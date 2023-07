CNN

—



Laut der ersten öffentlichen Abrechnung seiner Ausgaben hat das Justizministerium seit der Ernennung des Sonderermittlers Jack Smith im November über 9,2 Millionen US-Dollar für Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ausgegeben.

Smiths Büro, das die hochkarätigen Ermittlungen gegen Trump leitet, hat zwischen November und 31. März mehr als 5,4 Millionen US-Dollar ausgegeben, teilte das Justizministerium mit. Andere Einrichtungen des Justizministeriums haben weitere 3,8 Millionen US-Dollar ausgegeben, um Smith zu unterstützen.

Smith untersucht Versuche, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, und verfolgt den ehemaligen Trump wegen angeblicher Zurückhaltung geheimer Informationen, nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte.

Mehr als 2 Millionen US-Dollar dieser Kosten flossen in die Gehälter der Mitarbeiter, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht. Eine weitere Million US-Dollar wurde für die Unterstützung bei den Ermittlungen gezahlt, und mehr als 80.000 US-Dollar flossen in die Unterstützung von Mitarbeitern beim Umzug, während sie für den Sonderermittler arbeiteten. Die Berichte laufen bis zum 31. März 2023.

Die zusätzlichen 3,8 Millionen US-Dollar, die das DOJ ausgegeben hat, umfassen die Bezahlung „von Agenten und Ermittlungsunterstützungsanalysten geleisteter Arbeitsstunden sowie die Kosten für Schutzmaßnahmen für den Sonderermittler, sofern dies gerechtfertigt ist“.

Während Smiths Topline-Zahl den Betrag, den die Sonderermittler Robert Hur und John Durham im gleichen Zeitraum ausgegeben haben, mit etwa 600.000 US-Dollar bzw. 1 Million US-Dollar deutlich übersteigt, sind seine Ausgaben für Ermittlungen gegen Trump und seine Verbündeten immer noch verblasst im Vergleich zu den fast 32 Millionen US-Dollar, die Robert ausgab Mueller und andere DOJ-Büros verbrachten während seiner jahrelangen Untersuchung damit, ob Russland die Wahl 2016 für Trump beeinflusst hat.

Hur, der die Ermittlungen zum Umgang mit geheimen Dokumenten leitet, die in Joe Bidens Haus und ehemaligem Privatbüro gefunden wurden, gab einen erheblichen Teil seiner Ausgaben auch für die Entschädigung seiner Mitarbeiter aus. Hur wurde nur wenige Monate nach Smith ernannt und hat keine größeren öffentlichen Schritte unternommen. Dem Bericht zufolge gab das DOJ weitere 572.000 US-Dollar zur Unterstützung von Hur aus.

Durham, der Sonderermittler, der mit der Untersuchung potenziellen Fehlverhaltens in der Trump-Russland-Untersuchung beauftragt wurde, gab seit Beginn seiner Ermittlungen als Sonderermittler mehr als sieben Millionen US-Dollar aus, wie aus der Akte vom Freitag hervorgeht. Die damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben des DOJ belaufen sich auf 1,73 Millionen US-Dollar.

Durhams Arbeit als Sonderermittler endete im Mai nach der Veröffentlichung eines 300-seitigen Berichts, der die Ermittlungen des FBI gegen Trump scharf tadelte und mehrere Fehler in den Ursprüngen der Ermittlungen des FBI zu den Verbindungen zwischen Russland und Trumps Wahlkampf 2016 aufzeigte.

Die Ermittlungen führten jedoch zu einem Schuldeingeständnis eines FBI-Anwalts, der zugab, eine E-Mail bezüglich eines Überwachungsbefehls manipuliert zu haben. Die beiden anderen Verfahren in Durham gegen einen Wahlkampfanwalt von Hillary Clinton und eine Quelle für das Trump-Russland-Dossier endeten beide mit Freisprüchen.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.