Diplomatische Krise schadet der Volksbewegung, indischen Studenten

NEU-DELHI/OTTAWA, 6. November (Reuters) – Die Wiederherstellung der angespannten diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und Kanada wird ein langer Prozess sein, nachdem beide Seiten maximalistische Positionen eingenommen haben, obwohl Neu-Delhi überraschend einige Visabeschränkungen für Kanadier gelockert hat, sagen Beamte und Experten.

Indien hat kürzlich beschlossen, die Visumsdienste teilweise wieder aufzunehmen, nachdem es Wochen zuvor aus Wut über Ottawas Behauptung, indische Agenten könnten an der Ermordung eines kanadischen Sikh-Separatistenführers aus dem Bundesstaat Punjab beteiligt gewesen sein, suspendiert worden war.

Gegenseitige Beschuldigungen seit dieser Anschuldigung, die Indien energisch bestreitet, haben die Beziehungen zwischen den beiden Ländern – die seit fast einem Jahrhundert eng sind und über weitreichende Verbindungen durch die Sikh-Diaspora verfügen – auf das Schlimmste seit jeher belastet.

Und obwohl die Lockerung der Visabestimmungen in Indien einige Erwartungen hinsichtlich verbesserter Beziehungen geweckt haben mag, war dies kein Durchbruch, da keine der beiden Seiten große Anreize hat, die Rückkehr zur Normalität zu beschleunigen, sagten Beamte und Experten beider Länder.

Weder Neu-Delhi noch Ottawa werden wahrscheinlich bald dramatische Schritte zur Versöhnung unternehmen, da Kanadas Mordermittlungen voranschreiten und Premierminister Narendra Modi sich auf die nationalen Wahlen in Indien im Mai vorbereitet.

„Die Beziehung steckt in einer tiefen Krise, vielleicht in der schlimmsten überhaupt“, sagte Michael Kugelman, Direktor des Südasien-Instituts am Wilson Center in Washington. „Vielleicht hat jede Seite ein starkes Interesse daran, dass die Krise nicht völlig außer Kontrolle gerät, aber das bedeutet nicht, dass es starke Anreize gibt, die Krise zu lösen.“

Ajay Bisaria, Indiens Botschafter in Kanada von 2020 bis 2022, sagte, die Beziehungen befänden sich nach „stiller Diplomatie“ in einer „Deeskalationsphase“.

Selbst mit der Gnadenfrist wird erwartet, dass die Visabeschränkungen die Bewegungsfreiheit von Zehntausenden Indern und Menschen indischer Herkunft behindern, die in Kanada leben oder dort studieren möchten.

Obwohl beide Regierungen Geschäfts- und Handelsbeziehungen verschont haben, hat die Schärfe die Diskussionen über ein Freihandelsabkommen verzögert und gefährdet die Indopazifik-Pläne des Mitglieds der Gruppe der Sieben, Kanada, wo Neu-Delhi eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen spielt, einem immer selbstbewusster werdenden China Einhalt zu gebieten.

„SCHWIERIGER MOMENT“

Am 18. September sagte Premierminister Justin Trudeau, Kanada verfolge „aktiv glaubwürdige Anschuldigungen“, die indische Regierungsagenten mit der Ermordung des 45-jährigen Hardeep Singh Nijjar in einem Vorort von Vancouver im Juni in Verbindung bringen, der die Randposition vertreten hatte, die darauf abzielte, ein unabhängiges Sikh-Heimatland zu errichten Khalistan aus Indien.

Kanada hat Indiens Geheimdienstchef in Ottawa ausgewiesen. Indien reagierte schnell, indem es 13 Visakategorien für Kanadier stoppte und die diplomatische Präsenz Kanadas in Indien einschränkte, ein Schritt, der laut Ottawa gegen die Wiener Konventionen verstößt.

Am 25. Oktober kündigte Neu-Delhi dann an, die Ausstellung von Visa in vier Kategorien wieder aufzunehmen. Indische Beamte sagten, diese Maßnahme ziele darauf ab, Menschen indischer Herkunft zu helfen, während der in diesem Monat beginnenden Hochzeitssaison nach Indien zu reisen.

„Das ist kein Tauwetter“, sagte ein Beamter des indischen Außenministeriums gegenüber Reuters. „Die Leute können hineinlesen, was sie wollen.“

Ottawa habe die Krise ausgelöst und müsse den ersten Schritt unternehmen, um von seiner Position zurückzutreten, sagte ein anderer Beamter.

Eine hochrangige Quelle der kanadischen Regierung sagte, dass Ottawas ultimatives Ziel zwar darin bestehe, wieder auf den aktuellen Stand zu kommen, die Unvorhersehbarkeit der Ermittlungen und des Mordprozesses sowie der Wahlen in Indien in den kommenden Monaten jedoch zu Problemen führen könnte.

„Dies ist ein schwieriger Moment, aber Kanada gibt seine Indopazifik-Strategie nicht auf“, sagte die Quelle.

„Bescheidene Deeskalation“

Beamte in Indien und Kanada sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt waren, zu diesem Thema zu sprechen.

Das indische Außenministerium antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das kanadische Außenministerium verwies auf Äußerungen von Außenministerin Melanie Jolie vom 30. Oktober.

„Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz, wenn es um Indien geht, weil es sich um eine Beziehung handelt, die sich über Jahrzehnte erstreckt, und wir alle wissen, dass wir sehr starke zwischenmenschliche Beziehungen zu dem Land haben“, sagte Jolie und fügte hinzu, dass sie dies auch weiterhin tue Sprechen Sie mit ihrem indischen Amtskollegen.

Kanada hat die größte Sikh-Bevölkerung außerhalb von Punjab. Bei der Volkszählung 2021 gaben 770.000 Menschen den Sikhismus als ihre Religion an. Indien ist bei weitem Kanadas größte Quelle ausländischer Studenten und stellt 40 % der Inhaber einer Studienerlaubnis – eine wichtige Quelle für Kanadas schnell wachsendes internationales Bildungsgeschäft, das jährlich über 20 Milliarden Kanadische Dollar (15 Milliarden US-Dollar) zur Wirtschaft beiträgt.

Spannungen zwischen Indien und Kanada wegen des Sikh-Separatismus prägen die Beziehungen seit den 1980er Jahren. Modi, der eine hindu-nationalistische Partei leitet und das Image eines starken Mannes pflegt, wird wohl kaum einen Rückzieher machen, insbesondere nicht vor den Wahlen.

Trotz der „bescheidenen Deeskalation“ bei der Visumsfrage sagte Kugelman, dass die meisten Vergeltungsmaßnahmen bestehen bleiben, „und es auf beiden Seiten immer noch viel Ärger gibt. Deshalb sollten wir das Deeskalationspotenzial hier nicht überbewerten.“

Michael Bociurkiw, ein Außenpolitikexperte beim Atlantic Council, sagte, es sei „eine Pause“ nötig, „um kühlere Köpfe zu gewinnen und die Beziehungen wieder auf den richtigen Weg zu bringen“.

„Aber es wird nicht über Nacht passieren. Es wird Zeit brauchen.“

Berichterstattung von Krishn Kaushik in Neu-Delhi und Steve Scherer in Ottawa; Bearbeitung durch YP Rajesh und William Mallard

