Das disziplinarische Durchgreifen der ukrainischen Armee löst Angst und Wut an der Front aus – POLITICO

KIEW – Präsident Wolodymyr Selenskyj weigerte sich am Donnerstag, sein Veto gegen ein neues Gesetz einzulegen, das die Bestrafung eigensinniger Militärangehöriger verschärft, und lehnte eine Petition ab, die von über 25.000 Ukrainern unterzeichnet wurde, die argumentieren, dass es zu hart sei.

„Der Schlüssel zur Kampffähigkeit militärischer Einheiten und letztendlich zum Sieg der Ukraine ist die Einhaltung militärischer Disziplin“, sagte Selenskyj in seiner schriftlichen Antwort auf die Petition.

Ukrainische Soldaten haben die Welt mit ihrer Widerstandsfähigkeit und ihren Erfolgen auf dem Schlachtfeld verblüfft, nachdem sie einem jahrelangen Angriff russischer Truppen standgehalten haben. Aber unter den Streitkräften Kiews, die größtenteils aus frischen Rekruten bestehen, denen es an vorheriger militärischer Erfahrung oder Ausbildung mangelt, haben einige Schwierigkeiten, damit fertig zu werden. Es gibt diejenigen, die gegen die Befehle der Kommandeure rebelliert haben, sich betrunken haben oder sich schlecht benommen haben; andere, denen Munition und Moral ausgehen, sind um ihr Leben geflohen und haben ihre Positionen aufgegeben.

Um seine Streitkräfte auf Linie zu bringen, unterzeichnete Selenskyj im Januar ein Strafgesetz, das Deserteure und widerspenstige Soldaten härter bestrafen und ihnen das Recht auf Berufung entziehen würde.

Das Gesetz zielt darauf ab, die Konsequenzen für Regelverstöße zu vereinheitlichen und zu verschärfen, die Disziplin und die Kampfbereitschaft militärischer Einheiten zu verbessern. Ungehorsam wird mit fünf bis acht Jahren Gefängnis bestraft, anstatt wie bisher mit zwei bis sieben; Fahnenflucht oder Dienstverweigerung ohne triftigen Grund bis zu 10 Jahren. Drohungen gegen Kommandanten, Alkoholkonsum, Infragestellung von Befehlen und viele andere Verstöße werden ebenfalls härter geahndet, möglicherweise mit Gefängnisstrafen; diejenigen, die in der Vergangenheit gegen diese Regeln verstoßen haben, sind möglicherweise mit einer Probezeit oder dem Andocken ihres Kampflohns davongekommen.

Diejenigen, die sich für das neue Gesetz eingesetzt haben, wie der Generalstab der ukrainischen Armee, argumentieren, dass es die Disziplin gerechter machen wird: Weil früher die Gerichte von Fall zu Fall über Verstöße entschieden, konnten einige Täter der Bestrafung wegen schwerer Herrschaft entgehen – vollständig zu brechen, während andere härtere Strafen für weniger schwerwiegende Verstöße erhielten, heißt es in einer Erläuterung, die das neue Gesetz begleitete.

Aber Soldaten, Anwälte und Menschenrechtswächter haben die Maßnahmen als unangemessenes und unverblümtes Instrument kritisiert, das nicht die eigentlichen Ursachen militärischer Disziplinlosigkeit bekämpft – und über 25.000 Ukrainer forderten den Präsidenten auf, das Gesetz in einer Petition vollständig zu untersagen Präsident Ende letzten Jahres.

Die neuen Strafvorschriften entziehen dem Ermessensspielraum und verwandeln die Gerichte in einen „Rechner“ für die Bestrafung von Soldaten, ungeachtet der Gründe für ihre Straftaten, argumentierte Rechtsanwalt Anton Didenko in einer Kolumne der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax.

