Kultstürmer Dennis „Bulle“ Lerche startet und trifft. Ist noch was möglich? Die Wattenscheider rennen wie im Rausch um ihr Glück, Münster wackelt – und Omma brüllt bei jeder Flanke: Jetzt ist es drin.

Und Oma hat Recht

Bis zur 78. Minute dauert es, bis Omma als Orakel gefeiert wird. Die Gastgeber sind seit zwölf Minuten in Unterzahl, der „Stier“ ist vom Platz geworfen und nimmt es mit dem Preußenblock auf, 300, vielleicht 400 Fans sind vorbeigekommen und meinen, der sichere Sieg sei in Gefahr. Am 85. Pfosten geht der Ball an den Pfosten der SGW, dann packt ihn ein Verteidiger von der Linie. Das „Dorf“ tobt. Die schwarze und weiße Ladung, die grünen und weißen winden sich auf dem Boden. Nicht nur Oma spürt Zeitspiel. Das „Dorf“ tobt. Dann die 92. Minute, Brdaric, Tor, Irrenhaus. Wer ehrliche Liebe zum Fußball erleben möchte, findet sie hier und jetzt. Es ist diese Liebe, diese Unterstützung, die den DFB-Spielern in Katar fehlt.

Oma weiß nicht, was sie mit ihren Gefühlen anfangen soll. Also klatscht sie alles und jeden ab, was in Reichweite ist. Wattenscheid wurde für einen aufopferungsvollen Kampf belohnt. Aus 1:4 wurde 4:4, mit zehn Mann gegen den Tabellenführer. Was für eine Mentalität. Diesen Punkt nehmen alle mit. Sie halten es schon fest in der Hand, dann die 96. Minute, dann Scherder, dann Tor, dann stürmen die Preußen-Fans das Feld. „Scheiße“, schreit derjenige, der auch das Tor von Lewandowski ankündigte. Jetzt drehen sich viele um. yeah shit Nichts anderes zählt hier und jetzt. Aber sie gehen nicht, sie feiern ihre Helden mit dem verdienten Applaus. Nächste Woche Stadion am Zoo in Wuppertal, dann noch ein Heimspiel gegen RW Ahlen. Die WM läuft dann noch neun Tage, interessiert das jemanden? Die Bratwurst wird um viertel nach fünf für einen Euro angeboten, man hatte sich beim Grill überfordert. Der Fan greift gerne zu. Dann Weihnachtsmarkt. Oder Bermudadreieck.