„Dieses Gesetz wird negative Folgen für den Schutz der Rechte von Militärangehörigen haben, die einer Straftat beschuldigt werden, und wird die Motivation während des Dienstes verringern“, sagte eine NGO namens Reanimation Package of Reforms Coalition in einer Erklärung. „Dies kann Risiken sowohl für den Schutz der Menschenrechte als auch für die Verteidigungsfähigkeit des Staates bergen.“

Selenskyjs Militärkommandanten sind anderer Meinung und argumentieren, dass die Maßnahmen notwendig seien, um angesichts des russischen Angriffs standzuhalten.

Die Streitkräfte der Ukraine sind im vergangenen Jahr auf über eine Million Soldaten angewachsen | Sameer Al-Doumy/AFP über Getty Images

„Die Armee basiert auf Disziplin. Und wenn die Lücken in der Gesetzgebung die Einhaltung nicht gewährleisten, und Verweigerer kann eine Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des Kampflohns zahlen oder eine Bewährungsstrafe erhalten, das ist ungerecht“, argumentierte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Valerii Saluzhnyi in einem Video zugunsten der neuen Regeln.

Selenskyj stimmte in seiner Antwort auf die populäre Petition, die ihn aufforderte, die Änderungen abzuschaffen, zu, dass Disziplinarmaßnahmen gegen Militärpersonal ihre individuellen Umstände berücksichtigen sollten, und versprach, dass das Ministerkabinett weiter prüfen würde, wie der Disziplinarmechanismus verbessert werden könnte – obwohl er hat nicht angegeben, wann diese Arbeiten durchgeführt werden könnten; noch das Gesetz in der Zwischenzeit auszusetzen.

Armee von Zivilisten

Die ukrainischen Streitkräfte sind in dem Jahr, seit Russland im Februar 2022 seine großangelegte Invasion gestartet hat, schnell auf über eine Million Soldaten angewachsen – von 250.000 Mann.

Der Zustrom von Hunderttausenden neuer Rekruten, die die Ukraine ausrüsten und ausbilden musste, während sie dem Sperrfeuer aus Russland standhielt, hat den üblichen Überprüfungsprozess beeinträchtigt und dazu geführt, dass einige ungeeignete Soldaten im Kampf gelandet sind, Valerii Markus, der Chief Master Sergeant von die 47. Separate Assault Brigade, erzählte Untergebenen in einem Vortrag über „Desertion an der Front“, der im Januar auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

„Wir haben versucht, die Kandidaten unter diesen Umständen so gut wie möglich zu überprüfen“, sagte Markus. „Allerdings wollen viele Leute in unserer eigenen Brigade nicht dabei sein.“ Er sagte, einige von denen, die sich aus falschen Beweggründen, etwa wegen eines Gehaltsschecks, angeschlossen hätten, „brechen unter dem Druck zusammen und wollen fliehen; beginne zu revoltieren.“

Markus sagte, Kommandeure hätten häufig die Probleme und Engpässe ihrer Truppen vor Ort nicht verstanden, weil lokale Sergeants nicht mit ihnen kommunizierten. Er spielte Videos von Soldaten ab, die sich über fehlende Waffen oder unangemessene oder illegale Befehle ihrer Kommandeure beschwerten, bevor er den Zuschauern erklärte, dass die meisten Probleme intern durch die richtigen Kanäle gelöst werden könnten, während das öffentliche Vorbringen von Beschwerden die ukrainische Armee diskreditierte und Hilfsversuche untergrub Truppen.

„Erkenne ich die Existenz von Problemen, die zur willkürlichen Aufgabe von Positionen führen? Ja“, sagte Zaluzhnyi in seinem Video zur Unterstützung der Reformen. „Arbeite ich an ihrer Beseitigung? Erfolgreiche Operationen zur Befreiung der Territorien unseres Staates sind eine Bestätigung dafür.“

Aber Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte, von denen viele ihren Respekt für Zaluzhnyi zum Ausdruck gebracht haben, waren zutiefst enttäuscht von seiner Unterstützung des neuen Gesetzes.

„Das ist sehr demotivierend. Das ist ein so auffälliger Kontrast zu Zaluzhnyis menschen- und führerorientierter ‚Religion’“, sagte Eugenia Zakrevska, eine Menschenrechtsanwältin, die sich für die Kriegsanstrengungen einschrieb und jetzt Mitglied der 92. Ivan Sirko Separate Mechanized Brigade ist. Dies war ein gezielter Hinweis auf ein Interview, das der Oberbefehlshaber dem Economist im Dezember gab, in dem er sagte, dass die „Religion“, die er und die Ukraine praktizierten, im Gegensatz zum Kreml darin bestehe, „in jeder Situation menschlich zu bleiben“.

Die Symptome behandeln, nicht die Krankheit

Diejenigen, die gegen das neue Gesetz sind, argumentieren, dass die Ukraine die zugrunde liegenden Ursachen von Desertion und Fehlverhalten bekämpfen muss, anstatt Soldaten, die gegen die Regeln verstoßen, härter zu bestrafen.

Ein ukrainischer Armeeoffizier, der kürzlich die Frontstadt Bakhmut verlassen hat (und um Anonymität bat, da Offiziere nicht berechtigt sind, mit der Presse zu sprechen), sagte gegenüber POLITICO: „Manchmal ist die Aufgabe von Positionen die einzige Möglichkeit, Personal vor einem sinnlosen Tod zu retten. Wenn sie keine Munition liefern können bzw [relieve troops]wenn du mehrere Tage ohne Schlaf oder Ruhe in den Schützengräben sitzt, geht dein Kampfwert auf Null.“

Als Antwort auf die Petition, in der er um eine erneute Prüfung gebeten wurde, stimmte Präsident Selenskyj zu, dass Disziplinarmaßnahmen die individuellen Umstände des Militärpersonals berücksichtigen sollten | Yuriy Dyachyshyn/ AFP über Getty Images

Der Offizier fügte hinzu, dass viele Disziplinprobleme auf ineffektivem oder nachlässigem Kommando sowie auf der Belastung der Kiewer Streitkräfte im Kampf gegen eine weitaus größere Armee von Invasoren beruhen, was bedeutet, dass sie nicht so oft rotiert werden, wie sie es sollten.

„Müdigkeit und Traumata führen zu psychischen Störungen und bringen Chaos, Nachlässigkeit und sogar Verderbtheit in das Leben eines Soldaten. Dies wirkt sich stark auf die Kampfqualitäten und den Gehorsam aus“, sagte der Offizier.

Zakrevska von der Ivan-Sirko-Brigade sagte, dass ukrainische Soldaten ihre Stellungen selten aufgeben – sie kämpfen weiter, selbst wenn sie zahlenmäßig unterlegen sind und erhebliche Verluste erleiden.

„Einmal musste ich das Kommando anrufen und darum bitten, dass unser Sergeant ins Krankenhaus kommandiert wird – weil er die Evakuierung abgelehnt hat, obwohl er schwer verwundet war“, sagte Zakrevska. „Er blieb bei uns, obwohl er keine angemessene medizinische Hilfe bekommen konnte, da unser Arzt ebenfalls verletzt war.“

Nur aus purer Verzweiflung verlassen Soldaten ihre Posten, argumentierte Zakrevska und fügte hinzu, dass Kommandeure ihre Kämpfer häufiger wechseln sollten, um Desertionen zu verhindern. Sie räumte jedoch ein, dass an vielen Orten ein Auf- und Abstieg für die Truppen aufgrund eines Mangels an kampffähigen Kämpfern unmöglich ist.

Die meisten Brigaden seien voll, sagte Zakrevska – aber einige von ihnen seien nicht kampffähig, und „es ist unmöglich, sie zu feuern. Weil überhaupt niemand aus der Armee gefeuert werden kann. Erst nach einem Urteil in einem Strafverfahren. Ein solches System untergräbt auch stark die Moral. Weil es den Dienst in der Armee von einer ehrenvollen Pflicht in eine Strafe verwandelt.“

„In Situationen der Verzweiflung und völligen Erschöpfung funktioniert die Angst vor strafrechtlicher Haftung nicht“, argumentierte Zakrevska.